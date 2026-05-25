我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃剩3周 梅西「傷退」阿根廷衛冕路蒙陰影

馬辦風波／斥金溥聰「狹怨報復抹黑」 蕭旭岑：決定提告

啟揚文化中心「黃梅風華」為今年8月16日演出招收新團員

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
啟揚文化中心去年黃梅風華演出盛况
啟揚文化中心去年黃梅風華演出盛况

去年2025年6月18日，啓揚文化中心首開序幕「黃梅風華」，在紐約法拉盛舉辦記者招待會展演，從籌劃到登台亮相，參與者都懷著對黃梅調的熱情，日夜打磨基礎，在短短的時間內，力求完美去展現黃梅調的魅力。這個演出受到社區的佳評，終於在十一月二十九日，更在法拉盛市政廳做了一場正式的公益表演，這次的風華再現，在華人界是史無前例，得到了紐約僑界的熱情支持，可謂是盛況空前，而這個席捲全場的亮點，居然是由一群從來沒有上台經驗的新手，雖然是初登舞台，表現不但穩健，更是可圈可點。爲推廣黃梅調藝術，啓揚文化中心決定 8月16日，星期六，下午一點三十分，將舉辦《風華黃梅～跨文化雅韻藝術研討會暨展演》，我們期待喜歡舞台表演的朋友們來共襄盛舉。

這個活動提供了一個很重要的平臺，不但可以學習黃梅調雅韻，更可以穿上傳統的戲服，在舞臺上粉墨登場，展現才華，啓揚中心現在已經開始課程訓練，歡迎報名參加。

啓揚文化中心地址… 133-29 41Ave 1F.Flushing. NY

電話：718-359-1888

347-5565598

啟揚文化中心去年黃梅風華演出盛况
啟揚文化中心去年黃梅風華演出盛况

法拉盛 華人

上一則

紐約公校、大學連爆資安嚴重漏洞 陷史上最大數據災難

下一則

黃敏儀法拉盛辦第五屆國殤日紀念式
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

啟揚文化中心 時尚走秀展現亞裔文化自信

啟揚文化中心 時尚走秀展現亞裔文化自信
法拉盛音樂會 呈現亞裔移民經驗

法拉盛音樂會 呈現亞裔移民經驗
幼獅青少年管弦樂團年度音樂會 紀念方秀蓉

幼獅青少年管弦樂團年度音樂會 紀念方秀蓉
鄉音合唱團2026「美國夢-母親的讚歌」音樂會

鄉音合唱團2026「美國夢-母親的讚歌」音樂會

熱門新聞

國泰航空示意圖。(路透)

國泰航空轉降波士頓 旅客怒控遭丟包：花200元回紐約

2026-05-22 20:29
孟昭文近日譴責川普政府有關綠卡申請的新政策，批評該政策並非針對所謂「最壞中的最壞」移民，而是在攻擊合法移民。(國會資料圖)

孟昭文譴責綠卡新政：打擊合法移民 恐拆散家庭多年

2026-05-23 15:26
位於皇后區南部的雲頂世界18日宣布開出場館歷來首個百萬元老虎機彩金。(記者高雲兒／攝影)

雲頂世界開出歷來最大老虎機獎金 曼哈頓男子抱走100萬

2026-05-18 19:47
31--在畢業典禮的片刻喜悅後，應屆畢業生正面臨一個極度動盪且低迷的就業市場。(記者劉梓祁╱攝影)

畢業即失業？ AI衝擊+政府減支 畢業生求職路艱

2026-05-20 07:23
美國國家氣象局警告，紐約地區20日延續至晚間可能會出現輕微的極端氣候；示意圖。（本報檔案照）

紐約高溫雷暴夾擊 晚通勤高峰或突發洪水…這地區最危險

2026-05-20 15:14
針對突來的高溫，國家氣象局針對19日上午11時至20日晚間8時對紐約市五大行政區與紐澤西州發布高溫警報。(記者劉梓祁╱攝影)

今明飆到95℉ 紐約發高溫警報…24年來同期最熱

2026-05-19 14:16

超人氣

更多 >
為省錢搬德州卻後悔 加州婦又回來住 這原因讓她受不了

為省錢搬德州卻後悔 加州婦又回來住 這原因讓她受不了
山姆與好市多 誰的海鮮更勝一籌？網友答案一面倒

山姆與好市多 誰的海鮮更勝一籌？網友答案一面倒
黑白集／周美青還是周美青 馬英九還是馬英九？

黑白集／周美青還是周美青 馬英九還是馬英九？
胡歌被確診為「早F晚E」 粉絲心疼：不用那麼完美

胡歌被確診為「早F晚E」 粉絲心疼：不用那麼完美
暑假快到了 全美這7處獲評最佳度假勝地

暑假快到了 全美這7處獲評最佳度假勝地