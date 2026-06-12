宏冠正大保全公司技術產品物聯網合一監控

宏冠正大保全公司（Ameritech Systems）擁有紐約州 、紐澤西州及康乃狄克州政府核發之防火、防盜系統安裝執照，並為NFPA（美國消防協會）會員，同時獲紐約市 消防局認可從事火警系統設計、安裝、維修及年度檢測服務。公司專精於防盜警報、防火系統、閉路電視監控（CCTV）、門禁電鎖及對講系統等整體安全解決方案。

作為技術驅動的創新企業，Ameritech Systems結合先進產品、專業服務及物聯網（IoT）技術，為住宅、商業及各類垂直市場提供完整電子安全系統方案。公司成立至今已累積超過3,500家客戶，客戶保留率高達97%，其中約80%為企業客戶，深受市場肯定。

Ameritech Systems提供防盜警報系統的安裝、維修及監控服務。透過高品質感測器與控制設備，可即時偵測門窗開啟、玻璃破裂等異常狀況，並發出警報，有效嚇阻竊盜與入侵行為。客戶亦可選擇連接中央監控中心，由專業人員全天候監測，一旦發生警報事件，可立即通知業主及相關單位，提高安全保障。

在通訊系統方面，Ameritech Systems為Avaya電話系統Silver Level認證經銷商，提供各式商務電話及通訊解決方案，以優惠價格協助企業建置高效可靠的通訊環境。

消防安全領域方面，公司提供火災風險評估、價值工程設計及法規顧問服務，團隊成員包括消防工程師及資深消防顧問。所有消防系統均由公司自有持照技師、原廠培訓及NICET認證專業人員負責安裝與維護，絕不轉包工程。現場技術與管理團隊平均擁有超過10年消防保護經驗，確保工程品質、施工效率及預算控制皆達最高標準。

此外，公司設有UL認證火災監控中心站，可全天候監控火警訊號，於緊急情況下迅速聯繫業主及消防部門，提供更全面的生命與財產安全保障。

地址：131-35 31st Ave., 2FL, Flushing, NY 11354

電話：(718) 353-0477

外州免費專線：1-866-690-9988

網站：www.AmeritechSystems.net