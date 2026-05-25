近期活動
05月25日（週一）:
●兒童美勞活動
Kids' Craft
05/25,4:00pm - 5:00pm
Location: 72-33 Vleigh Place, Flushing
https://www.queenslibrary.org/
05月26日（週二）:
●網際網路初階課程
Intro to the Internet
05/26 10:30am - 11:30am
Location: 94-11 217 Street, Queens Village
https://www.queenslibrary.org/
05月27日（週三）
●有氧塑形課程
Cardio Sculpt
05/27, 9:00 a.m.–10:00 a.m.
Location:Athletic Courts in Torsney Playground
https://www.nycgovparks.org/
05月28日（週四）
●成人閱讀討論
Adult Book Discussion
05/28,12:00pm - 1:00pm
Location: 85-41 Forest Parkway, Woodhaven
https://www.queenslibrary.org/
05月29日（週五）
●銀髮族尊巴舞蹈課
Zumba Gold
05/29:9:00 a.m.–10:00 a.m.
Location:Dance Room in Constance Baker Motley Recreation Center
https://www.nycgovparks.org/
05月30日（週六）
●成人彩繪俱樂部
Adult Coloring Club
05/30,10:00am - 11:30am
Location: 256-04 Union Turnpike, Glen Oaks
https://www.queenslibrary.org/
05月31日（週日）:
●週日午後電影時光
Sunday Afternoon Movies
05/31, 1:00pm - 3:15pm
Location:256-04 Union Turnpike, Glen Oaks,
https://www.queenslibrary.org/
紐約公校、大學連爆資安嚴重漏洞 陷史上最大數據災難
