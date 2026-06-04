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隱形胃酸殺手「喉咽反流」傷喉無聲息腸胃肝膽醫師卓思庭醫師解析LPR關鍵對策

紐約訊
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卓思庭醫師畢業於名校，專精於胃食道逆流疾病、喉咽反流、功能性腸胃疾病及慢性肝病治...
卓思庭醫師畢業於名校，專精於胃食道逆流疾病、喉咽反流、功能性腸胃疾病及慢性肝病治療。

「明明沒有胃食道逆流的火燒心症狀，喉嚨卻長期卡卡、聲音沙啞、乾咳不止？」這是許多民眾就醫時共同的困擾。腸胃肝膽科專科醫師卓思庭指出，這極可能是「喉咽反流」（Laryngopharyngeal Reflux，簡稱LPR）在作祟。不同於典型胃酸逆流，LPR因症狀不明顯，常被忽略或誤診為過敏或慢性鼻炎，長期未處理恐對聲帶與咽喉造成不可逆傷害。

卓思庭醫師說明，LPR是指胃內容物（包括胃酸與消化酶）逆向流經食道，進一步向上侵襲至咽喉、聲帶甚至氣管區域。與食道不同，咽喉黏膜極為脆弱，缺乏足夠的保護層，即使只有微量胃液反流，也可能引發顯著的慢性發炎與組織損傷。由於多數LPR患者並不會感受到典型「火燒心」或胸口灼熱，臨床上又稱之為「沉默逆流」。

卓醫師提醒，LPR的典型症狀包括：聲音沙啞、講話易疲勞；慢性乾咳、頻繁清喉嚨；喉嚨異物感（像有東西卡住）；痰多、鼻涕倒流感；吞嚥不適或疼痛。由於這些表現與感冒、鼻過敏或聲帶使用過度高度重疊，許多患者輾轉於耳鼻喉科卻遲未見效，延誤治療黃金期。

卓思庭醫師強調，診斷LPR必須跨科整合。首先應由耳鼻喉專科醫師執行喉鏡檢查，排除聲帶結節、息肉或腫瘤等結構性病灶。確認無其他病因後，再由腸胃肝膽科進一步評估反流狀況，常見檢查包括：上消化道內視鏡（胃鏡）：檢視食道與胃部黏膜是否出現酸侵蝕跡象，約有五成LPR患者可在此檢查中找到證據。

24小時咽喉酸鹼值監測（pH監測）：透過微型無線膠囊或導管，精確記錄胃酸是否異常向上反流至咽喉區域，是目前診斷LPR的金標準之一。

卓醫師指出，LPR的治療需結合生活習慣調整與藥物介入，多數患者經正確處置後症狀可顯著改善。飲食與生活建議：避免高脂、油炸、辛辣食物、柑橘類水果；番茄、咖啡因、碳酸飲料與酒精；每餐七至八分飽。再者就是藥物治療：藥物可以減少胃酸的分泌，或者建立一道物理保護屏障，以阻止胃內容物向上倒流 。

卓思庭醫師表示，LPR雖然擾人，但若能及早診斷並遵循醫囑治療，長期預後相當理想。他呼籲民眾，若喉嚨不適反覆發作超過三個月，且常規耳鼻喉治療效果不佳，應提高警覺，主動與腸胃肝膽科及耳鼻喉科醫師合作，進行客觀檢查，避免沉默逆流悄悄侵蝕喉部健康。

卓思庭醫師專精於胃食道逆流疾病、喉咽反流、功能性腸胃疾病及慢性肝病治療，如有任何與腸胃相關的問題請隨時諮詢，卓思庭肝膽腸胃診所位於：38-08 Union St, Suite 3N, Flushing, NY 11354（法拉盛廣場3樓3N），預約看診專線：718-886-6495。

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