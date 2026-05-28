美食家協會舉行中華美食春宴 大文行贊助茅台現場點睛加分

威郡法國美食家協會為羅師傅頒獎盤。

國際知名及最大型的美食家協會—Chaîne des Rôtisseurs（法國美食家協會）威郡分會日前假法拉盛 來來喜來登酒店隆重舉行春季中華美食晚宴，中國酒方面由貴州茅台獨家提供，匯聚各界美食愛好者、餐飲業專業人士及社會賢達，場面熱鬧，名酒配佳餚，共同體驗中華美食文化的魅力。

法國美食家協會（Chaîne des Rôtisseurs）是全球歷史最悠久、規模最大的國際美食與美酒組織，起源可追溯至1248年的法國。時至今日，美食家協會已經從一個法國本土的公會，演變成一個遍佈全球超過 80 個國家、擁有數萬名會員的國際性餐飲組織。它的會員（Chevaliers / 騎士）不僅包含頂級名廚、侍酒師、星級酒店與餐廳經營者（專業會員），還包含大量純粹熱愛生活、對美酒佳餚有極高鑑賞力的政商名流與老饕（業餘會員）。

雖然美食家協會的會員都對美食有很多體驗的老饕，特別是各式西餐的行家，但由於生活在美國，對精緻中華美食的認知和體驗其實不多，特別是可以擺上宴會桌的中餐佳餚。喜來登大酒店宴會部行政主廚羅偉強Roger Luo年輕時在亞洲的酒店工作時就知道對該協會在美食界的地位，這次精心準備，經多次協調，推出了一檯菜式豐富多元的晚宴，而且在擺盤上有精心設計，包括由中國南到北的一些代表菜餚。主菜有著名北京烤鴨、金沙帶子、花旗參燉雞湯、蒜蓉蒸龍蝦配河粉、蘆筍牛扒粒、秘製豉油雞、麻婆豆腐、京都豬扒及龍利魚兩食等，另配以上湯浸豆苗及金銀瑤柱炒飯，這些看似平常的菜餚在羅師傅及團隊的精心泡製之下，層次豐富，色香味俱全，贏得現場嘉賓一致讚賞。羅師傅及團隊以其紮實的中餐功底贏得了讚譽。

這次晚宴由美國大文行酒業有限公司鼎力支援，特別提供貴州茅台為全場宴會助興。從用餐前的茅台中美歷史介紹，一一體驗開瓶蓋，傳遞瓶子聞茅香，大家均全程參與，興緻勃勃，對這一世界第一烈酒品牌充滿強烈的好奇。醇厚細膩的茅台佳釀與精緻菜餚相得益彰，充分展現中華飲食文化的融合之美，為晚宴增添非凡格調。這些身經百戰的老饕們太喜歡了，他們不單將茅台喝個精光，還將茅台的空瓶、自己用過的茅台小酒杯小心包好帶回家，作為紀念品。

與會者在輕鬆愉悅的氛圍中分享美食美酒，充分體現Chaîne des Rôtisseurs所倡導的「兄弟情誼、友誼與對烹飪藝術的熱情」。威郡美食家協會十分感謝大文行贊助的貴州茅台，為這場中華美食春宴畫龍點睛。也進一步推動茅台與中華美食文化在美國的發展與傳播，為推廣高品質餐飲文化寫下精彩一頁。