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成龍補習班暑期班提供很多優惠減免SHSAT班SAT PSAT英數寫作加強班 及新移民英文過橋班

紐約訊
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位於法拉盛凱辛娜大道，法拉盛圖書館後方的成龍補習班。
位於法拉盛凱辛娜大道，法拉盛圖書館後方的成龍補習班。

暑假馬上就到了。暑假是提高數學閱讀寫作程度的好時機，尤其是7、8、9年級即將要考SHSAT特殊高中的學生，以及10年級要考PSAT，11、12年級要考SAT的同學來說是非常關鍵的寶貴時期。暑假可以全心全力貫注準備英數，然後9月開學後再上衝刺班密集上課到考試前，即可大功告成。在大紐約有四十五年辦學經驗的校長王老師所主理的成龍補習班，在暑假期間，專為暑假過後要考試的7、8、9年級學生開設特殊高中考試SHSAT直攻班及升10、11、12年級的SMART SAT班，歡迎致電查詢詳細課程內容。

成龍補習班表示，許多學生在沒有老師講解，自己唸的情況下，一份SAT考題，就算耗上15小時，卻還不能融會貫通，領會解題技巧。如果不紮實做準備，分數最終還是不盡人意。如果真要提高分數，就得老老實實，腳踏實地一季一季的學習補強。「沒人指點的情況下，大多數學生根本無從準備；不是有系統的教程，不會有一定的進步；不精通解題訣竅，考試時間根本不夠！」這個道理，可以深思。

7月6日開課的7升8年級SHSAT直攻班，8月18日結束，每週一到五上課，週六模考，隨後講解，紮紮實實積累實力。暑假班過後，休息兩天，接著上衝刺班，一三五上課，週六模考及講解，直到考前。來到成龍上課的學生，幾乎都是因為之前哥哥、姊姊或堂表兄姊之前在成龍上課，考上了名牌特殊高中。來到成龍補習班上課，彷彿踏上了兄姊的成功路。

如果想不出門，成龍補習班特地開設了網上課。成龍網課採用Google Video視頻教學，學生的專心程度超過了Zoom線上教學，使用Google Video上課的學生，考試分數均大幅提升。校長王老師強調，如果有心想上名牌高中或大學，來到成龍補習班，自然會進步更快，實力變強，金榜題名，指日可待。

6升7年級的學生，明年10月就要考高中，培養實力應該從今年暑假開始，實力就是實力！7月6日起，週一到週五，天天上課！

成龍補習班暑期課程除了SHSAT及SAT外，還有「州會考數學閱讀寫作班」、「新移民子女英文過橋班」、「寫作專精班」、「G＆T資優班」、「Hunter杭特天才班」、「哈佛特攻隊」及「八大藤校特攻隊」，歡迎進一步諮詢。

為了鼓勵同學，贊助家長，今年暑期成龍提供了更多的學費優惠：比如提前報名減$200；報兩季減$500；報三季減$1000外，加送23週寫作專精班；舊同學5％off;新同學如果報兩季也有5％off; SAT，PSAT中午班1-4還可再減$200！兩人同時減$30；三人以上減$50；一個州考4分減$50；兩個州考4分減$100，不需提醒，櫃台經理都會自動推介。

成龍補習班地址：法拉盛凱辛娜大道41-60號Kissena；布碌崙八大道夾60街829號；唐人街158 Hester喜士打夾勿街Mott。諮詢電話：917-640-6918有打必覆。有關成龍補習班詳細信息，請瀏覽 meprepny.com。

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