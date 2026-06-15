看得見的原片 喝得出的差別太子牌推出全新原片有機三角茶包系列

太子牌原片有機三角茶包採用優質完整茶葉製成，不摻雜碎茶。茶包採用植物來源玉米纖維製成，不含微塑膠，安全又環保。

隨著消費者對食品來源、微塑膠議題及永續環保的關注持續升溫，茶包產品也逐漸朝向原葉化、有機化及環保化發展。深耕北美市場多年的太子(Prince of Peace)近日推出全新「原片有機三角茶包系列」，產品採用完整茶葉、USDA有機認證原料及植物來源茶包材質，為市場提供另一種兼顧品質與便利性的茶飲選擇。

近年來，「原片茶」成為茶飲市場常見的產品訴求。然而，業界所稱的原片茶並無統一標準，部分產品雖較傳統碎茶保留較大葉片，但仍摻雜部份碎茶。太子牌表示，此次推出的原片有機三角茶包系列採用完整茶葉製成，消費者可透過茶包直接觀察葉片形態。產品採用立體三角茶包設計，減少茶葉於包裝過程中受到擠壓，同時提供較大的沖泡空間，使茶葉得以自然舒展。

除了茶葉本身之外，茶包材質近年也受到消費者關注。部分研究與媒體報導曾引發外界對茶包釋放微塑膠的討論，使越來越多消費者開始留意茶包材質來源。太子牌指出，其原片有機三角茶包採用植物來源玉米纖維製成，不含微塑膠，並符合可堆肥(Compostable) 標準，以回應市場對環保產品的需求。

此次上市產品包括「原片有機恩施玉霖」綠茶及「原片有機雲嶺滇紅」紅茶兩款茶品。恩施玉霖選用湖北恩施茶區茶葉。當地具有超過三百年種茶歷史，為中國重要綠茶產區之一。據記載，乾隆年間曾因茶葉品質受到朝廷肯定，成為地方貢品茗茶代表。雲嶺滇紅則選自雲南高山茶園。當地位於北回歸線附近，氣候溫潤、雲霧充足，為雲南紅茶的重要產區。產品保留完整茶葉形態，呈現滇紅茶特有的醇厚香氣與甘潤口感。此外，全系列產品均採獨立包裝設計，以維持茶葉新鮮度與香氣，每盒包含10個茶包，方便消費者於居家、辦公室及外出時沖泡飲用。

太子牌表示，品牌多年來持續支持特殊需求兒童及收養家庭相關公益計畫，並以「Blessed to be a blessing」作為產品理念之一，希望透過日常消費為社區帶來更多正向影響。

業界人士指出，隨著消費者對產品透明度、環保包材及品質來源的要求提高，兼具有機認證、完整茶葉及永續概念的茶飲產品，正逐漸成為市場關注的新趨勢。如欲瞭解更多產品資訊及品牌最新動態，歡迎聯繫太子牌客服專線：800-732-2328 或瀏覽網站：popus.com。

太子牌 (Prince of Peace)原片有機三角茶包系列，包括恩施玉霖 (綠茶)及雲嶺滇紅(紅茶)兩款。