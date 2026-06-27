抗老醫美專家陳惠萍醫師以玩美電波Oligio為客除皺紋效果佳

玩美電波美容儀具有特殊的震動功能和智能噴冷模式，大大提升治療舒適度。

抗老醫美專家陳惠萍醫師表示，玩美電波（Oligio）是新一代非侵入式電波緊膚療程，因更符合亞洲人膚質需求，近年受到不少求美者青睞。該技術已取得美國FDA、台灣衛福部TFDA、韓國KFDA及歐盟 CE等國際認證，為療程安全性提供保障。

陳惠萍醫師介紹，玩美電波屬於第五代單極射頻技術，透過立體加熱方式，將熱能傳遞至真皮層，刺激膠原蛋白及彈力蛋白增生與重組，改善肌膚鬆弛、細紋及皺紋問題，使皮膚恢復緊緻與彈性。

她指出，音波拉提與電波緊膚原理不同：音波主要作用於深層筋膜，達到向上拉提、改善輪廓的效果；電波則由外向內加熱真皮層，促進膠原蛋白生成，主要改善皺紋與肌膚質感，兩者可相互搭配。

玩美電波適合多種肌膚老化問題，包括輕重度皺紋、毛孔粗大、法令紋、臉頰下垂、雙下巴、嘴邊肉、木偶紋、下顎線鬆弛、眼周細紋，以及眉眼下垂等臉部問題。此外，胸部、腹部、臀部鬆弛及蝴蝶袖等身體部位，也可透過療程改善。

針對玩美電波與鳳凰電波的比較，陳醫師表示，兩者同屬單極電波系統，治療深度均可達4.3毫米，緊緻除皺效果相近。不過，玩美電波在舒適度及疼痛控制方面更具優勢，因此吸引不少顧客選擇。

她解釋，電波拉皮需要讓皮下溫度達約60至65度，才能有效刺激膠原蛋白。玩美電波治療時，皮下溫度同樣可達50至60多度，同時設有表皮降溫保護機制，將皮膚表面溫度控制在43度左右。其溫度感應系統達4個，比鳳凰電波的3個感應點更多，有助降低燙傷風險並提升舒適度。

陳惠萍醫師提醒，想改善鬆弛與皺紋，除了選擇合適療程，也應由專業醫師評估膚況，制定個人化治療方案。

陳惠萍醫美診所地址：136-33 37th Ave., #4A, Flushing（復興大廈）。預約電話：718-509-6475（醫生提供國語、粵語、英語服務）。門診時間：週一、二、四、五上午9點至下午5點，週六上午9點至下午3點。