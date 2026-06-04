美東體育會「夏日繽紛星期六」暑期活動6/6接受報名

2026美東體育會「夏日繽紛星期六」暑期活動6月6日公開接受報名。

紐約華埠 美東體育會(UEAA)主辦的「夏日繽紛星期六」(Fun Fun Saturday)暑期活動，訂於6月6日(星期六)上午十時在華埠拉菲逸街147號公開接受實體報名。

這已是第32年為華人 社區小朋友和培養年青義工的夏日樂園活動，專為7至15歲兒童打造的暑期社區青年項目。一直以來，該活動不僅為新移民 兒童提供了安全的暑期活動環境，更發展成社區傳承的平台，吸引了許多過去的學員長大後回歸擔任義工。

「夏日繽紛星期六」將從6月20日開始至8月15日連續八個星期六舉行，提供學術、創意與體育等數十種免費或低價課程，今年已設定了一共27班不同課程，有以往室外運動如足球、籃球，亦有戶內摺紙和小律師等課程外，新增加了如芭蕾舞、串珠編繩等別開生新面的活動。

該暑期活動報名條件為7至15歲青少年兒童（報名時需由父母或法定監護人出示年齡證明文件，如出生證明或護照），請於6月6日(星期六)上午十時親臨紐約華埠拉菲逸街147號( 147 Lafayette Street)報名，有關報名及課程詳情，請瀏覽美東體育會網頁：UEAA.org