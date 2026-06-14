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吃得少，血糖還是高？Hi-Q 藻衡糖的FucoBalan® 15 篇研究，或許給了一個不同的解釋方向

紐約訊
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「我連白飯都不敢碰了，為什麼血糖還是降不下來？」

這個問題，幾乎是許多外食族在健檢後最常問醫師的一句話。而醫師的回答，有時候會讓人有點意外：問題不一定是胰島素不夠，而可能是細胞「感應不到」胰島素了。

這個現象，在醫學上有個名詞，叫做「胰島素阻抗」（Insulin Resistance）。

用一個比喻來理解：鑰匙還在，但鎖鏽了

正常狀況下，胰島素像一把鑰匙，血糖像要進屋的人。鑰匙插進細胞上的「鎖」，門打開，血糖進去轉化為能量——這個過程每餐都在默默發生。

但如果長期外食、大量精緻澱粉與糖分的刺激，再加上缺乏運動，細胞上的「鎖」會不會慢慢變得遲鈍、難以轉動？

根據相關研究，這樣的情形確實可能發生。而當鑰匙轉不開門，血糖滯留在血液裡，胰臟被迫加倍生產胰島素，最後兩個系統都疲憊不堪——這就是胰島素阻抗的運作邏輯。

更值得注意的是，這個狀況常常伴隨著脂肪在肝臟的囤積，讓整個代謝系統像一條開始打結的管路。

研究趨勢：從「壓數值」轉向「修鎖」

過去十年，控糖領域的研究重心有了一些轉移。除了傳統的補充胰島素或藥物介入，有愈來愈多研究團隊開始關注另一個方向：提升細胞對胰島素的敏感度——也就是，能不能把那把「鏽掉的鎖」修回來？

在這個方向上，褐藻來源的成分「小分子褐藻醣膠」與「高穩定藻褐素」已有 15 篇國際期刊論文探討其作用，研究方向包含：

改善細胞對胰島素的反應靈敏度

優化血糖進入細胞的通道效率

同步調節脂肪肝，降低代謝系統的額外負擔

對胰島細胞的修復支持

這些研究目前仍在累積當中，尚未形成臨床治療指引，但對於想在「糖尿病前期」就開始主動管理代謝的族群，或許是一個值得了解的方向。

糖尿病前期：被輕忽的黃金介入視窗

「糖尿病前期」這個診斷，很多人聽到了不以為意——反正「還沒確診」嘛。而對健康狀態非常緊張的人，則是會非常擔心，彷彿人生已失去方向。

但醫師的看法往往不同。這個階段，細胞仍有修復的空間，代謝系統還沒有走到不可逆的地步。如果此時能有效改善胰島素阻抗，有機會讓數值重新回到正常範圍，而不是繼續沿著惡化的軌道滑下去。

除了飲食調整與規律運動，具有實證研究支持的營養介入，也是這個階段值得認識的工具之一。「藻衡糖」通過 SNQ 國家品質標章認證，是目前少數同時具備學術研究支持與品質認證的選擇。

探索更多：https://reurl.cc/Ga3gv3

【衛教聲明】本文所提及之研究資訊僅供健康教育參考，不代表醫療診斷或治療建議。若您有血糖異常、糖尿病前期或相關代謝問題，請務必諮詢專業醫師或營養師。保健食品無法取代藥物或醫療行為。

【延伸閱讀與研究來源】本文相關研究均發表於國際同儕審查期刊，資料來源如下：

Lin, H.T.V. et al.（2017）. Effects of Low-Molecular-Weight Fucoidan and High Stability Fucoxanthin on Glucose Homeostasis, Lipid Metabolism, and Liver Function in a Mouse Model of Type II Diabetes. Marine Drugs, 15, 113.

Wu, M.S. et al.（2021）. Fucoidan and Fucoxanthin Alleviate Hepatic Steatosis and Inflammation of NASH through Modulation of Leptin/Adiponectin Axis. Marine Drugs, 19, 148.

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控糖，忌口就夠了嗎？Hi-Q 藻衡糖研究團隊：愈來愈多證據指向一個更深層的問題

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