助力小企業發展「紐約市未來基金」6/3舉辦貸款計畫線上講座

紐約市小商業服務局與CMP人力中心將於6月3日(星期三)聯合舉辦「紐約市未來基金」貸款計畫線上講座。

為協助紐約市 小型企業解決資金需求並支援企業長遠發展，紐約市小商業服務局與CMP人力中心將於6月3日(星期三)聯合舉辦「紐約市未來基金」貸款 計畫線上講座。本次講座將以中英雙語進行，歡迎華人 商家及創業者踴躍報名屆時參加。

「紐約市未來基金」是一項專為紐約市小企業設立的創新貸款計畫。不同於傳統貸款模式，該計畫採用更靈活、以營收為基礎的貸款方式，旨在減輕企業初期營運的還款壓力，協助商家改善資金周轉，讓企業能更專注於業務拓展與升級發展。

主辦單位表示，許多小企業主在申請傳統銀行貸款時，常面臨申請門檻較高及流程繁複等挑戰。在本次講座中，紐約市小商業服務局將詳細介紹該貸款計畫的申請資格、貸款條款及申請流程，協助企業主全面瞭解如何申請企業發展所需的重要資金。

無論您是希望擴展業務，還是尋找更靈活的融資方案，本次講座都將提供實用且寶貴的資訊。講座將於6月3日（星期三）晚上7時至8時在線上舉行，免費參加。歡迎透過以下連結報名：https://bit.ly/nycfuturefund ，或致電CMP人力中心：(646)603-7172。