我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／特羅薩德梅開二度、盧卡庫傳射建功 比利時大勝紐西蘭晉級

世界盃／伊朗絕殺不算與埃及戰和 南韓晉級之路只剩最後一口氣

抗老醫美專家陳惠萍醫師以玩美電波Oligio為客除皺紋效果佳

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
玩美電波美容儀具有特殊的震動功能和智能噴冷模式，大大提升治療舒適度。
玩美電波美容儀具有特殊的震動功能和智能噴冷模式，大大提升治療舒適度。

抗老醫美專家陳惠萍醫師表示，玩美電波（Oligio）是新一代非侵入式電波緊膚療程，因更符合亞洲人膚質需求，近年受到不少求美者青睞。該技術已取得美國FDA、台灣衛福部TFDA、韓國KFDA及歐盟CE等國際認證，為療程安全性提供保障。

陳惠萍醫師介紹，玩美電波屬於第五代單極射頻技術，透過立體加熱方式，將熱能傳遞至真皮層，刺激膠原蛋白及彈力蛋白增生與重組，改善肌膚鬆弛、細紋及皺紋問題，使皮膚恢復緊緻與彈性。

她指出，音波拉提與電波緊膚原理不同：音波主要作用於深層筋膜，達到向上拉提、改善輪廓的效果；電波則由外向內加熱真皮層，促進膠原蛋白生成，主要改善皺紋與肌膚質感，兩者可相互搭配。

玩美電波適合多種肌膚老化問題，包括輕重度皺紋、毛孔粗大、法令紋、臉頰下垂、雙下巴、嘴邊肉、木偶紋、下顎線鬆弛、眼周細紋，以及眉眼下垂等臉部問題。此外，胸部、腹部、臀部鬆弛及蝴蝶袖等身體部位，也可透過療程改善。

針對玩美電波與鳳凰電波的比較，陳醫師表示，兩者同屬單極電波系統，治療深度均可達4.3毫米，緊緻除皺效果相近。不過，玩美電波在舒適度及疼痛控制方面更具優勢，因此吸引不少顧客選擇。

她解釋，電波拉皮需要讓皮下溫度達約60至65度，才能有效刺激膠原蛋白。玩美電波治療時，皮下溫度同樣可達50至60多度，同時設有表皮降溫保護機制，將皮膚表面溫度控制在43度左右。其溫度感應系統達4個，比鳳凰電波的3個感應點更多，有助降低燙傷風險並提升舒適度。

陳惠萍醫師提醒，想改善鬆弛與皺紋，除了選擇合適療程，也應由專業醫師評估膚況，制定個人化治療方案。

陳惠萍醫美診所地址：136-33 37th Ave., #4A, Flushing（復興大廈）。預約電話：718-509-6475（醫生提供國語、粵語、英語服務）。門診時間：週一、二、四、五上午9點至下午5點，週六上午9點至下午3點。

精華 FAQ

  • 玩美電波屬第五代單極射頻技術，藉由立體加熱把熱能送入真皮層，刺激膠原蛋白與彈力蛋白增生重組，進而改善細紋、皺紋與肌膚鬆弛。

  • 音波主要作用於深層筋膜，偏向向上拉提與輪廓修飾；電波則由外向內加熱真皮層，重點在促進膠原生成與改善皺紋，兩者可依需求搭配。

  • 文中指出兩者治療深度與緊緻效果相近，但玩美電波在舒適度與疼痛控制上更有優勢，且具表皮降溫與更多溫度感應點，可降低燙傷風險。

歐盟

上一則

梅西國慶煙火 開放10萬張曼哈頓、布碌崙黃金觀賞區免費票

下一則

紐約客談╱孟昭文亞裔區得票率的警訊
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

傷口癒合快代表皮膚正健康老化 5跡象可觀察膚質

傷口癒合快代表皮膚正健康老化 5跡象可觀察膚質
牙周病專家加盟王向誼綜合牙科中心新添高新設備服務更優

牙周病專家加盟王向誼綜合牙科中心新添高新設備服務更優
崔述貴醫師駐診沐鹽養生中心 針藥合併快速緩解坐骨神經痛

崔述貴醫師駐診沐鹽養生中心 針藥合併快速緩解坐骨神經痛
討抱被孫子嫌臉髒 7旬爺爺雷射除斑找回「面子」

討抱被孫子嫌臉髒 7旬爺爺雷射除斑找回「面子」

熱門新聞

因觀看世界盃足球賽而踴入紐約市的外國球迷，去餐館和酒吧不習慣給小費，讓紐約餐館的調酒師和侍應生很困撓。圖為球迷19日在曼哈頓一家餐館觀看D組美國隊對澳洲隊的轉播。(美聯社)

世界盃觀光客沒給小費 紐市餐廳反制 或在帳單中自動加收20%

2026-06-21 07:23
前市長亞當斯核心親信卡隆(右)被控與其胞弟及華人酒店主朱延泊(Yan Po Zhu, 左)共謀，惡意利用紐約市的移民危機操縱市府合同，以此牟取巨額個人私利。(圖片來自東區法院)

亞當斯前幕僚長涉賄遭FBI逮捕 2華人酒店業者同落網

2026-06-24 12:50
因觀看世界盃足球賽而踴入紐約市的球迷，去餐館和酒吧不習慣給小費，讓紐約餐館的調酒師和侍應生很困擾。圖為球迷19日在曼哈頓一家餐館觀看D組美國隊對澳洲隊的轉播。(美聯社)

世界盃觀光客不給小費 紐約市餐廳正在反制

2026-06-20 15:21
丁奇浩於2023年7月左右來美，最早到的是紐約法拉盛，圖為他在法拉盛的家庭旅館。(受訪者提供)

法拉盛華男送貨誤入軍事區遭ICE拘留 盼獲法律協助

2026-06-20 02:30
慶祝250周年國慶，「大男孩」首次駛上東北的土地。（美聯社）

美國工業傳奇… 全球現役最大「大男孩」4014號蒸汽火車 首訪東部

2026-06-19 06:16
標榜司機全額收費、乘客車資更低的新興叫車平台「Empower」，近日在紐約市迅速擴張，以遠低於Uber與Lyft的價格吸引部分司機與乘客。圖為示意圖，非當事車輛。(記者馬璿／攝影)

紐約未註冊營運全新叫車軟體「Empower」低價搶客 市府稱將嚴厲打擊

2026-06-22 18:09

超人氣

更多 >
北京「中國尊」遭小型飛機撞擊 飛機殘骸四散、傷亡未明

北京「中國尊」遭小型飛機撞擊 飛機殘骸四散、傷亡未明
畢業季 LinkedIn新研究：讀這科系最容易找到工作

畢業季 LinkedIn新研究：讀這科系最容易找到工作
送娃返中讀半年幼兒園 加州媽：與美比像兩個世界

送娃返中讀半年幼兒園 加州媽：與美比像兩個世界
白宮副幕僚長米勒：想尋求庇護？美國已完全關閉大門

白宮副幕僚長米勒：想尋求庇護？美國已完全關閉大門
4度入圍 楊紫終獲白玉蘭視后…領獎爆哭 不忘澄清謠言

4度入圍 楊紫終獲白玉蘭視后…領獎爆哭 不忘澄清謠言