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聯邦眾議員蘇奧齊（TOM SUOZZI）競選連任宣言

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國會議員孟昭文(GRACE MENG，左）與長島鎮議員劉巧怡（CHRISTINE...
國會議員孟昭文(GRACE MENG，左）與長島鎮議員劉巧怡（CHRISTINE LIU，右）背書支持蘇奧齊（TOM SUOZZI，中）競選連任。

蘇奧齊（Thomas Suozzi）現任美國紐約州第3國會選區（New York's 3rd Congressional District）的眾議院議員。今年蘇奧齊出馬競選連任，6/23（周二）是初選日，蘇奧齊競選團隊，懇請各界持續支持蘇奧齊，為民謀福續航。

蘇奧齊曾任長島Nassau縣長、Glen Cove市長。他學經歷豐富，具備律師和註冊會計師資格，在可負擔性、移民事務、環境保護領域，是秉持跨黨協作精神的領軍人物。他致力於強化公立教育、擴大平價醫療保健覆蓋範圍，並為選區民眾提供優質政務服務。

眾議院 議員蘇奧齊目前代表的選區，是美國紐約州第3國會選區，包括：

1． 紐約市皇后區：東北部地區（包含 College Point 等地）。

2． 長島納蘇郡（Nassau County），沿著北岸向東延伸。

3． 長島蘇福克郡（Suffolk County），西北部的部分地區。

蘇奧齊多年來，持續努力爭取社區公共福祉和稅務節約的議題，他的核心政治履歷與成就，包括：

1．國會要職： 擔任國會-行政部門中國委員會(CECC)委員。

2．亞裔代表: 國會亞太裔黨團(CAPAC)成員。

3．反歧視與文化推進：推動並通過了多項打擊反亞裔仇恨犯罪的決議案。提出並支持多項表彰和慶祝亞裔美國人貢獻的決議案。

4．醫療與長者福利：共同提案「HR 1667 老年人針灸療法法案」(Acupuncture for Our Seniors Act)，旨在將針灸服務納入聯邦醫療保險(Medicare)的報銷範圍。

在新冠疫情期間，蘇奧齊聯合大長島華人協會(LICAA)以及長島各界聯合抗疫聯盟(LILAC)，向 Glen Cove 護理與康復中心(Glen Cove Center for Nursing and Rehabilitation)捐贈並交付了1,000多件個人防護裝備(PPE)。其中包括75套防護服；150副醫用護目鏡；150個防護面罩；300個一次性醫用帽；500個N95口罩。

蘇奧齊核心政策與選民關切，包括：

1．公共安全與執法：堅定支持公共安全，加強與執法部門的合作。

2．生活可負擔性：致力於降低生活成本，解決民眾的生活負擔問題。

3．優質教育：持續關注並投資教育領域。

4．商業發展：推動地方經濟與小型企業的發展。

蘇奧齊表示，當前物價持續上漲，許多家庭都感受到越來越大的生活壓力。大家都希望通過辛勤工作獲得合理收入，照顧家庭，享有優質醫療，讓孩子接受良好教育，並在退休後安享晚年。然而，這些目標正變得越來越難以實現。

此外，蘇奧齊也持續反對削減醫療補助（Medicaid）、食品援助等重要民生項目，並反對那些威脅飲用水安全和長島海灣生態環境的預算削減措施。他將繼續為降低生活成本、保護民眾福利、維護社區環境而奮鬥。如需進一步瞭解他的政策或政績等選舉相關事項，請上網https://suozziforcongress.com/ 及寄郵件至[email protected]。同時，蘇奧齊提醒，提前投票日為即日起至6月21日，正式投票日為6月23日，希望選民踴躍投票。

精華 FAQ

  • 他主打降低生活成本、保障公共安全、擴大醫療與教育資源，並持續為社區提供服務，同時強調跨黨合作與維護民眾福利。

  • 他曾任長島Nassau縣長與Glen Cove市長，並具律師與註冊會計師資格，長期在可負擔性、移民、環保等議題上活躍。

  • 他曾任CECC委員、CAPAC成員，推動反亞裔仇恨犯罪決議，也在疫情期間與華人團體捐贈上千件PPE給護理中心。

眾議院 紐約州 長島

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