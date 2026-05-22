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萬華超市法拉盛店明隆重開幕 前200名$10 抵用券 更多驚喜與您分享

紐約訊
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萬華超市試營業廣受歡迎，人潮不斷。
萬華超市試營業廣受歡迎，人潮不斷。

萬華超市( Walfood II Market)法拉盛店，自試營業以來，便吸引大批民眾前往搶先體驗，開業首週即獲得社區各界一致肯定。許多華人僑胞表示，超市不僅環境新穎、商品齊全，工作人員更以親切熱情的服務態度，讓顧客感受到耳目一新的購物體驗。即使試營業期間現場人潮眾多，店方仍憑藉優質服務與高效率管理，贏得廣大消費者喜愛與好評。萬華超市將於2026年5月23日（本周六）上午10時舉辦隆重開幕剪綵儀式，現場特別安排精彩舞獅表演助興，與社區民眾共同慶祝新店正式啟航，並備有前200名來就送$10抵用，預料當天將再掀人潮熱潮。

萬華超市 II 法拉盛店位於138-18 Northern Blvd，地理位置優越，交通便利，佔地約16,000平方呎，全店斥資全新裝修，以現代化嶄新形象亮相。寬敞明亮的購物空間、整潔有序的商品陳列，加上流暢舒適的購物動線，為法拉盛消費者打造高品質的一站式採購環境。

值得一提的是，該店為法拉盛少數全面採用最新電子設備的亞洲超市之一，從智能收銀系統，到電子價格標籤與數位管理系統，全面提升營運效率與購物便利性，大幅縮短結帳時間，展現新世代智慧零售概念。不少顧客在試營業期間便對店內先進設備與整體購物體驗給予高度評價。

超市設有大型免費室內停車場（Free Parking），有效解決法拉盛長期停車不便問題，讓消費者能夠輕鬆購物、安心採買，深受家庭客群歡迎。

「開幕大酬賓」-萬華超市同步推出系列優惠活動，回饋社區支持。其中，「互動送」活動廣受關注，只要點擊關注萬華超市法拉盛店公眾號並轉發朋友圈，集滿58個點讚，即可免費獲贈康師傅飲料一箱。

「加碼送」禮卡優惠更顯誠意：充值500美元禮卡，額外獲贈50美元，並加送萬華時尚休閒包一件；充值1000美元禮卡，則額外獲贈100美元，再加送萬華折疊購物車一輛。

而多重「滿額送」活動同樣吸引消費者目光。消費滿38美元，可獲贈高級香米（2LB）一包或李錦記熊貓蠔油一瓶；滿88美元可獲贈葵花籽油一瓶或兵團紅棗一包；滿168美元贈送家庭裝農心辛拉麵（4x4）一箱；滿298美元更可獲贈三象牌茉莉香米（25LB）一包。（米、酒、特價商品及整箱商品除外）

萬華超市表示，為社區盡一份心力，為居民帶來更新穎、更便利、更舒適的亞洲超市購物體驗。店內每日供應新鮮蔬果、海鮮肉類、亞洲特色食品、冷凍食品及日常百貨，種類豐富，價格實惠，滿足不同家庭與族裔需求。萬華超市II法拉盛店地址：138-18 Northern Blvd Flushing NY11354 電話:718-8888-666

明日十時開幕，除近百樣特惠並有豐富贈品及舞獅助興。
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