摩根大通銀行「COACH FOR IMPACT」商業輔導計劃，助小商家更上層樓

項目的高級商業顧問Finkelson Eliorah 和他的二位學員：創辦DAWANG的Daisy Wang （ https://www.dawangnewyork.com）（左）、創辦Smith + Parka 的David Lee （右）（https://www.smithparka.com）

最初作為摩根大通 種族平等與社區發展承諾而推出，「COACH FOR IMPACT」是一項免費且體系化的導師輔導計劃，為小型企業家匹配專屬的、具備專業資質的高級商業顧問，提供個性化的一對一免費高管輔導服務。過去幾年間，該計畫規模迅速壯大，將服務範圍拓展至全國各大主要大都會區—其中包括紐約市（哈林區和皇后區等區域均有活躍的結業學員批次）、底特律、費城 和洛杉磯 等核心樞紐城市。截至近期該計畫已在全國各地成功助力數千名本地小企業主順利結業，得到更多知識和工具來發展他們的企業。

「COACH FOR IMPACT」核心優勢：此專案運作模式類似一個高效能的商業加速器，其核心重心在於提升營運效率與推動策略成長，而非僅限於基礎的銀行業務服務，所有費用由摩根大通支持，學員完全免費。

一對一導師輔導：參與者將與一位專屬的摩根大通高級商業顧問進行定期會面，頻率為每月兩次，一般八至十次的輔導，輔導週期持續四至六個月。每位全職導師輔導40-50位學員。

財務分析與現金流量管理：對您的企業架構進行深度剖析，進行損益績效分析，並評估企業的資金儲備與籌備狀況。

營運管理：優化日常營運流程，充分利用數位化基礎設施，並應對供應鏈面臨的壓力。

團隊與人脈建構：提供招募策略指導，協助經營者實現從「單打獨鬥」到管理者的角色轉變，並協助建立由外部專業人士（如註冊會計師或稅務專家）組成的值得信賴的專業人脈網絡。

無需開戶：您無需成為摩根大通（Chase）的銀行客戶，即可申請或參與該計畫。

商業版圖拓展：專案申請流程均透過「Chase for Business」（摩根大通商業服務）入口網站直接辦理，網址為：https://www.chase.com/business/coaching-for-impact；申請者需在該平台上提交其基礎財務及營運數據，系統隨後將據此為其匹配相應的區域顧問。

參加「COACH FOR IMPACT」計畫的部分申請要求包括：

企業必須已持續營運至少兩年。

企業年營收必須達到 10 萬美元。

「COACH FOR IMPACT」計畫開放給各類小企業主申請，大家無需成為大通銀行（Chase Bank）的客戶即可註冊參與該計畫。詳情：https://www.chase.com/business/coaching-for-impact