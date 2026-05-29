整合之力：華裔醫生如何改變社區醫療

百康仁德醫療集團（rendr）積極推動「價值導向醫療」（Value-Based Care）模式，通過團隊整合式醫療與社區合作，更強調疾病預防、早期篩查和長期健康管理，把健康真正帶進社區和家庭。

每年的五月是美國的亞太裔傳統月，今年的主題是「凝聚之力：共建更強大的社區」 (Power in Unity: Strengthening Communities Together)，強調團隊協作對於社區建設的重要性。

作為社區健康的守護者和引領者，紐約百康仁德醫療集團（rendr）的三位醫生分享了他們對華裔 社區健康需求的觀察，以及醫療團隊如何通過整合式醫療與社區合作，把健康真正帶進社區和家庭。

從親身經歷，理解華人 的健康需求

家庭全科及醫療家訪醫生林蘇明（Kelvin Lin, MD）在10歲時隨家人從福建移民到美國田納西州。由於父母英語能力有限，也不熟悉美國醫療體系，從青少年開始，他便成為家裡的「醫療翻譯」和「健康顧問」。林蘇明醫生說﹕「從預約看診、專科轉診，到看檢查報告、處理醫療賬單，很多事情都需要我幫忙。」

據皮尤（Pew）研究中心2025年的數據顯示，美國超過四成亞裔 移民英語不流利。語言和文化差異、對醫療系統的不熟悉，再加上許多移民長期忙於生計，讓不少人忽略了定期檢查和預防性醫療的重要性。

內科全科醫生譚自強（Anthony Tam, MD）對此感觸尤深。他的父親不抽菸、不喝酒，每週都會游泳，看起來很健康。但因為沒有及時接受肝炎篩查和治療，最後發展成肝癌，在57歲時離世。譚自強醫生說﹕「父親去世時，我還在讀醫學院二年級。那時候我就下定決心，以後要幫助更多患者通過早期篩查和預防，避免類似悲劇再次發生。」

內科全科醫生陳俊傑（Chun-Kit Chan, DO）也見證過類似情況。他在2000年剛開診時，接診的第一位患者是一名30多歲的華人男性。患者幾乎沒有明顯病病症，卻在檢查後發現乙型肝炎，並且已經發展為晚期肝癌，錯過了治療時機。陳俊傑醫生表示﹕「很多華人患者都覺得沒有不舒服就是沒事。其實很多疾病在早期沒有明顯症狀，只能靠篩查來抓住治療視窗。」

健康新模式：從「治病」走向「防病」

除了乙肝，糖尿病、心血管疾病和大腸癌等，也是華人社區比較常見的慢性疾病。近年來，百康仁德積極推動「價值導向醫療」（Value-Based Care）模式，更強調疾病預防、早期篩查和長期健康管理，希望幫助患者「少生病、不生重病」。不過，要真正從「治病」走向「防病」，僅靠一位醫生遠遠不夠，而是需要整個醫療團隊共同合作。

譚自強醫生指出，以糖尿病治療為例，醫生關注的不只是血糖數字，更重要的是預防糖尿病對心臟、眼睛、腎臟和足部等器官造成的長期損傷。因此，家庭醫生往往需要與心臟科、眼科、腎臟科及足科等多個專科合作，共同為患者制定治療方案。

在百康仁德，家庭醫生可以直接將患者轉診至集團內部專科。這不僅讓轉診時間縮短，而且所有醫生共用患者的檔案，共同制定一套完整、協同的治療方案。此外，數據分析團隊會主動評估患者的健康風險，醫療協調團隊也會定期跟進患者的健康狀況，提醒患者接受必要檢查、按時用藥。

陳俊傑醫生分享了一個真實案例。他有一位華人患者在唐人街工作，平時除了拿藥之外，很少主動回診檢查。後來，醫療協調團隊發現她需要接受乳腺癌篩查，多次提醒她完成檢查。最終，檢查發現她患有早期乳腺癌。陳醫生迅速將她轉診至百康仁德內部的手術外科接受治療，並順利完成腫瘤切除手術。目前，這位患者已經康復。陳俊傑醫生稱﹕「對於一些緊急病例，我們有時一兩天內就能完成內部轉診。縮短等待治療的時間，往往就意味著更好的治療效果。」

把健康帶進社區和家庭

在家庭全科及醫療家訪醫生林蘇明看來，慢性病管理像一場「持久戰」，除了團隊治療，更重要的是持續跟進：「有些長者因為行動不方便，就覺得只要藥不斷，就不用回診復查。但其實醫生需要通過定期檢查，判斷治療效果，並及時調整治療方案。」

針對行動不便的人群，例如年長、或是剛出院的病患，百康仁德提供一對一的醫療家訪服務。林蘇明醫生（Kelvin Lin, MD）就是家訪團隊中的一員，可提供醫療家訪服務，預約電話：（718）290-2907。

家訪團隊不僅可以提供基礎體檢、年度健康檢查、慢性病管理、出院後病情跟進、部分醫學影像檢查等服務，還會為患者和家屬提供健康教育。例如檢查年長患者家中是否有容易絆倒的電線、地毯是否平整、洗手間是否安裝安全扶手等，從生活細節降低長者跌倒風險。

除了診所服務外，陳俊傑醫生也長期與保險公司和社區組織合作，定期主持健康講座，向社區推廣疾病預防知識。特別是針對乙肝問題，他多年來持續向社區民眾進行乙肝篩查教育。陳俊傑醫生強調「我們醫生不能只是坐在診所裡等患者來看病，而是應該通過醫療整合與社區合作，把醫療服務和健康理念真正帶進社區、帶進家庭。」

陳俊傑醫生（Chun-Kit Chan, DO）、譚自強醫生（Anthony Tam, MD）均可提供各類身體檢查、疫苗與篩檢、常見病的診斷與治療、慢性病管理、專科轉診等服務。陳俊傑診所：2 Mott St, STE 305, New York, NY 10013，預約電話：212-791-6968。譚自強醫生布魯克林診所：1902 86th St, Brooklyn, NY 11214，預約電話：718-372-0888；譚自強醫生曼哈頓診所：139 Centre St, STE 709, New York, NY 10013，預約電話：212-965-0496。