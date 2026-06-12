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紐約幼獅青少年管弦樂團年度音樂會本周六在林肯中心隆重登場

紐約訊
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2026年初，幼獅樂團痛失藝術總監暨團務得力推手----方秀蓉女士。
2026年初，幼獅樂團痛失藝術總監暨團務得力推手----方秀蓉女士。

紐約幼獅青少年管弦樂團（YOUTH ORCHESTRA, CYCNY）年度大戲---林肯中心音樂會，訂於6月13日(周六)晚間7點半隆重登場，憑票入場。

今年是該團第22次在林肯中心舉行音樂會，屆時該團將藉此盛大隆重場合，再度對該團藝術總監方秀蓉的辭世，表達無限追憶與思念。

2026新年伊始，方秀蓉老師即不幸因病永別人間與樂團，令人萬分痛惜不捨。她為人正直，腳踏實地，為本地僑界培養無數音樂人才。她的無私奉獻與幹勁，永遠令人感佩與景仰。

成軍於1996年的幼獅樂團，於1998年由方總監接任團務，截至今年2026年為止，已歷經27年漫長歲月。幼獅樂團創辦人何康國教授始終相信，那些方總監曾陪伴、受她鼓勵與影響過的人，永遠會帶著她的愛與信念繼續勇往直前。而樂團前任指揮梁兆豐博士也相信，方老師誠懇、堅毅與永不言敗的精神，會持續廻盪在團員與舊識心中，引領她深愛的幼獅勇敢邁向下一個里程碑。該團行政總監張俊生則讚譽說，方老師是推動團務高手，她對該團的重大貢獻無可取代。

由於方秀蓉長期在社區積極奔走遊說，該樂團得到多方公私機構與商家的不吝支持，包括紐約市文化基金協會及紐約市議員黃敏儀指定贊助，其他贊助單位還有綠洲基金會、莊松河醫師基金會、The Jatain Foundation、中華民國僑務委員會、駐紐約台北經濟文化辦事處、紐約華僑文教服務中心、紐約第一銀行、華美銀行、協和門窗、林口印刷、普利斯商務網路等。

即將於明天舉行的幼獅音樂會，排定公演古典、流行、情歌、匈牙利舞曲和臺灣民謠，屆時將演奏李哲藝、馬斯卡尼、布拉姆斯、比才、鄧雨賢、韋伯、古德曼、荀伯格、羅登和福岡保彥等知名作曲家作品。曲目包括道地臺灣味的交響樂曲《廟埕》、歌劇《鄉村騎士》的間奏曲、匈牙利主題為基礎的歡快舞曲、浪漫的阿萊城姑娘組曲、台灣名謠《望春風》、百老匯音樂劇《貓》和《悲慘世界》的選曲、風格活潑且具有濃厚西部氣息的《美國民謠狂想曲》以及寓意深遠的《千里之道》等。

上述幼獅音樂會將由該樂團音樂總監鍾啟仁領銜指揮近五十位青少年音樂家共同演出，而指導老師則有林季靜(打擊樂)、廖信惠(木管及銅管)、洪莉玲(室內樂)、張若葳(銅管)、張紀葳(鋼琴)以及黃馨儀(譜務)。

林肯音樂會演出地點在林肯中心愛麗絲‧杜麗音樂廳，即曼哈頓西城百老匯大道1941號(1941 Broadway, New York, NY)，門票：$85、$65、$50，額外優惠請洽臺灣會館，電話:  718-445-7007，137-44 Northern Blvd, Flushing, NY 11354；

購票網址：LincolnCenter.org或查詢Alice Tully Hall Box Office (212-875-5050)‧CenterCharge (212-721-6500)。詳情請洽樂團行政總監張俊生(347)306-2511、行政總務黃馨儀(347)596-5996。其他洽詢途徑還有樂團網址：www.YouthOrchestra.com、樂團電郵:  ， [email protected]

2026年5月底，幼獅樂團二度參加曼哈頓「臺灣巡禮」活動，團方代表張俊生(右三)...
2026年5月底，幼獅樂團二度參加曼哈頓「臺灣巡禮」活動，團方代表張俊生(右三)、鍾啟仁(右二)、林季靜（右一）及廖信惠（右四）在場宣導團務。

精華 FAQ

  • 音樂會訂於6月13日周六晚間7點半，在曼哈頓林肯中心的愛麗絲杜麗音樂廳登場，採憑票入場方式舉行。

  • 今年是樂團第22次在林肯中心舉辦音樂會，並將借此追思2026年初辭世的藝術總監方秀蓉，表達全團深切懷念。

  • 曲目涵蓋古典、流行、歌劇、臺灣民謠等，由鍾啟仁指揮近五十位青少年演出，並有多位指導老師協助各分部。

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