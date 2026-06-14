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控糖，忌口就夠了嗎？Hi-Q 藻衡糖研究團隊：愈來愈多證據指向一個更深層的問題

紐約訊
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你是否也有過這樣的疑惑：健檢紅字出現了，白飯少吃了，甜食也戒了，但下一次報告，數值卻還是沒有明顯改變？

這樣的狀況，其實在代謝科門診並不罕見。有些醫師會這樣解釋：「飲食調整是對的，但問題的根可能更深。」

那個「根」，近年醫學界愈來愈常談到的，是胰臟裡負責製造胰島素的一群細胞——胰島β細胞。

胰島β細胞是什麼？試著這樣理解

每一次吃飯，當血糖升高，胰島β細胞就得立刻運作，分泌胰島素把血糖引導進細胞轉化為能量。這個動作，每天、每餐都在重複。

那麼，如果這條生產線長期承受高油高糖飲食的壓力，又遇上脂肪肝帶來的代謝阻塞，它會不會有「撐不住」的一天？

根據目前的醫學研究，答案似乎是：有可能。而且，超過六成的糖尿病患者同時被診斷出脂肪肝，兩者之間的關係，研究者認為並不是巧合。

只把數字壓下來，問題解決了嗎？

市面上有很多控糖方式，設計邏輯是把血糖數值降低，就像退燒藥的概念——症狀看起來緩解了。但這樣的介入，有沒有碰觸到更根本的原因，是一個值得思考的問題。

近年有研究團隊選擇了另一個方向：試著直接針對胰島β細胞本身的修復進行探討，同時關注脂肪肝的改善。目前已累積 15 篇發表於國際期刊的同儕審查研究，方向涵蓋：

胰島β細胞的損傷修復與壓力減輕

脂肪肝的代謝調節

血糖進出β細胞效率的改善

來自海藻的FucoBalan® 同時含有「小分子褐藻醣膠」與「高穩定藻褐素」。目前國際上針對FucoBalan® 的研究，仍在持續累積當中。

哪些人可能需要更積極關注這個議題？

如果你符合以下幾種情況，代謝管理或許值得提前放上議程：

家族中有糖尿病史，對遺傳風險有所警覺

健檢報告出現空腹血糖偏高（糖尿病前期階段）

超音波顯示脂肪肝

長期外食、少運動、體重有中廣趨勢

相關產品「藻衡糖」已取得 SNQ 國家品質標章認證，代表其安全性與品質通過獨立第三方審查。

了解更多研究資訊：https://reurl.cc/bdOegd

【衛教聲明】本文所提及之研究資訊僅供健康教育參考，不代表醫療診斷或治療建議。若您有血糖異常、糖尿病前期或相關代謝問題，請務必諮詢專業醫師或營養師。保健食品無法取代藥物或醫療行為。

【延伸閱讀與研究來源】 本文相關研究均發表於國際同儕審查期刊，資料來源如下：

Yu, W.C. et al.（2017）. Fucoidan ameliorates pancreatic β-cell death and impaired insulin synthesis in streptozotocin-treated β cells and mice via a Sirt-1-dependent manner. Molecular Nutrition & Food Research. doi: 10.1002/mnfr.201700136

Lin, H.T.V. et al.（2017）. Effects of Low-Molecular-Weight Fucoidan and High Stability Fucoxanthin on Glucose Homeostasis, Lipid Metabolism, and Liver Function in a Mouse Model of Type II Diabetes. Marine Drugs, 15, 113.

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