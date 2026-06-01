6/7仰望星光音樂會 林肯中心共享音樂的智慧與美好

「仰望星光」音樂會是由佛光山紐約道場主辦，希望能借著音樂傳遞和平與希望的種子，與殿堂級陣容，一起共享文化及心靈的洗禮。

佛光山傳燈六十週年系列活動之一難得的音樂盛會，第三屆「仰望星光—和平與希望音樂會」，將於本週日，2026年6月7日，在美國紐約林肯中心LINCON CENTER，愛麗絲塔利Alice Tully Hall音樂廳隆重登場，這不只是一場音樂會，更是一場用音樂傳遞和平、慈悲與希望的心靈饗宴。來自不同領域的世界級優秀音樂家與表演者，將共同呈現最真摯動人的演出，讓更多人感受藝術與善美的力量，照亮更多人的心。

佛光山紐約道場住持，有霖法師，表示，2026年是殊勝的一年，適逢台灣佛光山總道場建寺60週年，星雲法師 100歲冥誕及紐約佛光山道場建寺35週年，所以每年都有的例行生活佛法三好活動外，今年擴大舉辦此第三屆音樂會「仰望星光」除了深深緬懷佛光山開山祖師星雲大師的德誼之外，並希望以音樂傳遞和平與希望。此音樂會星光雲集，是一場殿堂級陣容音樂饗宴：包括有紐約愛樂、大都會 歌劇院音樂家、大都會合唱團、百老匯 歌手與佛光合唱團美東分團，攜手呈現一場為世界祈福、觸動心靈的音樂會。而多倫多與渥太華、紐約及佛羅里達各地區合唱團組成「佛光合唱團美東分團」亦受邀一起共襄盛舉，參與演出。

國際佛光會紐約協會會長陳澄慧進一步說明:此年度演奏盛會特邀世界頂級紐約大都會合唱團及紐約愛樂成員，紐約大都會歌劇院交響樂團，紐約芭蕾舞團交響樂團，百老匯美聲音樂家等世界級的音樂家和表演家們參與演出，希望借此，以最美的音符和樂章傳達音樂的精華，提供一場清新的音樂饗宴。而本次的指導，15歲被《蘇格蘭人報》譽為新一代小提琴巨匠的辛明峰，並獲梅紐因賞識赴英國深造，曾任紐約大都會歌劇院第一小提琴，後進入美國寇蒂斯音樂院與茱麗亞音樂學院，師承名師加拉米安與Otto Werner Mueller，擁有逾二十年頂尖樂團與歌劇演出經驗。他曾獲多項國際比賽獎項，並與多個知名樂團合作演出，活躍於歐美音樂舞台。指揮方面，歷任紐約市南區交響樂團音樂總監，並參與多項音樂節與樂團演出，同時亦指揮歌劇製作，展現深厚音樂詮釋能力。1994年起加入紐約大都會歌劇院樂團，擔任第一小提琴，並長期參與歌劇製作與演出。在演奏與指揮領域皆有卓越表現，風格兼具深度與感染力。現已卸任該職，專注於演出與教學，持續活躍國際舞台，致力推動音樂教育與藝術傳承。

特值得一提的是：此次演出還邀請了紐約大都會首席圓號Erik Ralske及得過各項銅管大賽世界著名音樂家，同時也被享譽為「世界最有潛力影響力的低音銅管演奏」首席日本低音銅管Hiroshi Nakachi 及Daniel Krekeler 紐約爱樂副首席小喇叭蒞臨演出。此外，還邀請全世界具有代表性兩百年歷史的歌劇院合唱團，紐約知名國際音樂家共70人左右來一起演出，希望觀眾能感受到音樂的力量。而演出曲目中，有一系列跟觀眾互動歌曲，並首度把人間佛教小劇場片段首演，編曲由關山老師中國「蝶」，及多項百老匯的戲劇編曲，更由日本著名作曲動漫歌劇作曲家Michiru Oshima擷取共同合作。

「仰望星光」相關訊息及購票，請洽詢718-939-8318或訪問官網www.fgsny.org，或掃林肯中心QRCode查詢。