癌症治療不只是消滅腫瘤：褐藻醣膠領導品牌「褐抑定」OliFuco® 研究，揭示癌症輔助治療的科學新視野

癌症治療不只是消滅腫瘤，更需要身體的全面支持以撐過完整療程

手術、化療、放療、標靶治療與免疫治療，是癌症正規醫療的五大主力。然而，愈來愈多腫瘤科醫師與研究者意識到，將腫瘤壓制下去，只是抗癌戰役的前半場。

對正在治療中的癌友而言，真正難熬的第一關考驗往往還不是治療成果「腫瘤有沒有縮小」，而是身體還撐不撐得住，挺到下一次化療，我還能繼續嗎？

營養吸收變差、免疫系統失衡、體重與肌肉快速流失、器官衰退……這些問題一旦疊加，即便治療效果良好，病人的體力、生活品質與治療耐受度也可能在悄悄流失。

正因如此，國際癌症醫療界近年掀起一波「癌症輔助治療」浪潮：抗癌不只是摧毀腫瘤細胞，更要從根本鞏固病人的身體環境，讓生理條件足以承載完整的治療歷程。

在這樣的趨勢下，台灣自主研發的褐藻醣膠第一品牌「褐抑定」（Hi-Q OliFuco®）正受到癌症醫療界的持續關注，其獨家專利成分小分子褐藻醣膠也被美國國家癌症研究所(NCI, National Cancer Institute) 正式收錄。

由 Hi-Q 中華海洋生技研發的小分子褐藻醣膠 OliFuco®，18 年來已發表多項臨床、動物與細胞研究採用，相關成果發表於 Oncotarget、Marine Drugs、Integrative Cancer Therapies、Food & Nutrition Research、Cancers、Biomolecules 等國際頂尖學術期刊，成為癌症醫療領域中，科學實證最為深厚的褐藻醣膠品牌。

褐抑定累積18 年研究癌症輔助治療實證並獲得癌友團體高度認可

重新定義抗癌：全方面輔助治療癌症，讓病人有能力撐完整段治療

癌症治療是一場長期戰役，手術、化療、放療或標靶治療雖然能針對腫瘤發揮作用，但治療過程也可能對腸道、免疫系統、正常組織與代謝狀態造成壓力。

疲憊如影隨形、食慾全無、腹瀉難止、體重驟降、肌肉一週比一週少……許多癌友把這些症狀歸咎於「治療副作用」，卻不知道它們背後都指向同一個根源：身體的內在環境正被癌細胞與治療行為同時破壞。

若以戰爭比喻，正規治療是衝鋒陷陣的前線主力；而「癌症輔助治療」——包括腸道保護、免疫調節、發炎控制與組織修復——則是決定戰局持久力的後勤補給線。前線再猛，後勤崩潰，病人照樣承受不住。

這正是台灣褐藻醣膠第一品牌「褐抑定」OliFuco® 受到國際學術界高度關注的核心原因：它不是單一功效的保健食品，而是系統性地探索如何在治療期間鞏固病人的身體健康。

關鍵一｜褐抑定 OliFuco® 減少化療引發的腸黏膜受損，守住營養吸收的第一道關卡

癌症病人變瘦，並不一定只是「吃得不夠」。在化療、發炎反應與代謝壓力下，腸黏膜可能受到影響，進而使營養吸收效率下降。即使病人勉強進食，身體也未必能有效轉化為體力與肌肉。

國防醫學院與慈濟大學團隊發表於《Oncotarget》的研究，探討小分子褐藻醣膠對腫瘤與化療藥物 (Cisplatin) 誘發骨骼肌萎縮的影響。研究發現，小分子褐藻醣膠在動物模型中，可減少化療藥物對腸黏膜的破壞並影響發炎反應與恢復肌肉量。

這項研究的重要意義在於，它提醒外界：癌症營養支持不能只看熱量與蛋白質的攝取量增加，也要關心是否有能力吸收足量營養。腸黏膜若能維持較完整狀態，才有機會讓營養真正成為病人所需的體力來源。

化療期間的腸黏膜保護是營養吸收的成功關鍵

關鍵二｜化放療後的隱形危機！成大、北醫頂尖研究：小分子褐藻醣膠有助擺脫發炎與組織纖維化

慢性發炎是癌症治療期間最容易被忽略、卻影響最深遠的生理戰場。在癌症與治療的雙重刺激下，持續的慢性發炎會導致人體代謝失控，接踵而來的是嚴重的疲勞、食慾喪失、肌肉萎縮（惡病質）以及組織纖維化。此外，作為局部腫瘤控制利器的「放射線治療」，其帶來的附帶傷害同樣不可輕忽，放療後的組織損傷與器官纖維化，往往在治療結束後數月乃至數年間，持續侵蝕癌友的生活品質。

多頂尖機構跨海研究 證實「褐抑定 OliFuco®」具多重治療保護潛力，針對這項臨床難題，國內外多所頂尖學術機構（包括國立成功大學、臺北醫學大學、亞洲大學、國立台灣海洋大學等團隊）相繼發表重要研究，證實小分子褐藻醣膠（褐抑定 OliFuco®）在「抗發炎」與「組織修復」上的獨特科學價值：

1.擺脫癌後疲憊與惡病質：國際期刊《Oncotarget》研究證實，褐抑定 OliFuco® 能精準調控關鍵發炎因子 IL-6，阻斷引發肌肉萎縮、慢性疲憊與代謝紊亂的慢性發炎。

2.從根源遏制放射性纖維化：成大與北醫團隊發表於《Marine Drugs》的研究發現，其能有效抑制 TGF-β1／Smad 訊號路徑，阻斷膠原蛋白異常堆積，降低放療誘發的組織損傷。

3.斑馬魚模型揭示「雙重保護」：發表於《Cancers》的創新研究更進一步指出，褐抑定 OliFuco® 在大幅降低放療後組織纖維化的同時，更具備抑制二次腫瘤復發的潛力。

臨床實證：褐抑定 OliFuco® 走入真實病人的治療現場

細胞實驗與動物模型的成果固然引人注目，但最終能否轉化為病人真實可感受的幫助，才是醫療界真正在意的問題，褐抑定 OliFuco® 的臨床研究，給出了令人鼓舞的初步答案。

高雄醫學大學研究團隊在《Integrative Cancer Therapies》發表了一項設計嚴謹的雙盲臨床試驗。研究對象為接受術前同步化放療的局部晚期直腸癌患者，結果顯示，補充褐抑定 OliFuco® 的受試者，在治療期間補充的兩個月後，生活體能顯著優於對照組。

另一項由澄清綜合醫院與弘光科技大學團隊發表於《Food & Nutrition Research》的肺癌臨床研究，則使用國際常用生活品質量表進行追蹤。研究顯示，補充小分子褐藻醣膠的受試者，在生活品質、體力狀態、疲勞感與免疫相關指標(IL-8)方面，呈現優於對照組的趨勢。

這些臨床研究的意義，不在於把小分子褐藻醣膠定位為取代癌症治療的方案，而是顯示它在正規治療之外，成為值得進一步應用與研究的癌症輔助支持。

褐抑定已完成20項人體臨床審核，並獲醫學中心實證可輔助癌症治療

褐抑定 OliFuco® 的定位：正規治療的最強後盾，而非替代方案

無論科學研究再如何令人振奮，癌症治療的核心主角仍然是醫師制定的正規醫療計畫——手術、化療、放療、標靶治療與免疫治療不可忽略。褐抑定 OliFuco® 的角色，不是要取代這些治療，而是作為治療過程中最堅實的「後勤支援」，幫助病人將身體條件維持在可以繼續迎戰的狀態。

從目前累積的研究來看，Hi-Q 褐抑定小分子褐藻醣膠（OliFuco®）的科學價值，主要集中在幾個面向：支持腸黏膜吸收、控制發炎反應 (維持正常代謝與體重)、促進免疫平衡、降低組織纖維化以及改善生活品質與治療耐受度。

對癌友與家屬而言，這些研究背後傳達的是一個更深層的醫療哲學：真正的抗癌，不只是壓制腫瘤數字，更是讓每一位病人有尊嚴地走過治療，保有體力、重建生活。

若癌友正承受疲憊、食慾不振、體重快速下滑、免疫指標波動或放療後修復不良等困擾，建議主動與主治醫師、腫瘤科營養師或整合醫療專業人員討論，評估褐抑定 OliFuco® 是否適合納入個人化的抗癌支持療護方案。

褐抑定為正規治療期間的最強後勤營養支持

從台灣走向國際：以海洋生技累積全人抗癌支持療護證據

Hi-Q 中華海洋生技長期投入褐藻醣膠研究，從原料製程、有效成分萃取、學理研究、動物研究到臨床觀察，逐步建立小分子褐藻醣膠 OliFuco® 的科學資料庫。相關研究橫跨腫瘤微環境、免疫調節、放射線損傷、肌肉流失、生活品質與治療耐受度等領域，展現台灣海洋生技在全人抗癌支持療護領域的研究能量。

在精準醫療與全人照護成為全球癌症醫療主流趨勢的當下，如何讓正規腫瘤治療與科學化的營養支持、免疫調節和生活品質照護無縫整合，已是癌症醫療最受矚目的議題。褐藻醣膠領導品牌「褐抑定」OliFuco® 的豐富研究成果，正為這股全球趨勢，提供一個來自台灣、紮根海洋生技的有力科學案例。

抗癌不只是消滅癌細胞，更是幫助病人保有體力、修復能力與生活品質。這正是小分子褐藻醣膠在癌症輔助治療中，最值得被看見的價值。

「Arbuis Healthcare Company (簡稱AHC) 以「讓每個菲律賓及東亞華人家庭都能享受到世界最好的健康生活」為使命，透過值得信賴的產品、數位化通路、優秀人才團隊，成為菲律賓最新興發展保健品代理。AHC代理的產品來自台灣知名生技巨擘「Hi-Q 中華海洋生技股份有限公司」多項保健品牌，從癌症輔助治療、慢性疾病保健、日常營養補給等多個單品，提供消費者最喜愛信賴的產品，創造完美健康生活。

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參考文獻（Hi-Q中華海洋自家原料，發表於國際學術期刊）

國家衛生研究院 (2017)，SCIENTIFIC REPORTS Oligo-Fucoidan prevents IL-6 and CCL2 production and cooperates with p53 to suppress ATM signaling and tumor progression

(包括此篇，Hi-Q總計有5篇醫學文獻被美國國家癌症研究所(NCI) 收錄)

國立成功大學、臺北醫學大學團隊（2018），Marine Drugs Fucoidan Inhibits Radiation-Induced Pneumonitis and Lung Fibrosis by Reducing Inflammatory Cytokine Expression in Lung Tissues

高雄醫學大學團隊（2023），Integrative Cancer Therapies The Auxiliary Effects of Low-Molecular-Weight Fucoidan in Locally Advanced Rectal Cancer Patients Receiving Neoadjuvant Concurrent Chemoradiotherapy Before Surgery: A Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Study

澄清綜合醫院、弘光科技大學團隊（2024），Food & Nutrition Research Oral administration of oligo fucoidan improves the survival rate, quality of life, and immunity in patients with lung cancer

亞洲大學、國立台灣海洋大學團隊（2020），Marine Drugs Protective Effect of Low-Molecular-Weight Fucoidan on Radiation-Induced Fibrosis Through TGF-β1/Smad Pathway-Mediated Inhibition of Collagen I Accumulation

國家衛生研究院、亞洲大學、臺北醫學大學團隊（2020），Cancers Low Molecular Weight Fucoidan Prevents Radiation-Induced Fibrosis and Secondary Tumors in a Zebrafish Model

亞洲大學、臺北醫學大學、國立台灣科技大學團隊（2020），International Journal of Pharmaceutics Radioprotective effect of self-assembled low molecular weight Fucoidan–Chitosan nanoparticles

國家衛生研究院、長庚大學團隊（2020），Biomolecules Transcriptomically Revealed Oligo-Fucoidan Enhances the Immune System and Protects Hepatocytes via the ASGPR/STAT3/HNF4A Axis