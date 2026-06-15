近期活動
06月15日（週一）:
●MetroPlus 健康保險諮詢攤位
MetroPlus Health Insurance Tabling
06/15,10:00am - 5:00pm
Location: 151-10 14 Road, Whitestone
https://www.queenslibrary.org/
06月16日（週二）:
●身體協調與控制訓練
Athletic Body Control
06/16,11:30 a.m.–12:30 p.m.
Location:Fountain A.R.R.O.W. Field House
Queens
https://www.nycgovparks.org/
06月17日（週三）
●幼兒故事時間與自由遊戲
Toddler Storytime & Free Play
06/17, 11:00am - 11:45am
Location: 108-41 Guy R. Brewer Boulevard
https://www.queenslibrary.org/
06月18日（週四）
●布萊恩公園鋼琴音樂會
Piano in Bryant Park
06/18,12:30 p.m.–2:30 p.m.
Location: Upper Terrace in Bryant Park
https://www.nycgovparks.org/
06月19日（週五）
●格里利廣場公園雜耍活動
Juggling in Greeley Square Park
06/19,2:00 p.m.–3:00 p.m.
Location:Greeley Square Park
https://www.nycgovparks.org/
06月20日（週六）
●生活連結：漢語入門課程（普通話）
Life Connection: Learn Chinese Mandarin for Beginners
06/20,10:30am - 12:00pm
Location: 41-17 Main Street, Flushing
https://www.queenslibrary.org/
06月21日（週日）:
●An Afternoon of Classical Music with Sour Honey Sounds
Sour Honey Sounds 古典音樂午後欣賞會
06/21, 2:00pm - 3:00pm
Location:256-04 Union Turnpike
https://www.queenslibrary.org/
公告活動自六月十五日週一開始，至六月二十一日週日結束，共涵蓋一整週的社區活動安排，方便居民依日期選擇參加。 內容包括MetroPlus健康保險諮詢、身體協調訓練、幼兒故事時間、鋼琴音樂會、雜耍表演、普通話入門課程與古典音樂欣賞。 活動資訊主要來自Queens Library與紐約市公園局，部分活動附有官方網站連結，方便民眾進一步查詢地點、時間與報名細節。
精華 FAQ
公告活動自六月十五日週一開始，至六月二十一日週日結束，共涵蓋一整週的社區活動安排，方便居民依日期選擇參加。
內容包括MetroPlus健康保險諮詢、身體協調訓練、幼兒故事時間、鋼琴音樂會、雜耍表演、普通話入門課程與古典音樂欣賞。
活動資訊主要來自Queens Library與紐約市公園局，部分活動附有官方網站連結，方便民眾進一步查詢地點、時間與報名細節。
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