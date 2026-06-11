王嘉廉社區醫療中心六月辦「GoodHealthDay」免費健康日活動

王嘉廉社區醫療中心分別於6/13（法拉盛）、6/20（曼哈頓下城）舉辦兩場免費健康日社區開放活動，歡迎民眾踴躍參加。

王嘉廉社區醫療中心將舉辦兩場免費健康日社區開放活動，分別於6月13日（星期六）在皇后區法拉盛 ，以及6月20日（星期六）在曼哈頓下城舉行。歡迎社區民眾屆時前來參加，活動中可參觀醫療中心的服務設施，同時獲取各項免費健康服務、社區資源並體驗趣味活動。

王嘉廉社區醫療中心醫務總監金曉星醫生（Dr. Hyoseong Nuna Kim）表示："醫療中心始終秉持為所有民眾提供優質且可負擔醫療服務的使命。這正是我們每年舉辦健康日活動的原因，希望確保醫療資源不足的社區居民能獲得所需的醫療照護與健康資源，享有更健康、更充實的生活。今年，社區居民不僅有機會接受由醫療中心專業醫護團隊提供的免費健康篩檢，也能參觀就診者平時接受診療的醫療空間。通過此次活動，我們希望讓更多民眾了解，王嘉廉社區醫療中心始終是所有紐約市民都能獲得醫療服務與健康支持的重要資源。"

健康日是王嘉廉社區醫療中心的年度社區活動，通過提供免費健康篩檢及健康教育等，鼓勵民眾積極關注並管理自身健康。今年的活動內容豐富，民眾可接受免費的血糖、膽固醇和血壓檢測。現場還可參觀醫療中心的服務設施，與醫療中心招聘團隊交流就業機會，參與寓教於樂的健康教育活動，並獲取醫療保險資訊和各項社區資源。此外，活動中還將提供免費小禮品。

王嘉廉社區醫療中心特別感謝亞洲人平等會(AAFE)、人力中心(CMP)、華策會(CPC)、Hispanic Federation、LiveOnNY、市長移民事務辦公室 (MOIA)、紐約市公民參與委員會(CEC)和紐約法律援助機構(NYLAG)等合作夥伴對健康日活動的大力支持。

50多年以來，王嘉廉社區醫療中心作為領先的醫療服務提供機構，始終致力於為服務不足的社區，尤其是亞裔社區，提供優質且可負擔的醫療服務。醫療中心每週開診7天，接受大多數的主要醫療保險，在曼哈頓和皇后區設有五個交通方便的地點，為成人及兒童提供全面的基本醫療服務，包括內科、兒科、婦產科、牙科、眼科和心理健康服務，預約看診電話﹕（718）587-1200。醫療中心的卓越傳統及使命獲得全國認可，即確保所有人都能公平地獲得醫療服務，無論他們是否有能力支付醫療費用或說何種語言。瞭解更多信息，請瀏覽：www.cbwchc.org。