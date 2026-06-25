紐約泛美假期推出雙十國慶回國祝賀團8月15日前繳清團費可獲贈高級運動帽

多年來，紐約泛美假期受本地鄉親社團委託，籌組雙十國慶團，一併遊覽山川雄奇的太魯閣。

紐約泛美假期隆重推出中華民國 115（2026）年雙十國慶回國祝賀團兼十二天及十五天臺灣環島溫泉美食豪華遊。凡是8月15日（周六）前報名並繳清團費，即可獲贈高級運動帽一頂。兩團同步於09/30/2026（周三）出發，百分百出團，報名從速。

此次，泛美假期再度受到紐約多個僑團的器重與請託，開辦雙十國慶A、B兩團。這些寄予泛美假期厚望與重任的社團包括臺灣會館老人中心、大紐約客家會以及北美臺灣屏東鄉親會等。其中A團十二天，團費每人$2,350；B團十五天，團費每人$3,100。團費包含車資、旅館、所有入場門票、每日三餐、臺灣旅遊保險、司機與導遊小費。兩團團費均包含臺灣政府補助僑胞的旅遊款項，但不含紐約與臺灣之間的往返國際機票。

上述A、B兩團行程豐富紮實，精彩紛呈，將重點遊覽基隆漁港彩色屋、基隆和平島地質公園、新平溪煤礦博物園區，之後轉往宜蘭金車噶瑪蘭酒廠、全臺最大土地公廟---屏東福安宮、墾丁國家公園、龍磐公園、享用東港古早味臺灣喜慶辦桌宴。隨後，還將前往小琉球觀賞海中花瓶、觀音石、海上教堂、潮州日式文化園區、一併將到神農街參觀臺灣歷史博物館、臺南市四草綠色隧道、老塘湖藝術村、奇美食品觀光工廠以及到阿里山看日出等經典景點。

總結泛美的雙十國慶團有七項特點: （一）全程免費供應礦泉水。（二）最具懷舊性的獨家行程。（三）該公司不假他人之手，不將旅遊團轉賣給臺灣任何旅行社，而是堅持親力親為，直接操作掌控全部行程，品質絕對有保證。(四）該團路線獨特，山線進花蓮，海線離開花蓮，讓遊客能在同一行程，體驗臺灣山海之美。（五）特別增加臺南景點與小琉球行程。（六）供應地方性美食。(七）專為退休人士設計的行程，服務周到，體貼入微。

在A、B兩個國慶團結束後，團友可繼續參加上海出發的寮國及雲南十六天豪華遊，10/14/2026（周三）出發，主要遊覽千年佛國老撾，還有中國雲南麗江古城、香格里拉、西雙版納與石林。寮國與雲南團的團費每人$3,950，包含上海至寮國機票、寮國至西雙版納的高鐵票、西雙版納至昆明機票、昆明至上海的機票與車資、四至五星酒店（兩人一間）、所有門票及園區內電動車、每日三餐、旅遊保險、司機與導遊小費。此外，團費全包陸地遊，但是不包紐約至臺灣、臺灣至上海的來回國際機票、中國及寮國的簽證費以及其他私人費用。

更多詳情請洽泛美假期，電話: 718-539-3848、353-9899或親臨泛美辦公室: 41-38 College Point Blvd., #2A, Flushing, NY11354，亦可上網瀏覽詳細章程： www.seahawkvacations.com。

紐約泛美假期籌組的中華民國雙十國慶團，順道遊玩東西橫貫公路。

紐約泛美假期雙十國慶團到日月潭一遊。