INFINITI City of Queens貝賽開設全新的二手車超級中心

INFINITI City of Queens在貝賽開設全新的二手車超級中心，注重為買家提供良好的購車體驗

AI重點 文章重點整理： 重點一： INFINITI City of Queens在貝賽北方大道開設二手車超級中心。

INFINITI City of Queens在貝賽北方大道開設二手車超級中心。 重點二： 新中心主打透明、高效與尊重，重塑傳統購車體驗。

新中心主打透明、高效與尊重，重塑傳統購車體驗。 重點三：現場提供多元二手車選擇，並有說中文銷售團隊服務。

INFINITI City of Queens日前宣布，其全新的二手車 超級中心（Pre-Owned Supercenter）現已隆重開幕。新中心位於皇后區 貝賽（Bayside）的北方大道 Northern Blvd 214-25號。為了服務皇后區日益壯大且多元化的社區，這一二手車超級中心致力於提供一種現代化且「以客戶為先」的汽車服務體驗，核心理念是三大價值觀：交易透明、高效和尊重，將一改大家對車行的印象和體驗。

「在 INFINITI City of Queens，我們深知信任至關重要，」INFINITI City of Queens負責人表示。「我們的目標是打造一種讓客戶滿意的購車體驗，讓每一位顧客從踏入店門的那一刻起，都能感受到熱情歡迎、資訊透明、充分知情以及備受重視。」這間全新的二手車超級中心匯集了經過精心甄選的各類豪華及平價二手車，提供流程簡化的購車方案，並秉持一種旨在消除傳統購車過程中諸多痛點的經營理念。

INFINITI City of Queens為買家提供卓越購車體驗的三大核心價值:

透明

在整個服務流程的每一個環節中，客戶都能享受坦誠直覺的定價策略與公開透明的溝通交流。車行始終強調資訊的清晰詳盡，杜絕任何隱性收費或意外狀況，並致力於協助客戶充滿信心地做出明智的決策。

高效率

深知客戶的時間彌足珍貴，車行在技術、營運及客戶服務流程方面投入巨資，旨在打造更為迅捷、順暢的購車體驗－其中包括提供便捷的線上選購工具以及靈活多樣的車輛交付方案。

尊重

INFINITI City of Queens 堅信，每位客戶都理應獲得專業、誠信且充滿關懷的禮遇。經銷商團隊致力於與社區建立長期的信賴關係，並竭誠為皇后區（Queens）各地的所有家庭及多元文化群體創造一個熱情友好的服務環境。

INFINITI City of Queens全新的超級中心（Supercenter）地理位置優越，位於北方大道Northern Boulevard；它致力於成為客戶值得信賴的二手車首選目的地，為尋求高品質二手車及更高標準服務的客戶提供卓越體驗。誠摯邀請當地社區居民蒞臨參觀，探索全新的設施環境，親身感受一種與眾不同的汽車經銷商服務體驗。

如欲了解更多詳情，請造訪 https://www.infiniticity.com，或前往展廳參觀（地址：214-25 Northern Blvd, Bayside, NY 11361）。該車行有說中文的銷售團隊。