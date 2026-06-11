我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

高第逝世百年 聖家堂最高塔落成獲教宗祝福

四生肖今年容易陷入「財富空心感」 賺得多不如賺得踏實

王嘉廉社區醫療中心六月辦「GoodHealthDay」免費健康日活動

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
王嘉廉社區醫療中心分別於6/13（法拉盛）、6/20（曼哈頓下城）舉辦兩場免費健...
王嘉廉社區醫療中心分別於6/13（法拉盛）、6/20（曼哈頓下城）舉辦兩場免費健康日社區開放活動，歡迎民眾踴躍參加。

王嘉廉社區醫療中心將舉辦兩場免費健康日社區開放活動，分別於6月13日（星期六）在皇后區法拉盛，以及6月20日（星期六）在曼哈頓下城舉行。歡迎社區民眾屆時前來參加，活動中可參觀醫療中心的服務設施，同時獲取各項免費健康服務、社區資源並體驗趣味活動。

王嘉廉社區醫療中心醫務總監金曉星醫生（Dr. Hyoseong Nuna Kim）表示："醫療中心始終秉持為所有民眾提供優質且可負擔醫療服務的使命。這正是我們每年舉辦健康日活動的原因，希望確保醫療資源不足的社區居民能獲得所需的醫療照護與健康資源，享有更健康、更充實的生活。今年，社區居民不僅有機會接受由醫療中心專業醫護團隊提供的免費健康篩檢，也能參觀就診者平時接受診療的醫療空間。通過此次活動，我們希望讓更多民眾了解，王嘉廉社區醫療中心始終是所有紐約市民都能獲得醫療服務與健康支持的重要資源。"

健康日是王嘉廉社區醫療中心的年度社區活動，通過提供免費健康篩檢及健康教育等，鼓勵民眾積極關注並管理自身健康。今年的活動內容豐富，民眾可接受免費的血糖、膽固醇和血壓檢測。現場還可參觀醫療中心的服務設施，與醫療中心招聘團隊交流就業機會，參與寓教於樂的健康教育活動，並獲取醫療保險資訊和各項社區資源。此外，活動中還將提供免費小禮品。

王嘉廉社區醫療中心特別感謝亞洲人平等會(AAFE)、人力中心(CMP)、華策會(CPC)、Hispanic Federation、LiveOnNY、市長移民事務辦公室 (MOIA)、紐約市公民參與委員會(CEC)和紐約法律援助機構(NYLAG)等合作夥伴對健康日活動的大力支持。

50多年以來，王嘉廉社區醫療中心作為領先的醫療服務提供機構，始終致力於為服務不足的社區，尤其是亞裔社區，提供優質且可負擔的醫療服務。醫療中心每週開診7天，接受大多數的主要醫療保險，在曼哈頓和皇后區設有五個交通方便的地點，為成人及兒童提供全面的基本醫療服務，包括內科、兒科、婦產科、牙科、眼科和心理健康服務，預約看診電話﹕（718）587-1200。醫療中心的卓越傳統及使命獲得全國認可，即確保所有人都能公平地獲得醫療服務，無論他們是否有能力支付醫療費用或說何種語言。瞭解更多信息，請瀏覽：www.cbwchc.org。

精華 FAQ

  • 活動分兩場舉行，6月13日在皇后區法拉盛，6月20日在曼哈頓下城。兩場皆為免費社區開放活動，歡迎民眾前往參加並體驗各項服務。

  • 民眾可接受血糖、膽固醇與血壓檢測，並獲取醫療保險資訊、社區資源與健康教育內容，現場也會提供免費小禮品與趣味活動。

  • 醫療中心希望透過健康日，讓資源不足社區更容易接觸醫療與健康知識，並認識中心的服務與就醫空間，落實可負擔且公平的醫療使命。

法拉盛 皇后區

上一則

NBA總冠軍賽第四場MSG外觀賽派對 開賽前數小時取消

下一則

紐約客談／政府好大喜功 賓州車站擴建 通勤族埋單？
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

王嘉廉社區健康日 將辦兩場免費健檢

王嘉廉社區健康日 將辦兩場免費健檢
健信醫保健康日圓滿舉行攜手社區夥伴共建健康生活

健信醫保健康日圓滿舉行攜手社區夥伴共建健康生活
王嘉廉社區醫療中心呼籲民眾定期做年度體檢

王嘉廉社區醫療中心呼籲民眾定期做年度體檢
6/7 華人醫療服務中心歡迎您參加2026華人健康日活動

6/7 華人醫療服務中心歡迎您參加2026華人健康日活動

熱門新聞

美國總統川普（右）和孫女凱伊（左）。（路透）

川普現身NBA總決賽被全場狂噓？孫女卻笑了

2026-06-09 15:40
三人在紐約上州偷採蕨菜遭州環保廳處罰。(本報檔案照)

紐約上州3人非法採摘逾萬株蕨菜 挨罰

2026-06-04 17:31
皇后區新鮮草原192街一棵大型樹木在6日晚間強雷暴侵襲期間攔腰折斷，巨大的樹幹與樹冠倒塌覆蓋車道及路邊停車區，顯示此次風暴威力驚人。（記者唐典偉/攝影）

「慶幸自己還活著」紐約居民形容：狂風像爆炸

2026-06-07 12:43
尼克隊觀賽派對的群眾與警方爆發激烈衝突，導致多名警員受傷，21人當場被逮捕。(美聯社)

紐約尼克惜敗引發暴動 球迷圍攻對手 警民衝突21人遭逮捕

2026-06-09 11:20
紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）。（歐新社）

別人7000元…曼達尼只花1000元就能「站著看」NBA總決賽

2026-06-08 16:40
位於賓州車站新澤西通勤鐵路候車大廳內遺留的血跡。（記者許君達/攝影）

紐約賓州車站爆大規模砍殺 6傷…樓上就是NBA總決賽球場 川普今晚要蒞臨

2026-06-07 23:40

超人氣

更多 >
亞城富人區悲劇 夫槍殺亞裔妻後自盡 17歲長子目睹報警

亞城富人區悲劇 夫槍殺亞裔妻後自盡 17歲長子目睹報警
谷愛凌豪宅陷風波 門口垃圾堆積 與鄰居長期不合？

谷愛凌豪宅陷風波 門口垃圾堆積 與鄰居長期不合？
昔日童星淪街友 曾年收千萬如今睡街頭拒外界幫助

昔日童星淪街友 曾年收千萬如今睡街頭拒外界幫助
「台灣四大美女」胡慧中罕見露面 女兒竟是大尺碼網紅

「台灣四大美女」胡慧中罕見露面 女兒竟是大尺碼網紅
全美35所最難進大學加州占7 這家唯一公立學校

全美35所最難進大學加州占7 這家唯一公立學校