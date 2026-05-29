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亞美醫師協會慶祝亞太裔傳統月 舉辦2026年度慶典頒獎晚宴

紐約訊
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五位獲獎亞裔醫師與紐約州／市政民選官員及代表、基金會董事成員等合照。
五位獲獎亞裔醫師與紐約州／市政民選官員及代表、基金會董事成員等合照。

亞裔傳統月之際，亞美醫師協會基金會於5月21日晚在曼哈頓中城舉辦2026「亞裔傳統夜」活動，數百位紐約州華裔醫生、醫療保險機構、醫療行政人員、醫院、醫療服務相關機構代表出席晚宴，共聚歡慶亞太裔傳統月，彰顯亞裔傳統文化，表彰傑出的醫療機構以及醫生為亞裔社區提供的優質服務和傑出貢獻。

紐約市議員財政委員會主席李琳達，紐約市議員施卡克士楠，紐約州眾議員代表鄭永佳，紐約州眾議員金兌錫的代表楊愛倫，紐約市主計長的代表朱蕾，紐約市議員馬泰的代表黃華清，紐約市議員莊文怡幕僚長黃美貞及社區僑領均受邀出席晚宴，表彰亞美醫師協會在社區服務作出的傑出貢獻。亞美醫協基金會總裁符傳孝醫生表示：「亞裔文化是美國多元文化的重要組成部分，亞美醫師協會在推動社區服務和構建亞裔醫療體系的過程中做出了不懈的努力。我們非常感激醫生和各醫療相關機構對亞裔社區民眾的辛勤付出。」同時，他也對所有支持亞美醫師協會基金會多個慈善項目的組織和個人表示感謝，高度評價了基金會社工的辛勞服務。

家庭科黃朱素貞醫生，兒科丁玉梅醫生和心臟科朱挺峰醫生獲年度最佳醫生獎；姚遂柃醫生和袁如梅醫生獲頒終身成就獎；飛達利斯保健獲社區服務獎。

晚宴由三個精彩表演展現豐富多彩的亞裔傳統文化：梁坤鈿舞蹈學校的師生表演的古典舞「牡丹花」開場和「絲綢之路」唯美動人，展現了東方獨特的藝術魅力；著名的二胡演奏家楊飛飛和陸英娜的「萬馬奔騰」和「鎏金時刻」，使晚會瞬間沈浸在歡樂愉快的氣氛中。晚會在紐約飛天舞蹈學校學生優雅婉轉的苗族舞表演中落下帷幕。

亞美醫師協會是大紐約地區最成功的獨立執業醫師協會之一，擁有1500多名醫生和醫護會員，涵蓋70多個專科，有超過1800多個醫生診所遍佈紐約的華人社區。為亞裔社區中將近50萬名患者提供優質醫療服務。

亞裔 李琳達 馬泰

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