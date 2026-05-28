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健信醫保健康日5/30舉行

紐約訊
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健信醫保健康日5/30舉行，歡迎大家參加。
健信醫保健康日5/30舉行，歡迎大家參加。

CenterLight 健信醫保於日前在健信醫保格蘭街 PACE 中心舉行健康日記者發布會，正式宣布CenterLight Healthcare PACE今年的健信醫保健康日將於5月30日（星期六）上午10時至下午 2 時，在布魯克林救世軍活動中心（紐約市布魯克林18大道7307 號）盛大舉行。活動免費向社區開放，歡迎民眾踴躍參加。

CenterLight 健信醫保總裁兼首席執行官 Tara Buonocore-Rut 在記者會上表示，CenterLight Healthcare PACE 一直致力於服務社區、推廣健康教育，並為有需要的長者提供全面綜合照護，協助他們安全、健康地在熟悉的社區中生活。她指出，PACE 計劃的特色在於其跨專業整合照護模式，涵蓋醫療服務、社工支援、護理照護，以及與合作夥伴機構共同提供多元化服務，全面照顧長者的健康與生活需求。

本次健康日活動內容豐富，將由 Teamcare Medical 提供免費健康講座，並由CANA 美國華裔註冊護士協會提供免費血壓篩查服務。同時活動亦獲得多家醫療及護理機構支持，包括 CAIPA 亞美醫師協會，ABI 護理，Allstar Homecare 帝國護理，Better Choice最佳護理，Dragon 金世紀護理，Fidelity 富達福利，Golden Touch 萬有護理，Home Family Care 愛回家護理，Human Care 仁人護理，JS Homecare 家盛護理，True Care 真愛護理，以及 Xincon 新康護理等合作夥伴，現場將提供健康教育與護理相關資訊。活動當日亦備有茶點招待及精彩抽獎活動。

CenterLight 健信醫保華裔服務部主管Pui Man Sophia朱護士特別感謝各大醫療及護理服務機構的鼎力支持，並表示希望透過此次健康日活動，將更多實用的健康資訊帶給華人社區，提升社區大眾對健康管理與長者照護的認識。同時她亦感謝出席發布會的各位嘉賓共同支持與推廣本次活動，攜手為社區提供更多元化的健康服務。

如欲參加 CenterLight 健信醫保健康日 活動，或了解更多 CenterLight Healthcare PACE 健信醫保 的相關資訊，歡迎於 星期一至星期五上午 8 時至晚上 8 時 致電 1-866-238-3232（TTY 711） 查詢。

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