第二屆臺灣童玩節已於日前在紐約登場 從童玩到布袋戲 串聯文化與社群

臺灣童玩節志工團隊。

2026年第二屆臺灣童玩節已於日前在紐約法拉盛 臺灣會館盛大登場，吸引數百名家長與孩童熱情參與，各遊戲攤位笑聲不絕於耳。活動以臺灣童玩與文化體驗為核心主軸，寓教於樂，讓不同背景家庭共同參與，進一步認識臺灣文化的價值與特色，感受其溫度與活力，建立連結並深化理解。

本次活動由國立臺灣師範大學美東校友會（NTNUAA）、翁雅琳導師帶領的海外青年文化大使協會（FASCA）以及鍾文忠僑務委員領導的 Taiwan YES! 聯合主辦，並獲得多個僑界團體鼎力協辦，包括臺灣會館、臺灣會館老人中心、世界華人工商婦女企管協會紐澤西分會、亞裔未來基金會、大紐約區臺灣大專院校校友會聯合會、北美臺灣屏東鄉親會、大紐約客家會、大紐約區臺灣同鄉會、PS120Q家長會及 Hello Taiwan 等。此外，駐紐約臺北經濟文化辦事處副處長張麗賢、紐約華僑文教服務中心主任王怡如、副主任王鈺淇，以及州眾議員金兌錫代表楊愛倫亦蒞臨共襄盛舉。

活動由國立臺灣師範大學美東校友會會長紀慶華擔任總策劃，籌備團隊全數由志工組成，其中 FASCA 青少年志工擔任各項童玩關主，引領孩童在遊戲中學習，在歡樂中體驗文化之美。現場設置多項經典童玩與文化體驗，包括布袋戲、彈珠台、吊酒瓶、飛鏢、套圈、釣魚、乒乓球、粿模、丟黏球，以及摺餐紙盒與服裝彩繪等。參與者集滿八個遊戲護照印章即可兌換精美禮物，現場亦提供多樣臺灣風味小吃，每張門票可兌換珍珠奶茶、剉冰、三明治、果汁及瓶裝水，物超所值。

於此同時，多位藝術家與社區領袖亦熱情投入，包括紀慶華、李立婷、翁雅琳、鍾文忠、梁婉容、林慶甫、蘇春槐、戴明宜、陳奕明、陳焌、林映君、黃崑山、王惠津、袁德慧、彭志清、王宗誠、黃致彰、Katherine 紀、George 鄭、褚月梅、許伯丞、李佳玲、陳孟松、王聖喻、廖士敦、李金標、李惠萍、張育誠、邱希昌、許文瑞、羅錦蘭、洪卿芳、楊承融、李孟璇、楊湞雅、方惠音、陳黛比、王美雲、張愉、陳彩雲、李聿、蘇詠淳、Dr. Morrison、馬茗萱、范增昌及游秀貞等，共同為童玩節注入豐富多元的創意與文化內涵。

主辦單位並特別感謝各共同主辦、協辦及贊助單位與團隊的大力支持，包括紐約華僑文教服務中心、駐紐約臺北經濟文化辦事處、紐約第一銀行、CoCo 都可奶茶、大紐約臺灣人進出口公會、紐約臺灣商會、國際獅子會紐約法拉盛分會、大紐約區海外臺灣人筆會、北美洲臺灣婦女會紐約分會、Daily Benefit by Dr. Morrison、臺灣人醫師學會大紐約區分會、臺美醫療文化交流國際基金會、中華航空公司、長榮航空公司等單位，以及周秀涓、孫愛華、盧美好、張憶涵、郭麗卿、黃桂珠、周清月、袁林等人士的熱忱協助。另有多個提供支持與贊助的團體及人士未及列名，主辦方亦特此表達誠摯謝意。

欲知詳情，請聯繫臺灣師範大學美東校友會，電郵: [email protected]。