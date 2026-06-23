我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國銀行「世界盃串珠手環」暴紅 最高炒至500元

NBA重磅交易「字母哥」轉戰熱火 公鹿換到3次首輪籤

燄峰花園 龍真朝秀 丁財兩旺多位堪輿大師尋龍點穴認證

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
燄峰花園 ，美東難得一見的旺丁、旺財、又旺官的風水福地，專人講解，全年無休，免費...
燄峰花園 ，美東難得一見的旺丁、旺財、又旺官的風水福地，專人講解，全年無休，免費看地。

占地三百多英畝，紐約州風水寶地--燄峰花園（福山陵，觀音寶塔），位於風景優美的紐約上州蘇利文縣（Sullivan County），早先經過多位堪輿大師尋龍點穴認證，開發18英畝的福山陵，龍真朝秀、丁財兩旺，讚不絕口。座北向東南、有多方向、新風水福地，環境清雅安寜，林貌優美，背靠山陵，面向大湖、小溪流水，園內有專人維護保持環境，讓先人安息以福陰後代之靈地。

房位齊全，星期一至星期天免費看地。唐人街出發只需80分鐘，歡迎預約。

燄峰花園風水寶地，北有高山、前有廣闊明堂、三層水順弓環繞、東有青龍山、西有白虎嶺、朝山重疊綿延百里，寶地座落於圓形群山中，如坐太師椅雄壯威武、四季景色宜人；是美東難得一見的旺丁、旺財、又旺官的風水福地。紐約上州失氣四季清爽，任何時候來此，實是賞心悅目、舒展身心的活動。燄峰花園觀音寶塔設計之初就特別聘請多名風水大師，勘察，規劃，設計，陵園山下建有大殿，內供菩薩，可寶逝者亡魂安穩，早登極樂，墓碑的合理擺放，園道綠化自然遮掩，完全符合我們中華名族的傳統懌墓的理念，是紐約地區唯一華人地主開發經營的墓園:土葬和骨灰入塔，完全按照中國傳統習俗,福佑後代子孫，經過多位堪輿大師認證，堪稱是美東難得一見之寶地。

燄峰花園，內含10龍穴蘊藏天地靈氣。2400英畝、湖水、溪流、池塘三層水弓環繞，極佳之朝天螺格局；花園座落於半山，朝山重疊三面山青龍白虎朱雀玄，武排列完美，坐北朝南景致如畫，龍真朝秀，丁財二旺，房位四季面陽磁場極佳；對面(南面)山有情，形似如意，代表事事如意；溪水由西向東流，四季不停，代表龍不出山，永庇佑；後山三層山高寬廣，綿延百里，靠山雄厚，旺家/旺財/旺子。從山腰處觀看對面案桌，屬旺官寶地，子孫後代將出大官，是美東地區難得一見，有山有水天然風水寶地陵園。室內靈寶塔由台灣知名公司規劃設計，而園內的觀音寶塔，採用上等觀音琉璃面板，是紐約第一座五星級琉璃靈寶塔位。而該花園有專門工作人員幫忙挑選吉日，安葬，合理的墓碑設計，永久的墓地 永久免費管理。並推出各宗教團體、同鄉會等團購。

美國的墓地一經付費就可以無限期地使用。美國墓地的永久安全性。成為華僑家族陵園首選。紐約隨著人口增長，華人地區福地與一般住宅一樣都面臨緊缺，價格也不斷上揚。許多人將購買福地視為另類房地產投資。該陵園是經過政府批示的正規檔，並有專人講解服務並常年開放。

燄峰花園，距離紐約市1小時30分，臨近Woodbury Mall、Lego Land、 Kartrite Resort Indoor Water Park，附近還有多個蘋果園，週一~日（ 七天）免費看地，可安排專車接送，專人講解服務。歡迎各宗教團體同鄉會等團購。詳情請電洽:紐約地公/墓碑公司（通福州、國語廣東話）張先生： (267) 528-5998；（215）519-0601。

精華 FAQ

  • 文章主要把燄峰花園包裝成紐約州難得的風水陵園，強調背山面水、龍真朝秀、旺丁旺財等格局，並以多位堪輿大師認證作為宣傳重點。

  • 內文指出園區可提供土葬與骨灰入塔，並有專人協助挑選吉日、安葬與墓碑設計，同時宣稱永久免費管理，符合華人傳統祭葬習俗。

  • 文中以距離紐約市約一個半小時、鄰近商場與景點、週一至週日免費看地、可安排專車接送等方式吸引客戶，並提供普通話與粵語聯絡服務。

紐約州

上一則

紐約中央公園馬車23日恢復運營 市議會禁馬車提案擬下月公聽

下一則

紐約客談／民主黨初選 曼達尼進步派路線大檢驗
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

尼克今有望封王 主場外重開觀賽派對 設安全區嚴查無票者

尼克今有望封王 主場外重開觀賽派對 設安全區嚴查無票者
翡翠木繡球花一枝變花海 南加華人打造夢幻庭園

翡翠木繡球花一枝變花海 南加華人打造夢幻庭園

「我們做到了」尼克奪NBA總冠軍 紐約全城狂歡

「我們做到了」尼克奪NBA總冠軍 紐約全城狂歡
紐約市10處隱藏藝術秘境 許多在地人也不知

紐約市10處隱藏藝術秘境 許多在地人也不知

熱門新聞

紐約州官員表示，州府希望所有符合資格的屋主都能善用STAR計畫。示意圖。(記者馬璿／攝影)

紐約州要發21億元支票 近300萬人可拿到

2026-06-16 20:13
因觀看世界盃足球賽而踴入紐約市的外國球迷，去餐館和酒吧不習慣給小費，讓紐約餐館的調酒師和侍應生很困撓。圖為球迷19日在曼哈頓一家餐館觀看D組美國隊對澳洲隊的轉播。(美聯社)

世界盃觀光客沒給小費 紐市餐廳反制 或在帳單中自動加收20%

2026-06-21 07:23
布朗森(中)與老爸(左一)及妻子艾莉‧布朗森參加尼克隊遊行。(美聯社)

尼克彩帶遊行 曼達尼頒市鑰 最大歡呼給了布朗森老爸

2026-06-18 14:07
慶祝250周年國慶，「大男孩」首次駛上東北的土地。（美聯社）

美國工業傳奇… 全球現役最大「大男孩」4014號蒸汽火車 首訪東部

2026-06-19 06:16
皇后區法拉盛邦恩公園(Bowne Park)14日晚發生女子陳屍池塘事件。（記者何振忠╱攝影）

疑失智落水 法拉盛公園池塘浮屍證實為73歲華婦

2026-06-15 17:52
因觀看世界盃足球賽而踴入紐約市的球迷，去餐館和酒吧不習慣給小費，讓紐約餐館的調酒師和侍應生很困擾。圖為球迷19日在曼哈頓一家餐館觀看D組美國隊對澳洲隊的轉播。(美聯社)

世界盃觀光客不給小費 紐約市餐廳正在反制

2026-06-20 15:21

超人氣

更多 >
研究：這種睡眠姿勢 可能導致青光眼

研究：這種睡眠姿勢 可能導致青光眼
佛州康斗大樓倒塌原址…新建千萬元豪宅公寓 賣不掉

佛州康斗大樓倒塌原址…新建千萬元豪宅公寓 賣不掉
在家烤出香嫩豬肋排1要訣 烤箱設定在這溫度

在家烤出香嫩豬肋排1要訣 烤箱設定在這溫度
女子為退休生活做足財務規劃 卻因漏算一筆支出後悔莫及

女子為退休生活做足財務規劃 卻因漏算一筆支出後悔莫及
昔日牧場變新城 南加這城市躍居全美成長最快社區

昔日牧場變新城 南加這城市躍居全美成長最快社區