堅諾法務專辦智慧財產權案件 五位律師堅強陣容為您排解糾紛

陳以來博士

位於紐約市皇后區 白石鎮的堅諾法務（Kinect Law），旗下共有五位律師辦理智慧財產權案件，整體陣容堅強，專業實力不容小覷。

堅諾法務在世界各地均有合作的智慧財產權(IP)律師事務所。他們聯合國外夥伴，為尋求在美、中和其他國家與地區有需要保護和執行智慧財產權的客戶，提供全方位法律服務。該律所透過紐約市辦公室，處理在美國專利與商標局（USPTO）或根據專利合作條約（PCT）提交的美國及其他國家的專利申請。他們又透過香港 的智慧財產權發展公司，為遍佈全球的客戶提供技術保護、智慧財產權併購和管理服務。同時，堅諾從事商標、技術轉讓、商業秘密和版權糾紛等智慧財產權方面的法律工作。

該律所團隊包括諸多專利律師、專利/商業訴訟律師和專利代理人/工程師。這支龐大堅實的團隊，致力於提供客製化的高品質高效能法律服務。在生命科學、生物技術、化學、藥理學、電氣工程和軟體工程等領域，堅諾均有不凡建樹。首先，該律所領軍人物---陳偉傑博士（Dr. Albert Chan)精通智慧財產權法的各個領域，包括技術轉讓、專利、商標、版權、商業交易和商業秘密，尤其擅長生物技術領域的專利。他熟悉專利申請及訴訟的各個環節，對涉及知產許可證、技術轉讓及市場價值評估具有豐富經驗。早年陳博士自紐約市哥倫比亞大學法學院取得法學博士學位，曾在德州休士頓貝勒醫學院取得病毒學博士學位，並在紐約上州冷泉港實驗室，以美國癌症協會博士後研究員身份受訓。1993年，他取得美國專利商標局代理專利申請的執業資格；於此同時，他在新澤西州（1992年起）、紐約州（1993年起）、德州（2006年起）、麻州（2017年起）以及美國聯邦最高法院（2008年起）都取得律師執業資格。

律所另一位華裔合夥人---謝融律師從上海對外經貿大學（原名「上海對外貿易學院」）取得法學學士學位，從美國密蘇里州聖路易市的華盛頓大學取得法學碩士學位，並從美國紐約市佩斯大學取得電腦科學碩士學位。他是美國專利商標局註冊的專利律師，也是紐約州執業律師。此外，他具備在美國聯邦上訴法院的出庭資格。至於該所的陳以來博士則於2005年自香港大學醫學工程學系畢業，並獲得同一院校頒發機械工程博士學位（2010年）和骨科及創傷科理學碩士（2007年）。陳博士還取得中國人民大學法學碩士學位。此前他已通過中國專利代理人考試。

說到律所的凱茨（Robert D. Katz）律師，近40年來他經辦過無數的智慧財產權法案件，他的經驗幾乎涵蓋了智慧財產權法的各個方面。他還代表國內外客戶從事商業交易。於此同時，最新加盟的Ivan Crnosija律師，其經驗涵蓋多個實踐領域，包括專利和商標申請、技術轉移以及隱私法。他取得紐約州立大學石溪分校藥理學學士和公共衛生碩士學位，並在波士頓大學法學院獲得法學博士學位。Ivan的研究集中在製藥、生物技術和數據科學領域，他也涉獵許多不同技術領域的智慧財產權問題。他對吉他設計的商標和版權保護有著職業和個人方面的興趣。

堅諾法務網址： www.KinectLaw.Com，電郵: [email protected]。

陳偉傑律師

Ivan Crnosija律師

謝融律師