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抗老醫美專家陳惠萍醫師以玩美電波Oligio為客除皺紋效果佳

紐約訊
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玩美電波美容儀具有特殊的震動功能和智能噴冷模式，大大提升治療舒適度。
玩美電波美容儀具有特殊的震動功能和智能噴冷模式，大大提升治療舒適度。

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：陳惠萍醫師介紹玩美電波可有效緊膚除皺，適合亞洲膚質。
  • 重點二：玩美電波具FDA、TFDA、KFDA與CE認證，安全性受多國把關。
  • 重點三：相較鳳凰電波，玩美電波主打低痛感、療程快與舒適度高。

抗老醫美專家陳惠萍醫師以玩美電波（Oligio）為客除皺紋效果佳。它是非侵入式電波治療系統，更適合亞洲人膚質。這項技術取得美國FDA與臺灣衛福部TFDA、韓國KFDA、CE歐盟等國際認證，給予療程安全性高等級的把關。

陳惠萍醫師說，Oligio電波治療系統，坊間俗稱「玩美電波」，是第五代電波，也是韓國新一代高效舒適緊膚療程。玩美電波透過單極射頻的科技，以立體加熱原理，將熱能層層滲透至真皮層，進而有助刺激重組膠原蛋白和彈力蛋白，從而令皮膚緊緻富彈力，達到減少皺紋的最終目的。陳醫師一併介紹，音波是從內到外，加熱深層筋膜，達到向上拉提、加強輪廓的效果；電波是從外到內，以加熱方式刺激膠原蛋白增生，達到除皺、除紋效果。兩者相輔相成。

於此同時，陳醫師提到，玩美電波適合對象包括輕度或重度皺紋、毛孔粗大、橘皮組織；法令紋、臉頰下墜、雙下巴或全臉鬆弛者；木偶紋、下顎線鬆弛、嘴邊肉、火雞脖子、眼周細紋；眉毛不對稱、眉眼微幅下垂；胸部下垂、腹部及臀部鬆弛下垂、蝴蝶袖。

針對顧客關心的玩美電波跟鳳凰電波的差別，陳惠萍醫師認為，玩美電波有療程快，舒適且低痛感的特點。在治療效果上，玩美電波跟鳳凰電波都是單極電波，效果一樣好。那麼在效果一樣好的前提下，玩美電波的療程有舒適且低痛感的優勢，所以目前吸引不少人改打玩美電波，且客人對術後效果都相當滿意。

陳醫師又指出，想要電波拉皮，有效緊膚除皺，皮下溫度約需加溫至60-65度左右，而玩美電波加溫時，皮下溫度一樣能到50-60多度，但玩美電波多一個保護避免燙傷的措施，會控制表皮溫度在43度，要做到這個保護機制在於玩美電波比的溫度感應是4個，大於鳳凰電波的3個溫度感應。以下是常見問題Q＆Ａ：

電波拉皮想要緊膚除皺，施打深度要夠？

玩美電波與鳳凰電波施打深度都能到4.3mm，所以效果是一樣的。

玩美電波跟鳳凰電波緊緻除皺系統不同嗎？

原理都是一樣單極電波系統，但玩美電波在冷噴、冷卻機制不同。為了讓客人施打上舒適低痛感，且不容易燙傷，不妨打玩美電波，可望避免鳳凰電波可能產生的一些缺點。

詳情請親洽陳惠萍醫美診所，地址： 136-33 37th Ave., #4A, Flushing（復興大廈），預約電話： 718-509-6475（醫生說國、粵、英語）；門診時間：周一、二、四、五上午9至下午5點，周六上午9至下午3點。

精華 FAQ

  • 玩美電波以單極射頻進行立體加熱，將熱能滲透至真皮層，刺激膠原蛋白與彈力蛋白重組，進而改善鬆弛、細紋與皺紋，達到緊緻肌膚的效果。

  • 陳惠萍醫師表示，兩者同屬單極電波，效果相近，但玩美電波療程較快，且舒適度高、痛感較低，並有額外溫控保護機制，因此較不易燙傷。

  • 適合對象包括有輕重度皺紋、毛孔粗大、法令紋、雙下巴、全臉鬆弛、眼周細紋、眉眼下垂，或胸腹臀部與蝴蝶袖鬆弛下垂的人。

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