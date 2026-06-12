萬華超市法拉盛店 接受糧食券/各大OTC周周驚喜特惠 天天低價再送好禮 免費室內停車場

萬華超市II法拉盛店已全面接受糧食券及各大OTC，歡迎僑胞光臨。

法拉盛 萬華超市自開幕以來憑藉齊全的商品、親民的價格與貼心的服務，迅速成為法拉盛華人 社區關注的焦點。近日，萬華超市再度推出多項優惠促銷活動，同時正式接受糧食券 （SNAP / EBT）/OTC，同步推出「高質感保溫袋滿額送」及「充值加送好禮」多重優惠，歡迎大家前往選購。

對於大紐約地區的華人家庭來說，尋找一家食材新鮮、種類齊全且價格實惠的超級市場，是日常生活中最重要的大小事。位於法拉盛黃金地段的萬華超市法拉盛店（Walfood II Market）自開幕以來，便以高品質的生鮮蔬果、優質的肉品海鮮及親切的服務贏得社區極佳口碑

日前萬華超市己接收糧食券/各大OTC，相信將帶給更多家庭購物上的便利。隨著生活成本不斷上升，食品支出成為不少家庭的重要負擔，而糧食券及OTC的使用，能有效減輕民眾壓力。萬華超市表示，讓更多顧客以更輕鬆的方式購買新鮮蔬果、肉類及日常食品，真正做到「價格實在、人人都能負擔」。

萬華超市同時推出極具吸引力的滿額贈活動。即日起，顧客單筆消費滿30美元，即可免費獲得一個高級保溫袋。該保溫袋不僅外型時尚，材質厚實，具備良好的保冷與保溫效果，無論是購買冷凍食品、海鮮，或是夏季外出攜帶飲品，都十分實用而深受顧客喜愛。

萬華超市法拉盛店提供免費室內停車場。對於車流量密集的法拉盛地區而言，「停車難」一直是消費者的一大痛點。萬華超市貼心規劃寬敞明亮的室內停車空間，不僅免去尋找車位的困擾，也讓顧客在雨雪天氣或炎熱夏季中，能更舒適地進出購物。在商品方面，萬華超市主打「近百樣天天特價」，涵蓋蔬果、肉類、海鮮、熟食及各類亞洲雜貨。每日都有不同品項推出優惠價格，讓消費者無論何時前來，都能找到物美價廉的選擇。尤其是新鮮蔬菜與當季水果，價格競爭力強，深受家庭主婦與餐飲業者青睞。此外，超市也引進多款台灣、日本、韓國及東南亞人氣商品及網紅火爆商品，滿足多元族群的飲食需求。

萬華超市未來將持續優化商品結構與服務品質，並定期推出各類促銷活動，讓顧客「天天來都有驚喜」。同時，也將持續關注社區需求，透過實際行動支持在地居民，成為一間不僅販售商品，更能連結社區情感的優質超市。

萬華超市在價格、服務與便利性三方面同步發力，無論是接受糧食券或OTC、推出滿額贈活動，還是提供免費室內停車與豐富的每日特價商品，都展現出強烈的市場競爭力。隨著口碑持續發酵，萬華超市將成為民眾日常採購的好鄰居。萬華超市地址： 138-18 Northern Blvd, Flushing, NY 11354 (位於北方大道，交通極為便利)電話： 718-8888-666