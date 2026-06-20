史帝文律師樓為成功為追撞尾重傷乘客 贏得 250 萬美元陪審團裁決賠償

史帝文律師樓團隊擁有卓越的訴訟實力及豐富的經驗，並承諾「免費諮詢、不成功不收費」，以專業為客人捍衛正義。

對於遭遇意外車禍的受害者而言，爭取公平賠償的道路往往充滿挑戰，特別是當案件涉及傷者過去的舊疾時，保險 公司常以此為藉口試圖壓低賠償金。然而，深耕紐約近50年的史帝文律師樓（Steven Louros, Esq.）近日再度展現其卓越的訴訟實力，成功代理一起極具挑戰性的機動車事故案件，為一名在事故中遭受重傷的 Lyft 網約車 乘客，贏得了陪審團裁決高達 250 萬美元（$2,500,000） 的鉅額賠償！史帝文律師提醒各界，對於任何人身意外傷害，都必需尋專業保護自己的權益和維護家人日後的生計。

該律師樓表示，這是這次案件是一件常見的交通事故:紅燈前的猛烈撞擊。事故經過與法律攻防案發當日，當事人正搭乘一輛 Lyft 網約車正常出行。當車輛在紅燈前完全停妥、等待通行時，後方一輛公車因駕駛嚴重疏忽，未及時減速，由後方猛烈撞擊該網約車。這是一起典型的追尾事故。雖然事故的責任認定相對明確，但隨後的索賠過程卻陷入拉鋸。保險公司在調查中發現受害人過去曾有既往傷病（Pre-existing condition），隨即以此為由，企圖將其傷痛歸咎於舊疾，藉此拒絕承擔應有的賠償責任。

史帝文律師樓的辦案團隊指出，如此案例的重點是在舊疾因車禍大幅惡化，迅速徹底改變傷者的一生，在車禍發生前，該名客戶雖然有既往傷病，但透過妥善管理，她一直能夠正常工作，並維持充實的日常生活。然而，這場公車的猛烈撞擊，將脆弱的平衡徹底摧毀。車禍導致她的原有傷情大幅加重，伴隨而來的是長期的劇烈疼痛、活動能力嚴重受限以及持續的身體不適。自事故發生至今，她始終無法重返工作崗位，生活品質一落千丈。史帝文律師樓憑藉豐富的既往傷病辦案經驗，在庭審中出示了嚴密的醫療證據，並透過專家證人答辯，成功向陪審團證明：正是這場嚴重的車禍，導致其原有傷情急劇惡化，並徹底改變了她的人生。最終，陪審團公正裁決：250萬美元彰顯法律正義。經過嚴謹的庭審舉證與雙方律師的激烈辯論，陪審團最終完全支持了史帝文律師樓的主張，一致裁決該受傷客戶獲得 250 萬美元賠償。

這份勝訴裁決不僅為受害者爭取到了應有的後半生生活保障，也再次向社會與保險公司傳遞了一個明確的法律信號：無論受害人是否存在既往傷病，造成損害的過失一方，都必須為其過失行為所引發的全部損害承擔法律責任。史帝文律師（Steven Louros, Esq.）在勝訴後堅定地表示：「這份裁決傳遞了一個明確的信息：無論案件面臨怎樣的挑戰，我們都絕不會退縮。如今，我們的客戶終於可以專注於康復，而我們則確保過失方為其造成的損害承擔應有的責任。」

在紐約，交通事故、工地意外屢見不鮮。史帝文律師樓之所以能屢創佳績，源於四大核心優勢：

1.豐富的既往傷病案件經驗：深諳如何向保險公司和陪審團證明事故對舊疾的加重影響，確保客戶應得權益不被抹殺。

2.強有力的法庭訴訟能力：從案件調查、證據收集到專家證人出庭，始終以最充分的準備迎接法庭挑戰。

3.以客戶為中心的服務理念：重視每一位受害者的痛苦經歷與核心需求，全力爭取最大化賠償，助您重建生活。

4.卓越的多元文化華語團隊：律師樓配備精通國語、粵語、台語及台山話的專業助理團隊，溝通零障礙，讓華人同胞在異鄉辦案更安心。

如遭遇車禍受傷時，為避免保險公司低估傷者的損失，無論您是乘客、駕駛員還是行人，請立刻尋求法律援助，保護自身權益。史帝文律師樓承諾提供免費諮詢、無任何義務，且堅持「不成功不收費（Contingency Fee）」原則，案件成功獲賠前您無需支付任何律師費用。曼哈頓總部地址：1261 Broadway, Suite 507, New York, NY 10001 (百老匯1261號507室)諮詢熱線：212-481-5275電子郵箱：[email protected]