啟揚文化中心「黃梅風華」為今年8月16日演出招收新團員

啟揚文化中心去年黃梅風華演出盛况

去年2025年6月18日，啓揚文化中心首開序幕「黃梅風華」，在紐約法拉盛 舉辦記者招待會展演，從籌劃到登台亮相，參與者都懷著對黃梅調的熱情，日夜打磨基礎，在短短的時間內，力求完美去展現黃梅調的魅力。這個演出受到社區的佳評，終於在十一月二十九日，更在法拉盛市政廳做了一場正式的公益表演，這次的風華再現，在華人 界是史無前例，得到了紐約僑界的熱情支持，可謂是盛況空前，而這個席捲全場的亮點，居然是由一群從來沒有上台經驗的新手，雖然是初登舞台，表現不但穩健，更是可圈可點。爲推廣黃梅調藝術，啓揚文化中心決定 8月16日，星期六，下午一點三十分，將舉辦《風華黃梅～跨文化雅韻藝術研討會暨展演》，我們期待喜歡舞台表演的朋友們來共襄盛舉。

這個活動提供了一個很重要的平臺，不但可以學習黃梅調雅韻，更可以穿上傳統的戲服，在舞臺上粉墨登場，展現才華，啓揚中心現在已經開始課程訓練，歡迎報名參加。

啓揚文化中心地址… 133-29 41Ave 1F.Flushing. NY

電話：718-359-1888

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