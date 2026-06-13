第二屆臺灣童玩節已於日前在紐約登場 從童玩到布袋戲 串聯文化與社群

臺灣童玩節志工團隊。

AI重點 文章重點整理： 重點一： 第二屆臺灣童玩節在紐約法拉盛臺灣會館熱鬧登場，吸引數百名親子參與。

第二屆臺灣童玩節在紐約法拉盛臺灣會館熱鬧登場，吸引數百名親子參與。 重點二： 活動結合布袋戲與多項傳統童玩，讓不同族裔家庭在遊戲中認識臺灣文化。

活動結合布袋戲與多項傳統童玩，讓不同族裔家庭在遊戲中認識臺灣文化。 重點三：由臺師大美東校友會等團體主辦，結合志工與僑界力量促進社區交流。

2026年第二屆臺灣童玩節日前於紐約法拉盛 臺灣會館熱鬧登場，吸引數百位家長與孩童踴躍參與。活動以臺灣傳統童玩與文化體驗為主軸，透過寓教於樂的方式，讓不同族裔與背景的家庭在歡樂互動中認識臺灣文化，感受其獨特魅力與人情溫度，進一步促進社區交流與文化理解。

本次活動由國立臺灣師範大學美東校友會（NTNUAA）、海外青年文化大使協會（FASCA）及Taiwan YES!共同主辦，並獲臺灣會館、世界華人工商婦女企管協會紐澤西分會、大紐約區臺灣大專院校校友會聯合會、大紐約客家會、大紐約區臺灣同鄉會等多個僑界團體協力支持。駐紐約臺北經濟文化辦事處副處長張麗賢、紐約華僑文教服務中心主任王怡如及多位社區代表也親臨現場共襄盛舉。

活動由國立臺灣師範大學美東校友會會長紀慶華擔任總策劃，全體籌備工作皆由志工投入完成，其中FASCA青年志工更擔任各項童玩關主，引導孩童在遊戲中學習與探索。現場設有布袋戲、彈珠台、套圈圈、釣魚、飛鏢、吊酒瓶、粿模體驗及服裝彩繪等多項經典童玩與文化活動，參加者完成指定關卡後即可兌換精美禮品。主辦單位亦準備珍珠奶茶、剉冰、三明治及飲品等臺灣特色美食，讓民眾在體驗文化之餘，也能品嚐家鄉風味。

活動獲得眾多藝術家、社區領袖及熱心人士共同參與，攜手為童玩節注入豐富創意與文化內涵，展現臺美社區凝聚力與文化傳承精神。主辦單位特別感謝駐紐約臺北經濟文化辦事處、紐約華僑文教服務中心、第一銀行、CoCo都可奶茶、中華航空、長榮航空及多個僑團與企業的大力支持，使活動得以圓滿成功。

主辦單位表示，希望透過童玩節讓下一代在歡樂體驗中認識臺灣文化，也讓更多主流社會民眾了解臺灣的多元與活力。未來將持續推動相關文化活動，深化臺美交流，讓臺灣文化在海外持續發光發熱。

欲知活動詳情，請洽國立臺灣師範大學美東校友會，電子郵件：[email protected]。

第二屆臺灣童玩節幕後功臣。