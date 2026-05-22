開心直播5月23日重磅講座 AI智能交易系統OpenClaw小龍蝦公開揭秘

一般人也能在金融市場中實現資產快速成長？答案或許就藏在AI智能交易系統之中。北美華語金融教育領導平台開心直播（CrazyLive）將於5月23日（週六）下午1時30分，在紐約法拉盛 喜來登酒店7樓Diamond廳舉辦大型公開講座，重磅推出OpenClaw「小龍蝦」機器人交易系統實戰分享，並邀請三位重量級嘉賓現場授課，為華人 投資者揭開財富市場的新市場量化投資機。

OpenClaw小龍蝦：不是龍蝦，是機器人交易系統

本次講座的核心亮點，是開心直播旗下J9 System Inc.自主研發的OpenClaw「小龍蝦」AI智慧交易系統首次在紐約公開亮相。該系統專為Kalshi預測市場設計，可實現半自動化交易確認與執行，幫助投資人抓住每日穩定收益的市場機會。

講座主講人之一小戴（COO）將以「日日盈實戰家」身份，現場揭秘真實交易過程，分享Kalshi日日盈實戰策略、OpenClaw小龍蝦系統的運作邏輯，以及如何讓小資金透過紀律化操作快速增長。「"我不是富二代，也不是華爾街精英，但我用選擇權讓小資金快速增長」—這正是開心直播教學理念的真實寫照。

重磅嘉賓陣容：宏觀視野 + 實戰經驗雙重護航

本次講座匯集開心直播教學系統核心講師與特邀業界專家：王老師（Warren 王）— 宏觀分析師、開心直播創辦人、首席宏觀分析師，將聚焦下半年美股走勢，結合艾略特波浪理論與「時間之窗」分析框架，解讀AI浪潮下的投資機會、宏觀趨勢走向，幫助學員把握大勢方向。

錢老師（Wayne 錢）— PE/VC投資專家、SPAC公司CEO

擁有19年金融投資經驗，專注私募股權與創投，深諳中美兩地上市與SPAC運作。曾參與投資多家公司實現A股及港股上市（包括西部超導、中際旭創等），累計管理規模超1億美元。錢老師將帶來週週贏策略、收租寶策略與穩健現金流建構實戰分享。

三大核心課程亮點

講座將圍繞開心直播旗艦課程系統：

-Kalshi日日盈：每日穩定收益機會，日日有機會；

-實戰策略：風控為王、不爆倉，穩中求勝；

-週週贏與收租寶：以選擇權策略建構穩健現金流。

具體活動詳情：

時間：2026年5月23日（週六）下午1:30

地點：法拉盛喜來登酒店 7樓 Diamond廳

地址：135-20 39th Ave, Flushing, NY 11354

報名電話：1-888-379-2081

官方網址：www.crazylive.ai

現場福利：到場即送25美金禮金

開心直播作為北美華語金融教育與直播平台，總部位於加州阿凱迪亞，在爾灣、紐約、矽谷及香港均設有辦公室，電台節目涵蓋洛杉磯AM 1300（國語）/AM 1430（粵語）與紐約AM 1380 WKDM（國語）/AM 1480 WZRC（大廣）頻道。本次紐約法拉盛講座是開心直播在大紐約地區面向華人投資者的年度重點活動之一，名額有限，歡迎廣大華人朋友踴躍報名參加。

掃描海報二維碼或致電1-888-379-2081立即報名，到場即享25美金禮金。