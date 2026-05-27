《中國民主黨創黨早期史料彙編》王希哲新書出版 歡迎郵購

新書《中國民主黨創黨早期史料彙編》出版

中國民主黨 在該黨創党28周年前夕，出版了它的《中國民主黨創黨早期史料彙編》一書。編者希哲，王希哲，中國現代民主運動第一波公開批評毛澤東和文化大革命的大字報《關於社會主義的民主與法制》的執筆者。

該書出版前言寫道：“中國民主黨是為維護中國人民的人權和他們的全部合法經濟、政治權利，爭取人民的民主制度，英勇突破中共 黨禁，付出無數犧牲，在國內發動和在海內外共同奮鬥至今的政治反對黨。她的艱難創黨和奮鬥歷史，不應被歲月湮沒。為供黨內外國內外的歷史專家學者能有充分的中國民主黨創黨的第一手研究史料，希哲決定把多年心血積存的這些早期史料，彙編成卷出版，留給歷史。”

王希哲流亡美國後，與海外民運第一人王炳章結盟，組織了“中國民主正義黨”，後又推動、協調、後援及至組織領導了中國國內外的“中國民主黨”早期的創立和發展。

在這創黨早期的十年中，中國民主黨以一個英勇的政治反對黨的資格冒上百領袖先後被捕入獄的白色恐怖，在國內各省開展了轟轟烈烈的工人獨立工會運動和各類的人民政治經濟權利維護運動，並公佈了劃時代的《中國民主黨迎接二十一世紀宣言》。

這些創黨和運動的早期的原始史料，都盡可能地彙集在了這部數十萬字的《中國民主黨創黨早期史料彙編》新書裡，供閱讀和研究。

書的前言又說：“那麼它後期的呢？後期的“中國民主黨”尚有志士仁人和組織在，但偽冒多頭，龍蛇混雜，已不完全是堅守當年建黨初心的那個中國民主黨了。彙編完全按留存歷史往來原件，其文詞舛誤，一點不改。況數十萬字，工程浩大，亦難以一一編校匡正。且匡正本身，便易帶編者主觀而難免糾紛。一切解讀由閱讀和研究者自行分辯罷。”這部書的封面，一幅巨大的紅藍旗面的中國民主黨雙十銀星黨旗似翻江倒海飛揚，極為震撼。據該黨介紹，這雙星代表了中國民主黨決心薪火繼承和完成偉大孫中山先生開創的辛亥雙十中國民主共和事業！

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