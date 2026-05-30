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QM Advance 商業資金周轉方案 簡便快捷

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QM Advance Sara黃熱誠為大家提供商業資金周轉方案，簡便快捷。
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您的企業需要營運資金嗎? QM Advance 提供業界領先的商業資金周轉方案，簡便快捷專為全美國各州華人和各族裔的中小企業主。家例如:餐館、甲店、美容美髮、按摩Spa、服裝、洗籠、乾洗店、超市、批發、零售店等，為這些小商業急需的資金周轉，提供一個既簡便又快捷，替代傳統的商業貸款方案，讓商家快速獲得資金週轉。

靈活資金，助您事業騰飛：QM Advance 全方位商業融資方案在瞬息萬變的商場中，充足的現金流就是企業的生命線。QM Advance 資金周轉公司深耕市場多年，已成功為數以萬計的中小企業主與商家提供量身定制的即時營運資金解決方案。他們深知老闆們面臨的挑戰，因此打造了全業界最親民、最高效的融資綠色通道。

選擇 QM Advance的四大優勢：

-極高過件率，業界領先： 憑藉完善的評估體系，我們的貸款方案審批成功率高達 99%，讓您不再為資金求助無門。

-成本透明，負擔最輕： 我們承諾提供業界最具競爭力的利率，確保您的營運成本維持在最低水平。

-門檻簡單，無憂申請： 無需調查個人信用紀錄（No Credit Check），也無需個人擔保。看重的是企業潛力，而非過去的信用記錄。

-極速放款，分秒必爭： 申請流程簡便，資金最快可在 24 至 48 小時內全額到賬，解決商家的燃眉之急。商家可借$5,000至$200,000。

突破傳統框架，專注您的未來：QM Advance 的營運經理 David 指出：「我們的核心哲學與傳統銀行截然不同。我們不糾結於企業主過去的信用評分，而是將目光投向企業的未來增長前景與業務活力。」正因如此，無論您從事餐飲、零售、製造或服務業，只要您的生意有發展潛力，就可以找QM Advance。

QM Advance 不僅僅是融資方，更是大家事業成功的戰略夥伴。QM Advance公司簡化流程，申請步驟很簡單，商家直接和QM Advance公司借貸，不需找經紀人，如果您現在已經準備好拓展您的業務，請現在就來電諮詢 QM Advance 快速資金周轉，請電Sara黃 646-785-5611 或上網站 : www.qmadvance.com，直接在網上填寫申請表格。公司地址：212-45 26th Ave., 2Fl，Bayside，NY 11360。

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利率 貸款 華人

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