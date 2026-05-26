旅居紐西蘭鋼琴家陳美如與紐約市畫家李立婷5/30法拉盛華僑文教中心聯合跨界藝術展

畫家李立婷。

定居紐西蘭 的鋼琴家、大提琴家、得獎詩人與藝術節策劃人陳美如（Sherry Grant）暨旅居紐約市 的畫家與藝術評論者李立婷（Lily Kostrzewa）首度攜手合作跨界藝術展演，謹訂於5月30日（周六）下午2-5時舉行，隆重呈現《自然．抽象．人間》的主題。展演地點在法拉盛 紐約華僑文教服務中心，免費入場，敬請踴躍出席。

當天下午2時，舉行開場與致詞；2:30–3:30時，陳美如鋼琴音樂會，演出蕭泰然、拉赫瑪尼諾夫等作品，並且世界首演，演奏Moshe Knoll《冥想曲》；3:45–5:00時，舉行畫展酒會與藝術家座談，以《自然．抽象．人間》為題，由李立婷分享藝術創作點滴。

陳美如與李立婷同為台灣師範大學前後期校友。她們跨越世代與地域，以東亞哲學中的「人間」概念為核心，透過古典鋼琴、詩詞朗誦與抽象繪畫的同步交織，打造一場跨媒材、跨文化的沉浸式藝術體驗，也是跨國界的藝術對話。其中陳美如將以音樂與詩詞為表現形式，演出精選曲目，包括 Moshe Knoll 為她創作的世界首演作品《冥想曲》，以及蕭泰然、史克里亞賓、西爾維斯特洛夫等作曲家的經典之作。而李立婷則將以視覺藝術的手法，以德國表現主義的三原色為基調，融合東方水墨筆觸，推出最新系列作品。她標誌性的「抽象羊群」，象徵人類在自然浩瀚中對意義的追尋。

陳美如著有《Bat Girl》(2020）與《Being Katherine》(2023）著作，她現任澳洲與紐西蘭中提琴協會會長，以及國際中提琴協會秘書。作為她最喜愛的作曲家亞歷山大．史克里亞賓(Alexander Scriabin)的熱情推廣者，她曾主辦「史克里亞賓150週年國際藝術節」(2022）與「史克里亞賓2025國際藝術節」(2026），將藝術、音樂、哲學、神學與詩歌匯聚於一堂。自2019年起，陳美如擔任五個國際藝術節的藝術總監。她的目標是與志同道合的創作者共同打造下一個黃金時代，並與她最小的女兒 Zoe 一起，激勵至少1億人以家庭為單位投入藝術創作。至於李立婷，她曾任教於三所美國大學藝術系，長期參與國際藝術評論。她以水彩、水墨、壓克力與混合媒材創作，將東方儒家哲思與西方聖經與人文思想融會貫通。她的作品運用東方傳統技法詮釋西方敘事，在文化之間開啟沉思性的對話，也展現一段靈性反思的旅程。她曾在 17 個國家舉辦 35 場個展，並參與逾 100 場國際展覽，獲得多項殊榮，包括兩次 ArtSlant 全球抽象藝術大賽首獎、在巴黎EWN世界抽象繪畫大賽中獲得決賽勝選，以及密西根州藝術展覽的第二名。

以上活動地點在紐約華僑文教服務中心，地址： 133-32 41st Rd., Flushing, NY 11355，詳情請電郵 Lily: [email protected]，網站: https://piano-art-poetry.eventbrite.com/，電話: 989-854-0829。