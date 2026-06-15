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為父親們打造終極週末

紐約訊
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Belmont Park Village為父親們打造終極週末。
Belmont Park Village為父親們打造終極週末。

長島唯一的奢華Outlet-Belmont Park Village將於6月19日至21日父親節期間舉辦一場融合運動與慶典活動的週末盛會，一場為父親們打造的終極購物娛樂週末！

無論您要為哪種類型的父親挑選禮物----是經常出差的商務人士、著裝考究的型男，還是那些自己平時捨不得買，卻有心儀已久精品的男士，都不妨到Belmont Park Village逛逛，您會驚喜發現眾多備受喜愛的男裝品牌，像是Canali、Charles Tyrwhitt、John Varvatos、RAINS、Orlebar Brown及Valentino等等，都可以在長島僅此一家的品牌門市集中地---Belmont Park Village找到。又如果您正在尋找父親節購物靈感，也不妨參考這裡編製的「父親節禮物指南」—--裡面的精選好禮不僅品質出眾、令人愛不釋手，價格更是實惠到出人意表。

Belmont Park Village 之所以不容錯過，是因為那裡的精彩體驗遠不只購物。在整個Belmont Park Village，父親節週末將舉辦一系列體育與文化活動，為您與家人共度美好時光提供豐富選擇。6月19日，UBS 體育館（UBS Arena）將舉辦國際足球觀賽派對，屆時將透過大螢幕公開直播兩場 2026 年國際足總世界盃（FIFA World Cup 26）賽事：美國隊對陣澳洲隊，以及海地隊對陣巴西隊。

這些面向球迷的活動將彰顯今夏賽事為紐約都會區帶來的無限激情，並為當地居民提供一種獨特的方式，讓他們能以社區為單位，共同體驗這些精彩的足球比賽。

6月19日-20日（週五至週六），現場將舉辦「The Culture Edit」主題活動，透過藝術、音樂、健康生活、美食及社區互動等形式，禮贊文化、創意與卓越風采。

6月19日–20日，現場音樂（下午2點至6點）。伴隨DJ與薩克斯風手的現場演奏，可盡情享受的戶外氛圍。

6月19日–20日，藝術沙龍（正午12點至下午6點）。精心策劃的藝術體驗活動，展示知名藝術家的作品，共同慶祝「六月節」（Juneteenth）。

6月19日–20日，兒童天地，由布魯克林藝術家Ebony Bolt主持的互動藝術創作工作坊。

6月21日（週日），由大紐約地區保時捷俱樂部（Metro New York Porsche Club of America）呈現的「Cars & Coffee」活動，為汽車愛好者提供了展示愛車的絕佳機會；而Abbode快閃店則提供個人化刺繡服務，讓您的父親節禮物更顯獨一無二。

父親節當天，Belmont Park Village會員在購物村內消費還可享有專屬禮遇。6月21日（週日），訪客只需在購物村內的精品店或餐廳掃描會員碼，即有機會贏取兩張紐約島人隊（New York Islanders）指定冰球比賽的門票。

Belmont Park Village地理位置優越，地址：2601 Hempstead Turnpike, Elmont, NY 11003。該村每週七天營業： 週一至週四上午 10 點至下午 6 點，週五及週六上午 10 點至晚上 8 點，週日上午 11 點至晚上 7 點。欲了解更多信息，請瀏覽 www.BelmontParkVillage.com 或關注 @belmontparkvillage。

精華 FAQ

  • 該購物村在6月19日至21日舉辦父親節週末盛會，內容涵蓋精品購物、國際足球觀賽、藝術沙龍、現場音樂、兒童工作坊與汽車聚會，讓家庭能一站式參與多元娛樂。

  • 文中列出多個受歡迎男裝品牌，包括Canali、Charles Tyrwhitt、John Varvatos、RAINS、Orlebar Brown及Valentino等，適合不同風格的父親選購，也可參考父親節禮物指南。

  • 6月21日會員於村內精品店或餐廳掃描會員碼，有機會贏得兩張紐約島人隊指定冰球賽門票；此外，Abbode快閃店也提供個人化刺繡服務，讓禮物更具獨特性。

長島 父親節

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