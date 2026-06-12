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日本南高梅進入最後採收階段把握產季尾聲限量預購機會

紐約訊
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喜愛新鮮南高梅、計畫自製梅酒或收藏栽種梅樹的民眾，務必把握今年最後採收期，錯過將...
喜愛新鮮南高梅、計畫自製梅酒或收藏栽種梅樹的民眾，務必把握今年最後採收期，錯過將需再等一年。

隨著今年梅子產季進入尾聲，位於皇后區北法拉盛新澤西州的梅園所種植的日本優質品種「南高梅」，目前已進入最後採收階段。由於南高梅採收期短暫，每年僅約兩週時間，目前可供採摘及販售的鮮果數量已逐漸減少，園方提醒喜愛新鮮梅子及有意購買梅苗的民眾把握最後機會預約訂購。

園主表示，梅園內上百棵南高梅樹今年結果豐碩，果實以個頭大、果肉厚實、口感清脆及香氣濃郁著稱，深受消費者青睞。隨著產季接近尾聲，目前正是今年最後一波採收，售完後須等待明年產季才能再次品嘗新鮮南高梅。

據了解，園內南高梅樹源自24年前由新澤西州一家日本企業引進的優質品種，經多年培育後逐步擴大種植規模。南高梅被譽為日本最具代表性的梅子品種之一，不僅果實飽滿、品質優異，也相當適合製作各類梅製品。

新鮮南高梅用途廣泛，可釀製梅酒、梅汁、梅醋，或加工成梅醬、梅乾及各式醃漬食品。許多消費者每年都會趁產季期間採購鮮果，自行製作天然健康飲品與家庭料理，成為夏季不可錯過的季節限定食材。

除了鮮果販售外，園方也同步提供1年至5年生梅苗供民眾選購，價格依樹齡而定，適合有意在自家庭院或農地栽種果樹的園藝愛好者。

園方表示，目前鮮果與梅苗均採預約方式供應，由於已進入最後收成階段，數量有限，預計很快售罄，建議有需求的民眾儘早聯繫預訂，以免錯失今年最後的南高梅產季。

預約及洽詢專線：646-785-5611（Sara黃）

精華 FAQ

  • 南高梅已進入今年最後採收階段，採收期僅約兩週，鮮果數量正快速減少，售完就要等明年產季，因此園方呼籲喜愛新鮮梅子的民眾儘早預約。

  • 園內南高梅以果實大、果肉厚、口感清脆、香氣濃郁著稱，且品質優良、適合加工成多種梅製品，因此每年產季都深受消費者青睞。

  • 除了鮮果販售，園方也提供一至五年生梅苗預購，適合自行栽種。由於數量有限，建議儘早聯繫預訂，洽詢專線為646-785-5611，聯絡人Sara黃。

日本 法拉盛 新澤西州

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