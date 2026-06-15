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06月15日（週一）:

●MetroPlus 健康保險諮詢攤位

MetroPlus Health Insurance Tabling

06/15,10:00am - 5:00pm

Location: 151-10 14 Road, Whitestone

https://www.queenslibrary.org/

06月16日（週二）:

●身體協調與控制訓練

Athletic Body Control

06/16,11:30 a.m.–12:30 p.m.

Location:Fountain  A.R.R.O.W. Field House

Queens

https://www.nycgovparks.org/

06月17日（週三）

●幼兒故事時間與自由遊戲

Toddler Storytime & Free Play

06/17,  11:00am - 11:45am

Location: 108-41 Guy R. Brewer Boulevard

https://www.queenslibrary.org/

06月18日（週四）

●布萊恩公園鋼琴音樂會

Piano in Bryant Park

06/18,12:30 p.m.–2:30 p.m.

Location: Upper Terrace in Bryant Park

https://www.nycgovparks.org/

06月19日（週五）

●格里利廣場公園雜耍活動

Juggling in Greeley Square Park

06/19,2:00 p.m.–3:00 p.m.

Location:Greeley Square Park

https://www.nycgovparks.org/

06月20日（週六）

●生活連結：漢語入門課程（普通話）

Life Connection: Learn Chinese Mandarin for Beginners

06/20,10:30am - 12:00pm

Location: 41-17 Main Street, Flushing

https://www.queenslibrary.org/

06月21日（週日）:

●An Afternoon of Classical Music with Sour Honey Sounds

Sour Honey Sounds 古典音樂午後欣賞會

06/21, 2:00pm - 3:00pm

Location:256-04 Union Turnpike

https://www.queenslibrary.org/

精華 FAQ

  • 公告活動自六月十五日週一開始，至六月二十一日週日結束，共涵蓋一整週的社區活動安排，方便居民依日期選擇參加。

  • 內容包括MetroPlus健康保險諮詢、身體協調訓練、幼兒故事時間、鋼琴音樂會、雜耍表演、普通話入門課程與古典音樂欣賞。

  • 活動資訊主要來自Queens Library與紐約市公園局，部分活動附有官方網站連結，方便民眾進一步查詢地點、時間與報名細節。

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