紐約遠大消防公司提供水電消防工程一站式專業服務新客戶首次簽年度合約可享優惠
紐約遠大消防公司(FOREVIEW MEP SERVICE LLC)，是值得信賴的紐約水電消防工程專家。該公司提供水電消防工程 一站式專業服務，包括代客申請開工紙、安排消防年檢、噴淋維修、緊急搶修，由專業團隊 持牌施工 ， 快速辦理。該公司對於新客戶首次簽年度合約，給予特別優惠。
該公司標榜： 「您的工程問題，我們幫您專業解決！」您是否正為 DOB 開工紙、消防噴淋、違例(Violation)、年檢不通過而煩惱？餐館裝修、商業工程、住宅改建，不知道找誰才靠得住? 遠大消防有信心幫您一次解決。
遠大主要服務項目: (1)專業辦理 NYC DOB 各類水、電、消防開工紙。(2)消防消防噴淋系統( Fire Sprinkler)之安裝維修。(3) FDNY 消防年檢 / 罰單整改。(3) Local Law 152 燃氣檢查。(4) 水管、燃氣、鍋爐、Backflow 專業維修。(5) 石棉檢查，鉛漆檢查。(6)商業樓宇、餐館、辦公室、住宅工程24小時緊急維修服務。
該公司持有紐約市 Master Plumber 牌照，旗下聘有專業消防工程團隊，熟悉 NYC DOB、FDNY 各類法規流程，經驗豐富，辦理快速，為您省時、省心、省麻煩。
無論是餐館開業、店鋪裝修、商業改建、樓宇維護、消防整改、漏水搶修，該公司都能提供專業、高效、可靠的服務。
為什麼客戶會選擇該公司的服務？（1）為持牌的正規公司，施工令客戶安心放心。（2） 熟悉 DOB / FDNY 流程，減少反覆不必要的程序。（3）回應速度快，報價透明。（4）華人溝通方便，服務細心負責。（5）多年紐約工程經驗，合作客戶眾多。
該公司服務區域主要集中在紐約市五大行政郡區，即皇后區（Queens）、布碌崙（Brooklyn）、曼哈頓（Manhattan）、布朗士（Bronx）以及史泰登島（Staten Island）。
紐約遠大消防公司提供專業水電消防工程服務，免費報價，歡迎長期合作，電話：646-835-0888，地址：33-70 Prince St, #304, Flushing, NY 11354, 網站：foreviewmep.com。
公司提供水電消防工程一站式服務，包括DOB開工紙申請、消防年檢、噴淋安裝維修、Local Law 152檢查，以及水管、燃氣、鍋爐與緊急搶修等。 因為新客戶首次簽年度合約可享特別優惠，加上公司具持牌施工團隊、報價透明、回應快速，能協助客戶省時、省心並降低工程與合規風險。 其服務主要集中於紐約市五大行政區，包括皇后區、布碌崙、曼哈頓、布朗士及史泰登島，適合餐館、商業工程與住宅改建等需求。
精華 FAQ
公司提供水電消防工程一站式服務，包括DOB開工紙申請、消防年檢、噴淋安裝維修、Local Law 152檢查，以及水管、燃氣、鍋爐與緊急搶修等。
因為新客戶首次簽年度合約可享特別優惠，加上公司具持牌施工團隊、報價透明、回應快速，能協助客戶省時、省心並降低工程與合規風險。
其服務主要集中於紐約市五大行政區，包括皇后區、布碌崙、曼哈頓、布朗士及史泰登島，適合餐館、商業工程與住宅改建等需求。
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