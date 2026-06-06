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健信醫保健康日圓滿舉行攜手社區夥伴共建健康生活

紐約訊
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CANA 美國華裔註冊護士協會提供免費血壓檢測服務
CANA 美國華裔註冊護士協會提供免費血壓檢測服務

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：健信醫保於5月30日在救世軍華人堂舉辦健康日，吸引社區居民踴躍參與。
  • 重點二：多家醫療與居家護理機構合作，提供講座、血壓檢測及多元健康資源。
  • 重點三：活動結合表演、抽獎與拍照服務，現場氣氛熱鬧溫馨，圓滿結束。

由 CenterLight 健信醫保主辦的「健信醫保健康日」（CenterLight PACE Health and Wellness Fair）已於 5 月 30 日（星期六）上午 10 時，在救世軍華人堂社區中心熱鬧登場，吸引眾多社區居民踴躍參與。活動匯聚多家醫療及居家護理機構，共同推廣健康資訊，提升社區居民對健康管理的認識。

CenterLight 健信醫保華人客服部資深總監 Sophia Chu 致詞時表示，希望透過健康日活動，讓社區民眾獲得實用且有價值的健康資訊，幫助大家建立更健康、更美好的生活方式。同時，她也期望所有參與者都能在活動中收穫知識、享受歡樂時光。她特別感謝多家合作夥伴鼎力支持，包括 Teamcare Medical 提供免費健康講座；CANA 美國華裔註冊護士協會提供免費血壓檢測服務；以及 CAIPA 亞美醫師協會、ABI 護理、Allstar Homecare 帝國護理、Better Choice 最佳護理、Dragon 金世紀護理、Fidelity 富達福利、Golden Touch 萬有護理、Home Family Care 愛回家護理、Human Care 仁人護理、JS Homecare 家盛護理、True Care 真愛護理及 Xincon 新康護理等機構，共同為社區居民帶來全面的健康資源與服務。

健康日活動內容豐富多元，除了由多個舞蹈團體及歌唱表演者帶來精彩的開場演出外，現場還設有免費健康篩查服務，以及由健信醫保團隊和義工提供的即影即有拍照服務，為參加者留下珍貴難忘的回憶。

活動壓軸的幸運大抽獎更將現場氣氛推向高潮，豐富獎品包括名牌電視、電飯煲及精美廚房用品等實用家電，令得獎者驚喜萬分，掌聲與歡呼聲此起彼落。活動於下午 2 時圓滿結束。主辦單位特別向到場居民派發彩色氣球，不少家庭滿載而歸，在歡樂溫馨的氣氛中為活動畫下完美句點。

健康生活在健信（CenterLight Healthcare PACE）中文服務專線： 1-866-238-3232（TTY 711）

服務時間： 星期一至星期五 上午 8 時至晚上 8 時。健信醫保致力為長者及社區居民提供優質、全面的醫療及長期照護服務，陪伴大家邁向更健康、更安心的生活。

CenterLight Healthcare

1733 Eastchester Road, 2nd Floor, Bronx, NY 10461

1-833-252-2737 (TTY711) PHONE  |  8am - 8pm Monday – FridayCenterLightHealthcare.org

「健信醫保健康日」得到許多合作夥伴鼎力支持。
「健信醫保健康日」得到許多合作夥伴鼎力支持。

精華 FAQ

  • 活動於5月30日上午10時在救世軍華人堂社區中心舉行，吸引眾多社區居民到場參與，現場氣氛熱鬧，展現社區對健康資訊與服務的高度需求。

  • 活動邀請Teamcare Medical辦健康講座，CANA提供免費血壓檢測，另有CAIPA及多家護理機構共同參與，為居民帶來醫療、護理與居家照護等資源。

  • 除了健康篩查與諮詢，現場還有舞蹈及歌唱表演、即影即有拍照服務，以及名牌電視等豐富抽獎獎品，最後更向居民派發彩色氣球，氣氛歡樂。

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