JHS 189Q 綜合型暑期班招生中 專業教師個性化支援 平衡學業與能力發展

JHS 189Q專業教師團隊不僅關注學生的學業表現，並根據學生個體差異提供針對性指導，讓孩子體驗豐富多元的暑期課程。

位於紐約市皇后區法拉盛 的JHS 189Q，在過去20餘年間，持續開展暑期學校項目，在致力於提升學生學業成績的同時，兼顧學生情緒穩定與社會性發展，構建全面發展的教育模式，在社區中贏得了長期而穩定的信任。該校的課後及暑期專案不僅僅局限於學業補習，更被認為是一套支援學生個體均衡成長的綜合性教育體系。

該校暑期課程於7月1日開始，至8月19日結束，為期約7周，每天上午9點至下午3點授課，招收學前班 (PK) 至8年級學生。上午課程主要涵蓋英語 (ELA)、數學、科學及社會學科內容，重點在於 ? 明學生提前學習下一學年課程，從而夯實學術基礎。下午課程則更加注重學生的綜合能力發展，包括領導力培養、社交技能訓練、創造力提升以及以STEM為核心的科學實驗活動。通過這些多元化項目，學生不僅獲得知識積累，也在問題解決能力與團隊協作能力方面得到顯著提升。此外，參與學生可享用免費午餐與點心，並在項目期間參加兩次實地考察(Field Trips)。以往活動包括電影觀賞、主題遊樂園及水上樂園體驗等，使學生在學習之餘獲得更豐富的實踐體驗。

該暑期項目最初以亞裔美國學生為主要服務對象，但目前已開放招收所有種族和族裔背景的學生，體現出高度包容的教育理念。來自不同背景的學生在同一環境中共同學習與成長，進一步強化了多元文化融合與社區歸屬感。

JHS 189Q暑期項目的另一大優勢在於其經驗豐富的專業教師團隊。教師不僅關注學生的學業表現，同時也重視其情緒發展與社會適應能力，並根據學生個體差異提供有針對性的指導，幫助學生實現持續而穩定的成長。該專案不僅服務於校內學生，也在提升社區整體教育福祉方面發揮著積極作用。不同背景學生的共同參與，使文化交流與社會融合得以自然發生，從而進一步增強社區凝聚力與包容性。

一位專案負責人表示：「希望學生們能夠通過本次暑期課程，在學業進步的同時提升自信心與社交能力。」同時，曾參與專案的家長也回饋稱：「孩子每年參加該項目後，在學業成績和領導能力方面都有明顯提升，對此非常感激。」

目前，暑期專案報名可通過電話或短信: 929-264-8321 諮詢與登記，JHS 189Q地址： 144-80 Barclay Ave, Flushing, NY 11355。專案方表示，希望更多家庭能夠參與其中，讓學生在暑期獲得有意義的成長體驗。

JHS 189Q專業教師團隊不僅關注學生的學業表現，並根據學生個體差異提供針對性指導，讓孩子體驗豐富多元的暑期課程。