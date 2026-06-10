薪火不滅，記憶永存 紐約舉行「六四」37周年紀念大會

來自美國各地的民運人士、人權活動家、學者專家及社會各界人士齊聚法拉盛追思64遇難者，並對中國民主化進程及當今國際局勢展開交流與研討。

在「六四 」37周年前夕，來自美國各地的民運人士、人權活動家、學者、專家及社會各界人士80餘人齊聚法拉盛 ，共同追思遇難者，銘記歷史真相，並圍繞中國民主化進程及當今國際局勢展開交流與研討。

大會由《北京之春》雜誌社社長于大海博士主持，榮譽主編胡平先生發表引言。會議在莊重肅穆的氛圍中拉開帷幕，全體與會者起立，在楊孝華牧師的禱告聲中為「六四」遇難者默哀，向37年前為爭取民主與自由而獻出生命的英靈致以深切悼念。

本次大會除紀念「六四」事件37周年外，還特別聯合紀念劉曉波榮獲諾貝爾和平獎16周年以及文化大革命爆發60周年。主辦方希望通過這一歷史縱深視角，將「六四」的歷史創傷與中國近現代持續不斷的政治災難聯繫起來，揭示專制體制對國家、民族與個人造成的長期傷害，喚起人們對自由、人權與民主價值的珍視。

在「紀念六四的意義」專題討論環節，中國民聯主席陳立群作了專金發言，呂京花等「六四」親歷者，曾慧燕等嘉賓共同回顧了那段改變中國命運的歷史歲月。他們一致表示，在中共 長期掩蓋真相、壓制記憶的背景下，堅持紀念「六四」，不僅是對遇難者的告慰，更是對歷史真相和人類良知的堅守。

在有關文化大革命及劉曉波精神的專題研討中，張傑、葉寧、吳紹平、陳闖創等學者和民運人士，從歷史與現實兩個維度展開分析。他們指出，從文化大革命到「六四」鎮壓，再到當下持續的人權迫害，中共權力體系所體現出的集權邏輯和統治模式具有明顯的延續性。與會者呼籲社會各界深刻反思歷史悲劇產生的制度根源，防止類似災難再次發生，並高度評價劉曉波堅持和平理性、追求自由民主的精神遺產對當代中國的重要啟示。

中國民主黨代表侯改英、郝芳芳、胡世慶以及資深民運領袖薛偉分別發表講話。他們回顧了中國民主運動的發展歷程，緬懷前輩們為民主事業所作出的犧牲與奉獻，同時表達了對未來中國實現自由民主的堅定信心，展現出海外民運薪火相傳、生生不息的精神力量。

隨後，著名時政評論家魏碧洲、榮偉、張艾枚主席以及「六四」親歷者、時政評論家鄭旭光等嘉賓，圍繞當前國際格局、中國社會發展趨勢以及民主運動未來方向進行了廣泛交流。與會者認為，在全球政治經濟格局深刻調整的背景下，中國民主運動既面臨新的挑戰，也迎來了新的機遇。面對中共不斷升級的數位化管控與跨國鎮壓，民主力量更應善於運用現代科技與傳播手段，創新抗爭方式，擴大社會參與，不斷拓展爭取自由與民主的空間。

大會最後，中國民主黨全國委員會主席王軍濤先生作總結發言。他強調，紀念「六四」不僅是為了緬懷過去，更是為了啟迪未來。他指出，自由與民主不會從天而降，和平與理性只有在尊重法治與講理的政治環境中才能發揮作用。面對迷信暴力和權力至上的專制統治，僅靠道德勸說無法促成改變。中共不會因為壓迫人民而自動退出歷史舞臺，推動社會變革需要更多人勇敢站出來，為自由與尊嚴而抗爭。

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