我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Anthropic控阿里非法提取Claude能力 為最大同類型攻擊

劉嘉玲爆梁朝偉「生活無法自理」 認了最難的是7年之癢

紐約泛美假期推出雙十國慶回國祝賀團8月15日前繳清團費可獲贈高級運動帽

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
多年來，紐約泛美假期受本地鄉親社團委託，籌組雙十國慶團，一併遊覽山川雄奇的太魯閣...
多年來，紐約泛美假期受本地鄉親社團委託，籌組雙十國慶團，一併遊覽山川雄奇的太魯閣。

紐約泛美假期隆重推出中華民國115（2026）年雙十國慶回國祝賀團兼十二天及十五天臺灣環島溫泉美食豪華遊。凡是8月15日（周六）前報名並繳清團費，即可獲贈高級運動帽一頂。兩團同步於09/30/2026（周三）出發，百分百出團，報名從速。

此次，泛美假期再度受到紐約多個僑團的器重與請託，開辦雙十國慶A、B兩團。這些寄予泛美假期厚望與重任的社團包括臺灣會館老人中心、大紐約客家會以及北美臺灣屏東鄉親會等。其中A團十二天，團費每人$2,350；B團十五天，團費每人$3,100。團費包含車資、旅館、所有入場門票、每日三餐、臺灣旅遊保險、司機與導遊小費。兩團團費均包含臺灣政府補助僑胞的旅遊款項，但不含紐約與臺灣之間的往返國際機票。

上述A、B兩團行程豐富紮實，精彩紛呈，將重點遊覽基隆漁港彩色屋、基隆和平島地質公園、新平溪煤礦博物園區，之後轉往宜蘭金車噶瑪蘭酒廠、全臺最大土地公廟---屏東福安宮、墾丁國家公園、龍磐公園、享用東港古早味臺灣喜慶辦桌宴。隨後，還將前往小琉球觀賞海中花瓶、觀音石、海上教堂、潮州日式文化園區、一併將到神農街參觀臺灣歷史博物館、臺南市四草綠色隧道、老塘湖藝術村、奇美食品觀光工廠以及到阿里山看日出等經典景點。

總結泛美的雙十國慶團有七項特點: （一）全程免費供應礦泉水。（二）最具懷舊性的獨家行程。（三）該公司不假他人之手，不將旅遊團轉賣給臺灣任何旅行社，而是堅持親力親為，直接操作掌控全部行程，品質絕對有保證。(四）該團路線獨特，山線進花蓮，海線離開花蓮，讓遊客能在同一行程，體驗臺灣山海之美。（五）特別增加臺南景點與小琉球行程。（六）供應地方性美食。(七）專為退休人士設計的行程，服務周到，體貼入微。

在A、B兩個國慶團結束後，團友可繼續參加上海出發的寮國及雲南十六天豪華遊，10/14/2026（周三）出發，主要遊覽千年佛國老撾，還有中國雲南麗江古城、香格里拉、西雙版納與石林。寮國與雲南團的團費每人$3,950，包含上海至寮國機票、寮國至西雙版納的高鐵票、西雙版納至昆明機票、昆明至上海的機票與車資、四至五星酒店（兩人一間）、所有門票及園區內電動車、每日三餐、旅遊保險、司機與導遊小費。此外，團費全包陸地遊，但是不包紐約至臺灣、臺灣至上海的來回國際機票、中國及寮國的簽證費以及其他私人費用。

更多詳情請洽泛美假期，電話: 718-539-3848、353-9899或親臨泛美辦公室:  41-38 College Point Blvd., #2A, Flushing, NY11354，亦可上網瀏覽詳細章程：   www.seahawkvacations.com。

紐約泛美假期籌組的中華民國雙十國慶團，順道遊玩東西橫貫公路。
紐約泛美假期籌組的中華民國雙十國慶團，順道遊玩東西橫貫公路。

紐約泛美假期雙十國慶團到日月潭一遊。
紐約泛美假期雙十國慶團到日月潭一遊。

精華 FAQ

  • 兩團皆於2026年9月30日出發，凡8月15日前報名並繳清團費者，可獲贈高級運動帽一頂，並強調百分百出團，呼籲有意參加者及早報名。

  • A團為十二天，每人2350美元；B團為十五天，每人3100美元。團費含車資、旅館、門票、每日三餐、旅遊保險及司機導遊小費，但不含往返國際機票。

  • 行程主打臺灣山海景點與地方美食，包含基隆、宜蘭、屏東、小琉球、臺南與阿里山等地；國慶團結束後，還可接續參加上海出發的寮國與雲南十六天豪華遊。

中華民國

上一則

長榮布局北美航網 華府開航後客運增至10航點

下一則

王毅竣 獲皇后區民事法院法官提名資格
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

行天下「長江貳號」14天豪華河輪遊 早鳥免費升級樓層

行天下「長江貳號」14天豪華河輪遊 早鳥免費升級樓層
華美假期15天康養之旅799元 名額倒數

華美假期15天康養之旅799元 名額倒數
一次看盡中國最震撼的風景　一次圓夢一生的旅行中國青旅假期「縱橫南北疆19天」深度之旅熱烈報名中

一次看盡中國最震撼的風景　一次圓夢一生的旅行中國青旅假期「縱橫南北疆19天」深度之旅熱烈報名中
紐約幼獅青少年管弦樂團年度音樂會本周六在林肯中心隆重登場

紐約幼獅青少年管弦樂團年度音樂會本周六在林肯中心隆重登場

熱門新聞

因觀看世界盃足球賽而踴入紐約市的外國球迷，去餐館和酒吧不習慣給小費，讓紐約餐館的調酒師和侍應生很困撓。圖為球迷19日在曼哈頓一家餐館觀看D組美國隊對澳洲隊的轉播。(美聯社)

世界盃觀光客沒給小費 紐市餐廳反制 或在帳單中自動加收20%

2026-06-21 07:23
紐約州官員表示，州府希望所有符合資格的屋主都能善用STAR計畫。示意圖。(記者馬璿／攝影)

紐約州要發21億元支票 近300萬人可拿到

2026-06-16 20:13
布朗森(中)與老爸(左一)及妻子艾莉‧布朗森參加尼克隊遊行。(美聯社)

尼克彩帶遊行 曼達尼頒市鑰 最大歡呼給了布朗森老爸

2026-06-18 14:07
前市長亞當斯核心親信卡隆(右)被控與其胞弟及華人酒店主朱延泊(Yan Po Zhu, 左)共謀，惡意利用紐約市的移民危機操縱市府合同，以此牟取巨額個人私利。(圖片來自東區法院)

亞當斯前幕僚長涉賄遭FBI逮捕 2華人酒店業者同落網

2026-06-24 12:50
慶祝250周年國慶，「大男孩」首次駛上東北的土地。（美聯社）

美國工業傳奇… 全球現役最大「大男孩」4014號蒸汽火車 首訪東部

2026-06-19 06:16
因觀看世界盃足球賽而踴入紐約市的球迷，去餐館和酒吧不習慣給小費，讓紐約餐館的調酒師和侍應生很困擾。圖為球迷19日在曼哈頓一家餐館觀看D組美國隊對澳洲隊的轉播。(美聯社)

世界盃觀光客不給小費 紐約市餐廳正在反制

2026-06-20 15:21

超人氣

更多 >
參眾兩院壓倒性通過「住房法案」川普不簽 提1條件

參眾兩院壓倒性通過「住房法案」川普不簽 提1條件
華人返美綠卡遭吊銷引發訴訟 最高院支持川普政府

華人返美綠卡遭吊銷引發訴訟 最高院支持川普政府
亞當斯前幕僚長涉賄遭FBI逮捕 2華人酒店業者同落網

亞當斯前幕僚長涉賄遭FBI逮捕 2華人酒店業者同落網
安全可靠不虧待自己 專家建議退休人士可買這五款SUV

安全可靠不虧待自己 專家建議退休人士可買這五款SUV
無犯罪紀錄 綠卡華人因這事入境被拒

無犯罪紀錄 綠卡華人因這事入境被拒