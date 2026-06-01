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充分利用Medicare(紅藍卡)的健保福利 與您的醫生討論Medicare 涵蓋的預防服務

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健康保險專家解答有關聯邦醫療保險（Medicare）的問題。
健康保險專家解答有關聯邦醫療保險（Medicare）的問題。

健康保險資訊諮詢和援助計劃 (HIICAP) 提供免費資訊、保密諮詢和協助，幫助人們註冊醫療保險並解決醫療保險問題。包括年度體檢,流感和肺炎疫苗,骨質疏鬆檢查,結腸癌和乳腺癌篩查,抑郁症篩查,戒烟諮詢,糖尿病篩查和自我管理培訓. 如需與諮詢師面談或電話諮詢，請上紐約巿政府老齡局官方網站查看服務點清單。您也可以致電Aging Connect，電話號碼為212-AGING-NYC (212-244-6469)。

HIICAP 為聯邦醫療保險受益人及其家人提供以下方面的服務：

• 聯邦醫療保險 A 部分和 B 部分計劃

• D 部分 - 藥品保險

• 聯邦醫療保險優勢計劃（C 部分）

• 補充醫療保險，也稱為醫療保險附加險 (Medigap)。

• 可實施的成本節約方案包括：

o EPIC（老年人藥品保險計劃）－旨在幫助降低藥品費用

o 醫療保險儲蓄計劃－用於支付醫療保險費和其他費用

o 額外幫助－可以降低D部分保費並減少處方藥費用

• 其他健康和長期護理保險

HIICAP諮詢師遍佈全市。

不符合聯邦醫療保險（Medicare）資格或沒有醫療保險的紐約市居民，可以透過紐約市健康與醫院系統（NYC Health + Hospitals）獲得紐約市醫療保健計劃（NYC Care program）。該計劃提供低價或免費的初級醫療保健服務，不限年齡或公民身份。欲了解更多信息，請撥打311。深入了解紐約州居民的醫療保險及相關福利（2026 年 HICAP 指南）請上網https://www.nyc.gov/site/dfta/services/health-insurance-assistance.page

（所有可用語言）

紅藍卡 聯邦醫療保險 醫療保險

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