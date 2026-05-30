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中華文明與海外財運風水公益分享會 訂於5月31日及6月01在法拉盛喜來登酒店舉行

紐約訊
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中華文明與海外財運風水公益分享會訂於5月31日（周日）至6月01（周一）在紐約法拉盛喜來登酒店舉行，時間均為日間10至4時，由美東華人商會特邀在中華文明發源地---太行山修行的高人隱士天界山人李洪亮老師主講，純公益免費分享，限30人，拒絕空降。

主辦方美東華人商會石先生說，命由己相改，運由風水轉，看面相識貴人，懂風水聚財運。即使零基礎來上課，也一聽就明，當場能用，扭轉當下運勢，少走十年彎路。石先生還說，這次分享會將重點分析:  1. 風水怎麼擺，如何鎖住紐約財氣，留住八方福氣。2. 識人看面相，避開小人，結交貴人和靠譜的合作夥伴。3.  一張臉藏一生運勢，當場教你自查改運，提升氣場。4. 專為海外紐約華人訂製貼合異國生活、事業安家痛點。5. 現場學員均有機會單獨請李老師解惑並獲得大師開光的金卡護身符。

分享會舉行地點: 紐約市皇后區法拉盛喜來登酒店（Sheraton LaGuardia East Hotel）七樓Topaz廳，地址：135-20 39th Ave, 7th Fl, Room Topaz, Flushing, NY 11354，報名請電: 518-593-6223洽石先生，郵箱: [email protected]

法拉盛 華人 紐約市

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