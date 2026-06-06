致命漢坦病毒來襲和鼠疫有何關係？如何預防？

紐約百康仁德醫療集團內科醫師包大士。

近日，一艘郵輪在大西洋爆發漢坦病毒疫情 ，目前已造成3人死亡，引發公眾關注。紐約百康仁德醫療集團內科醫生包大士表示，民眾不必過度恐慌，但應了解病毒特性與正確防護方式。

此次疫情的病原為安第斯毒株（Andes virus），屬於漢坦病毒家族，主要流行於南美洲。大多數漢坦病毒需透過接觸受感染鼠類的糞便、尿液或唾液傳播，人類通常因吸入被污染的空氣微粒而感染，並不像流感 或新冠病毒那樣容易在人群中擴散。

包大士醫生指出，安第斯病毒特殊之處在於，它是目前少數被證實可能發生人傳人傳播的漢坦病毒。不過，此類傳播十分罕見，通常發生於長時間密切接觸、密閉空間或照護病患的情況，例如同住家人或醫護人員之間。公共衛生專家認為，對一般民眾的威脅仍然很低。

高風險族群主要包括兩類。第一類是經常接觸鼠類及其排泄物的人，例如農業、建築、畜牧從業者，以及清理地下室、車庫、棚屋等閒置空間的人。如果直接掃地或使用吸塵器，可能會將含病毒的微粒揚起並吸入。第二類則是長時間與感染者處於密閉環境中的人。

因此，普通紐約市 民日常搭乘地鐵或路過街頭垃圾時，感染漢坦病毒的風險幾乎可以忽略。不過，老鼠仍可能攜帶大腸桿菌、沙門氏菌等其他病原體，環境衛生仍需重視。

包大士醫生提醒，清理鼠糞時切勿直接掃除或吸塵。正確方式是先保持通風，再以稀釋漂白水噴濕污染區域，使用濕紙巾或拖把清理，並佩戴N95口罩與手套，最後徹底洗手。

漢坦病毒早期症狀與流感、新冠相似，包括發燒、頭痛、肌肉痠痛與疲倦；若進一步出現胸悶、呼吸困難等症狀，應立即就醫，並主動告知醫生是否接觸過鼠患環境。由於漢坦病毒死亡率可高達35%至40%，及早發現與治療十分重要。

專家強調，了解正確知識比恐慌更重要。透過改善環境衛生與科學清潔方式，便能有效降低感染風險，保護自己與家人。

包大士醫生（Dashi Bao, MD, PhD）可提供各類身體檢查、疫苗與篩檢、常見病的診斷與治療、慢性病管理、專科轉診等服務。布魯克林診所地址：745 61st St, 1st FL, Brooklyn, NY 11220，預約電話：(718)333-5537；法拉盛診所地址：38-08 Union St, STE 5A, Flushing, NY 11354，預約電話：(718)888-7907。