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孩子成績下滑、老是走神發呆？可能是身體出了這個問題

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百康仁德陳偉雄醫生溫馨提醒請勿忽視缺鐵性貧血，應及早診治補鐵，避免影響兒童和青少...
百康仁德陳偉雄醫生溫馨提醒請勿忽視缺鐵性貧血，應及早診治補鐵，避免影響兒童和青少年身體成長和大腦發育等。

孩子上課坐不住、容易分心，被老師反映「聽不進去課」—這些情況往往會被家長懷疑是多動症，或是單純「不夠自律」。其實，孩子的一些「行為問題」可能是身體在發出求助訊號。

紐約百康仁德醫療集團（Rendr）兒童及青少年專科、兒童血液／腫瘤專科醫生陳偉雄（Wei Seong Tan, MD）曾接診過一位七八歲的孩子，他曾被懷疑有多動症、聽力問題。直到做進一步的血液檢查才發現，孩子其實是患上了嚴重的缺鐵性貧血。

貧血，比你想像的更隱蔽。陳偉雄醫生介紹，在兒童貧血中，缺鐵性貧血最為常見，症狀包括：容易疲憊、精神不佳；面色蒼白、缺乏血色；頭暈、心慌，運動後容易氣喘；注意力下降、記憶力變差；掉頭髮。這些症狀並不明顯，很容易被歸因於「沒休息好」或「壓力大」而被忽略。

當檢測到貧血時，往往意味著體內缺鐵已持續了一段較長時間，甚至可能長達一年以上。長期處於這種狀態，身體各個系統都會受到影響。對於成年人來說，可能增加心臟負擔；對於兒童和青少年，則可能影響身體成長和大腦發育，故缺鐵性貧血不能忽視。

陳偉雄醫生指出，以下幾類孩子要特別注意缺鐵性貧血：

1．幼兒階段（約1至3歲）：隨著飲食從奶類過渡到日常食物，孩子容易出現挑食或飲食不均衡，導致鐵攝取不足。

2．青少年女性：月經初潮後經量不穩定，鐵流失增加。有些女生因為愛美而節食，營養攝取不均衡，更容易出現缺鐵性貧血。

3．有胃炎、腸炎等消化系統問題的孩子：鐵吸收能力較差，即使攝取充足也可能缺鐵。

不少人認為，多吃一些含鐵食物就可以解決缺鐵性貧血。陳偉雄醫生表示，這種說法並不完全準確。食物中的鐵雖然重要，但吸收率有限，最多只有30%。如果身體存在持續流失或吸收障礙，僅靠飲食往往無法滿足需求。

最常見的治療方式是口服鐵劑，但也存在一些問題。鐵劑味道苦，不易堅持，部分人還會出現胃痛、噁心、便秘或反酸等副作用。因此，在口服鐵劑效果不理想、無法耐受相關副作用、腸胃吸收能力較差，或貧血程度較為嚴重的情況下，醫生通常建議採用靜脈輸鐵更高效的治療方式。

靜脈輸鐵就是透過輸液的方式，將鐵直接補充到體內。過程類似常規輸液，每次約需一小時，根據個人情況分多次完成。與口服鐵相比，這種方式吸收更快，對腸胃影響較小，大多數患者耐受良好，嚴重副作用較為少見。

很多人一聽到「輸鐵」，就會擔心過程會很痛。實際上，靜脈輸鐵的體驗與普通輸液沒有明顯區別，疼痛主要來自最初紮針的那一下，之後基本不會有額外不適。

陳偉雄醫生表示，如果依賴口服鐵劑，血紅蛋白恢復到正常水準可能需要半年甚至一年。而透過靜脈輸鐵，通常只需三到四次治療，就可以更快地將血紅蛋白恢復到正常範圍。

陳偉雄（Wei Seong Tan, MD）是百康仁德的兒童及青少年專科、兒童血液／腫瘤專科醫生。陳醫生診所可提供靜脈輸鐵、貧血治療、白血球疾病、血小板疾病、出血性疾病、凝血障礙、新生兒、兒童和青少年保健檢查、慢性病管理、發育篩檢和評估等服務。診所地址：42-11 Kissena Blvd, STE 1C, Flushing, NY 11355。預約電話：（718）886-0068。

精華 FAQ

  • 因為缺鐵性貧血也可能讓孩子注意力下降、精神不佳，甚至被誤以為是多動症或不夠自律。若同時有疲倦、臉色蒼白等情況，應考慮做血液檢查。

  • 醫師指出，1至3歲幼兒、月經初潮後的青少年女性，以及有胃炎、腸炎等消化問題、吸收較差的孩子，都是較高風險族群，較容易出現缺鐵。

  • 口服鐵劑雖常見，但吸收有限且可能引起胃痛、噁心或便秘；靜脈輸鐵則直接補鐵，吸收更快、腸胃負擔較小，通常三到四次即可更快改善貧血。

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