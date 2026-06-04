我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新墨州核武實驗室女員工失蹤1年成白骨 遺體旁留一把槍

科威特機場遇襲恐怖瞬間曝 火球吞沒航廈 慘被轟出大洞

美東體育會「夏日繽紛星期六」暑期活動6/6接受報名

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
2026美東體育會「夏日繽紛星期六」暑期活動6月6日公開接受報名。
2026美東體育會「夏日繽紛星期六」暑期活動6月6日公開接受報名。

紐約華埠美東體育會(UEAA)主辦的「夏日繽紛星期六」(Fun Fun Saturday)暑期活動，訂於6月6日(星期六)上午十時在華埠拉菲逸街147號公開接受實體報名。

這已是第32年為華人社區小朋友和培養年青義工的夏日樂園活動，專為7至15歲兒童打造的暑期社區青年項目。一直以來，該活動不僅為新移民兒童提供了安全的暑期活動環境，更發展成社區傳承的平台，吸引了許多過去的學員長大後回歸擔任義工。

「夏日繽紛星期六」將從6月20日開始至8月15日連續八個星期六舉行，提供學術、創意與體育等數十種免費或低價課程，今年已設定了一共27班不同課程，有以往室外運動如足球、籃球，亦有戶內摺紙和小律師等課程外，新增加了如芭蕾舞、串珠編繩等別開生新面的活動。

該暑期活動報名條件為7至15歲青少年兒童（報名時需由父母或法定監護人出示年齡證明文件，如出生證明或護照），請於6月6日(星期六)上午十時親臨紐約華埠拉菲逸街147號( 147 Lafayette Street)報名，有關報名及課程詳情，請瀏覽美東體育會網頁：UEAA.org

2026美東體育會「夏日繽紛星期六」暑期活動6月6日公開接受報名。
2026美東體育會「夏日繽紛星期六」暑期活動6月6日公開接受報名。

移民 華埠 華人

上一則

紐約州參議會通過針灸保險給付法案 大型團保擬納入

下一則

殯葬也環保 布碌崙綠蔭公墓推「遺體堆肥」
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約生存手冊／紐約市推夏日活動防暴力 布碌崙衝浪學校亦免費開班

紐約生存手冊／紐約市推夏日活動防暴力 布碌崙衝浪學校亦免費開班
紐約華僑學校夏令營 刻在熱烈招生中

紐約華僑學校夏令營 刻在熱烈招生中
聯合夏令營創新登場 學術 藝術 運動 自由搭配課程

聯合夏令營創新登場 學術 藝術 運動 自由搭配課程
Kudos夏令營報名 玫瑰皇后校友分享收獲

Kudos夏令營報名 玫瑰皇后校友分享收獲

熱門新聞

自「大而美法案」通過後，針對糧食券(SNAP)受益人的工作要求更加緊縮，新規將於6月1日起正式執行。(記者馬璿／攝影)

領糧食券須工作6月1日生效 逾4萬紐約客恐失福利

2026-05-28 16:10
維吉尼亞州29日發生五死數十人傷車禍，華人巴士司機被控過失殺人。（美聯社）

維州5死數十傷大車禍 華人巴士司機被控過失殺人

2026-05-31 12:26
18人涉嫌參與一場房契詐騙陰謀，盜取曼哈頓哈林區一棟價值過百萬的豪華褐石大宅，被起訴，其中一名主要嫌犯為華人。圖為哈林區的特色褐石住宅街區。(記者許君達／攝影)

18人「一條龍」精心陰謀詐走曼哈頓大宅 1華人涉案

2026-05-28 20:29
道明銀行，示意圖，非文中當事分行。(美聯社)

道明銀行華裔員工洩客戶資料助詐騙 共竊340萬認2罪

2026-05-30 15:59
皇后區近年房價與租金快速上漲，不同社區之間的生活成本差距，成為許多紐約家庭搬遷與理財的重要考量。(本報資料照片)

紐約皇后區小夫妻年收16萬 育兩兒存錢買房還能每年旅行

2026-06-03 06:27
紐約市一項新規將於6月10日上路，要求家居裝修承包商在簽約前或簽約時，必須以書面方式告訴屋主，這項工程是否可能需要申請許可證。（記者戴慈慧／攝影）

紐約市裝修新規6月10日生效 承包商需具書面說明

2026-06-02 07:23

超人氣

更多 >
內衣縫現鈔 雙層褲藏錢 華府出境旅客鉅款闖關全遭沒收

內衣縫現鈔 雙層褲藏錢 華府出境旅客鉅款闖關全遭沒收
天外飛來橫財 男子1夜成世界巨富 但生活從彩色變黑白

天外飛來橫財 男子1夜成世界巨富 但生活從彩色變黑白
預產期前20天痛失愛女…女星三度流產 老公又罹甲狀腺癌

預產期前20天痛失愛女…女星三度流產 老公又罹甲狀腺癌
社安基金七年內用光 2032年每月福利平均少500元

社安基金七年內用光 2032年每月福利平均少500元
好市多這款新零食 輕鬆增加蛋白質攝取量

好市多這款新零食 輕鬆增加蛋白質攝取量