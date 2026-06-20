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整合之力：華裔醫生如何改變社區醫療

紐約訊
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百康仁德推動價值導向醫療，結合整合式團隊與社區合作，強調預防、篩查及長期健康管理...
百康仁德推動價值導向醫療，結合整合式團隊與社區合作，強調預防、篩查及長期健康管理，將健康帶入社區與家庭。

每年5月是美國亞太裔傳統月（AAPI Heritage Month），今年主題為「凝聚之力：共建更強大的社區」（Power in Unity: Strengthening Communities Together），強調團隊合作對社區建設的重要性。作為華人社區健康的重要守護者，紐約百康仁德醫療集團（rendr）三位醫生分享了他們對華人健康需求的觀察，以及如何透過整合式醫療和社區合作，將健康帶進家庭與社區。

許多華人移民因語言障礙、文化差異及對美國醫療制度不熟悉，往往忽略定期檢查與疾病預防。家庭全科及醫療家訪醫生林蘇明（Kelvin Lin, MD）10歲時隨家人從福建移民美國，因父母英語能力有限，從小便負責協助家人預約就醫、轉診及處理醫療事務，因此深刻了解華人移民在醫療方面面臨的挑戰。

內科全科醫生譚自強（Anthony Tam, MD）則因父親的經歷投身預防醫學。譚醫生的父親生活習慣良好，卻因未及時接受乙型肝炎篩查和治療，最終罹患肝癌並於57歲離世。這段經歷讓譚醫生立志推廣疾病篩查，希望幫助更多患者及早發現疾病。

內科全科醫生陳俊傑（Chun-Kit Chan, DO）也曾遇到一名30多歲華人患者，雖無明顯症狀，檢查後卻發現罹患晚期肝癌，失去治療機會。陳醫生指出，許多疾病在早期沒有明顯徵兆，定期篩查才是及早發現問題的關鍵。

除乙肝外，糖尿病、心血管疾病及大腸癌也是華人社區常見健康問題。近年來，百康仁德積極推動「價值導向醫療」（Value-Based Care），從過去著重治療疾病，轉向強調疾病預防、早期篩查及長期健康管理，目標是幫助患者減少疾病發生及重症風險。

譚自強醫生表示，以糖尿病治療為例，醫生不僅關注血糖控制，更重視預防心臟、腎臟、眼睛及足部等器官併發症，因此需要家庭醫生與多個專科密切合作。百康仁德建立完整的整合式醫療系統，家庭醫生可直接轉診至集團內部專科，共享患者病歷並共同制定治療方案。同時，數據分析團隊會評估患者健康風險，醫療協調團隊則主動提醒患者接受檢查及按時服藥。

陳俊傑醫生分享，一位在華埠工作的女性患者平時僅定期領藥，很少回診。後來醫療協調團隊多次提醒她接受乳腺癌篩查，最終發現早期乳癌。透過百康仁德內部快速轉診，她及時接受手術治療並順利康復。陳醫生表示，縮短轉診與治療等待時間，往往能帶來更好的治療結果。

林蘇明醫生認為，慢性病管理是一場長期戰，需要持續追蹤與定期檢查。針對行動不便的長者及出院病患，百康仁德提供一對一醫療家訪服務，包括健康檢查、慢性病管理、出院後追蹤及部分影像檢查等。同時，家訪團隊還會評估居家環境安全，例如檢查電線、地毯及浴室扶手等設施，降低長者跌倒風險。

除了診所服務外，陳俊傑醫生多年來持續與保險公司及社區組織合作，舉辦健康講座及乙肝篩查教育活動，向社區推廣疾病預防觀念。他強調，醫生不應只是坐在診所等待病人上門，而應透過醫療整合與社區合作，把醫療服務和健康理念真正帶進社區與家庭。

陳俊傑醫生（Chun-Kit Chan, DO）及譚自強醫生（Anthony Tam, MD）均提供身體檢查、疫苗接種與篩檢、常見疾病診治、慢性病管理及專科轉診等服務。陳俊傑診所位於曼哈頓（2 Mott St, STE 305, New York, NY 10013），預約電話：212-791-6968；譚自強醫生分別在布魯克林（1902 86th St, Brooklyn, NY 11214，718-372-0888）及曼哈頓（139 Centre St, STE 709, New York, NY 10013，212-965-0496）設有診所。

精華 FAQ

  • 主要困難包括語言障礙、文化差異，以及對美國醫療制度不熟悉，導致不少人忽略定期檢查、疾病預防與及時轉診，延誤早期發現和治療。

  • 百康仁德讓家庭醫生可直接轉診內部專科，共享病歷並共同制定方案，另有數據分析與醫療協調團隊主動提醒檢查和服藥，以縮短等待並改善結果。

  • 他們透過健康講座、乙肝篩查教育、社區合作與一對一家訪，把檢查、慢病追蹤和居家安全評估帶進社區，讓長者與患者更容易獲得持續照護。

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