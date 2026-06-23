燄峰花園 龍真朝秀 丁財兩旺多位堪輿大師尋龍點穴認證

燄峰花園 ，美東難得一見的旺丁、旺財、又旺官的風水福地，專人講解，全年無休，免費看地。

占地三百多英畝，紐約州 風水寶地--燄峰花園（福山陵，觀音寶塔），位於風景優美的紐約上州蘇利文縣（Sullivan County），早先經過多位堪輿大師尋龍點穴認證，開發18英畝的福山陵，龍真朝秀、丁財兩旺，讚不絕口。座北向東南、有多方向、新風水福地，環境清雅安寜，林貌優美，背靠山陵，面向大湖、小溪流水，園內有專人維護保持環境，讓先人安息以福陰後代之靈地。

房位齊全，星期一至星期天免費看地。唐人街出發只需80分鐘，歡迎預約。

燄峰花園風水寶地，北有高山、前有廣闊明堂、三層水順弓環繞、東有青龍山、西有白虎嶺、朝山重疊綿延百里，寶地座落於圓形群山中，如坐太師椅雄壯威武、四季景色宜人；是美東難得一見的旺丁、旺財、又旺官的風水福地。紐約上州失氣四季清爽，任何時候來此，實是賞心悅目、舒展身心的活動。燄峰花園觀音寶塔設計之初就特別聘請多名風水大師，勘察，規劃，設計，陵園山下建有大殿，內供菩薩，可寶逝者亡魂安穩，早登極樂，墓碑的合理擺放，園道綠化自然遮掩，完全符合我們中華名族的傳統懌墓的理念，是紐約地區唯一華人地主開發經營的墓園:土葬和骨灰入塔，完全按照中國傳統習俗,福佑後代子孫，經過多位堪輿大師認證，堪稱是美東難得一見之寶地。

燄峰花園，內含10龍穴蘊藏天地靈氣。2400英畝、湖水、溪流、池塘三層水弓環繞，極佳之朝天螺格局；花園座落於半山，朝山重疊三面山青龍白虎朱雀玄，武排列完美，坐北朝南景致如畫，龍真朝秀，丁財二旺，房位四季面陽磁場極佳；對面(南面)山有情，形似如意，代表事事如意；溪水由西向東流，四季不停，代表龍不出山，永庇佑；後山三層山高寬廣，綿延百里，靠山雄厚，旺家/旺財/旺子。從山腰處觀看對面案桌，屬旺官寶地，子孫後代將出大官，是美東地區難得一見，有山有水天然風水寶地陵園。室內靈寶塔由台灣知名公司規劃設計，而園內的觀音寶塔，採用上等觀音琉璃面板，是紐約第一座五星級琉璃靈寶塔位。而該花園有專門工作人員幫忙挑選吉日，安葬，合理的墓碑設計，永久的墓地 永久免費管理。並推出各宗教團體、同鄉會等團購。

美國的墓地一經付費就可以無限期地使用。美國墓地的永久安全性。成為華僑家族陵園首選。紐約隨著人口增長，華人地區福地與一般住宅一樣都面臨緊缺，價格也不斷上揚。許多人將購買福地視為另類房地產投資。該陵園是經過政府批示的正規檔，並有專人講解服務並常年開放。

燄峰花園，距離紐約市1小時30分，臨近Woodbury Mall、Lego Land、 Kartrite Resort Indoor Water Park，附近還有多個蘋果園，週一~日（ 七天）免費看地，可安排專車接送，專人講解服務。歡迎各宗教團體同鄉會等團購。詳情請電洽:紐約地公/墓碑公司（通福州、國語廣東話）張先生： (267) 528-5998；（215）519-0601。