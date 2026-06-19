我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

端午吃粽當心血糖波動 醫揭糯米升糖關鍵 教6招穩糖吃法

談判生變？范斯延後啟程前往瑞士與伊朗協商執行協議行程

紐約遠大消防公司一站式解決水、電、煤氣、消防系統問題新客戶首次簽年度合約可享優惠

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
遠大消防在紐約市公車上做廣告。
遠大消防在紐約市公車上做廣告。

紐約遠大消防公司(FOREVIEW MEP SERVICE)的華人專業消防機電團隊，一站式為客解決水、電、煤氣、消防系統問題。新客戶首次簽年度合約，可享優惠，歡迎去電得到免費諮詢及報價。

遠大消防的服務對象包括商業樓宇業主、物業房東、餐館老闆、開發商或包商以及裝修及工程公司。該公司能根據客戶的專案需求，提供專業建議與合規方案，直至客戶順利通過檢查，減少違規風險為止。

作為樓宇業主或商家，你有DOB違規？消防局規定不過關？開工紙難申請的煩惱？遠大消防可為你分憂紓困，解決跟市府消防局打交道上的瓶頸。遠大負責人徐先生指出，紐約法規越來越嚴格，商業樓宇、餐館、住宅、辦公室，如果消防、水電、煤氣系統有違規情況，輕則罰款，重則停業，嚴重影響業主及商家的保險理賠甚至房屋交易。而在紐約市五郡區及長島服務多年的遠大消防公司，旗下有經驗豐富的專業團隊，熟悉 DOB、FDNY 等政府部門作業流程，可為華人客戶提供快速、高效、專業的一站式服務。 意即無論是興建、改建、維修、年檢，還是收到 DOB / FDNY 違規單，該公司都能協助處理，幫您省時間、省麻煩、降低甚至免罰款。

該公司專業服務範圍: (一)水、電、Sprinkler 消防開工紙申請(二)消防年檢 (Fire Inspection) (三)Fire Sprinkler 系統安裝與維修(四)消防泵測試(Fire Pump Testing) (五)水壓測試(Hydrostatic Testing) (六)立管系統 (Standpipe)檢測 (七)鍋爐檢查(Boiler Inspection) (八)煤氣檢測(Gas Inspection) (九)滅火器服務(Fire Extinguisher) (十)RPZ / DCDA 檢測 (十一)樓梯加壓測試樓梯加壓測試(Stair Pressurization Testing) (十二)消防系統(Fire Protection System) (十三)違規消除 (DOB / FDNY Violation Removal) (十四)鉛漆檢查(Lead Paint Inspection) (十五)石棉檢查(Asbestos Inspection) (十六)商業樓宇、餐館、辦公室、住宅消防合規服務。

由於該公司實力雄厚，在市場上有競爭力，因此近年吸引到眾多客戶，建立良好風評。遠大消防的特點與優勢主要在(一)熟悉紐約 DOB / FDNY 流程。(二)華人團隊，中英文溝通方便。(三)經驗豐富，處理速度快。(四)報價透明，服務可靠。(五)提供長期維護及年度檢查。(六)協助處理違規、罰單及檢查問題。(七)免費諮詢，幫助分析專案需求。

遠大消防地址: 33-70 Prince St, #304, Flushing, NY 11354，電話： (646) 835-0888，電郵: [email protected]，網站： foreviewmep.com。

請掃遠大消防二維碼。
請掃遠大消防二維碼。

精華 FAQ

  • 該公司涵蓋水電煤氣、消防開工紙申請、年檢、噴淋與消防泵測試、鍋爐與煤氣檢查，以及違規消除等多項機電與消防服務。

  • 服務對象包括商業樓宇業主、物業房東、餐館老闆、開發商、包商，以及裝修與工程公司，特別適合需要合規與檢查支援者。

  • 其優勢在於熟悉DOB與FDNY流程、華人團隊溝通便利、報價透明且處理快速；地址為Flushing Prince St，電話與網站亦可聯絡。

華人 紐約市 長島

上一則

皇后區6歲男童遊樂場遭陌生男子襲擊 NYPD公布影像緝兇

下一則

尼克隊冠軍遊行 百萬球迷瘋狂
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

宏冠正大保全公司技術產品物聯網合一監控

宏冠正大保全公司技術產品物聯網合一監控
罕見醫療物資倉庫大火 曲萊賽市黑煙直竄天際

罕見醫療物資倉庫大火 曲萊賽市黑煙直竄天際
火災後紅牌危樓仍出租 房東遭舊金山市府提告

火災後紅牌危樓仍出租 房東遭舊金山市府提告
聖荷西公務員加班費激增 1名消防員3年超過100萬元

聖荷西公務員加班費激增 1名消防員3年超過100萬元

熱門新聞

紐約州官員表示，州府希望所有符合資格的屋主都能善用STAR計畫。示意圖。(記者馬璿／攝影)

紐約州要發21億元支票 近300萬人可拿到

2026-06-16 20:13
持有綠卡的哥倫比亞大學外籍學生馬達維，近日被移民法官下令遣返約旦。圖為其此前在佛蒙特州聯邦法院外，對支持者發表談話。(美聯社)

哥大挺巴綠卡學生 遭移民法官下令遣返

2026-06-11 15:54
布朗森(中)與老爸(左一)及妻子艾莉‧布朗森參加尼克隊遊行。(美聯社)

尼克彩帶遊行 曼達尼頒市鑰 最大歡呼給了布朗森老爸

2026-06-18 14:07
在紐約尼克球迷街頭慶祝之際，一輛接送足球迷往返新澤西世界盃球場的接駁巴士遭焚毀。(路透)

尼克奪冠後紐約球迷狂歡變調 巴士遭縱火、少年中彈

2026-06-14 11:15
皇后區法拉盛邦恩公園(Bowne Park)14日晚發生女子陳屍池塘事件。（記者何振忠╱攝影）

疑失智落水 法拉盛公園池塘浮屍證實為73歲華婦

2026-06-15 17:52
NBA紐約尼克隊13日晚奪冠後，正在曼哈頓麥迪遜廣場花園附近觀賽的紐約球迷欣喜若狂。(路透)

「我們做到了」尼克奪NBA總冠軍 紐約全城狂歡

2026-06-14 00:18

超人氣

更多 >
美國出現半世紀以來規模最大房產稅對抗運動

美國出現半世紀以來規模最大房產稅對抗運動
87歲男刮中百萬選擇餘生每月領1萬元 為何專家讚他聰明？

87歲男刮中百萬選擇餘生每月領1萬元 為何專家讚他聰明？
尼克彩帶遊行 曼達尼頒市鑰 最大歡呼給了布朗森老爸

尼克彩帶遊行 曼達尼頒市鑰 最大歡呼給了布朗森老爸
抓住私處問性交嗎？華人按摩院「套路」曝光

抓住私處問性交嗎？華人按摩院「套路」曝光
高溫釀悲劇？奧斯卡名導威廉懷勒之女與丈夫被發現死於車內

高溫釀悲劇？奧斯卡名導威廉懷勒之女與丈夫被發現死於車內