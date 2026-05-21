致命漢坦病毒來襲和鼠疫有何關係？如何預防？

紐約百康仁德醫療集團的內科包大士醫生。

近日，一艘郵輪在大西洋突發漢坦病毒疫情 ，目前已造成3人死亡。這則新聞引發了不少人的擔憂：漢坦病毒是什麼？和鼠疫有什麼關繫？紐約街頭地下隨處可見的老鼠，會讓我感染這個致命病毒嗎？紐約百康仁德醫療集團的內科醫生包大士（Dashi Bao, MD, PhD）爲您帶來科學、理性的解讀。

安第斯毒株：罕見卻致命，人傳人非常困難。包大士醫生介紹，本次疫情致病原安第斯毒株（Andes virus）是漢坦病毒家族中的特殊成員，主要在南美洲地區流行。絕大多數漢坦病毒必須通過接觸受感染的嚙齒動物（例如老鼠）的糞便、尿液或唾液才會感染人類，不像流感或新冠那樣可以通過空氣大量傳播。

但安第斯病毒是目前已知唯一有記錄的、可以發生人與人之間傳播的漢坦病毒毒株。不過這種傳播仍十分罕見，通常需要長期在密閉空間中的密切接觸，例如在同居的家人之間傳播，或者醫護人員在照顧患者的時候感染上。其他的傳播方式還包括性接觸。公共衛生官員也強調，基於目前對安第斯病毒及其傳播方式的認知，這種病毒對普通公眾的威脅依然較低。

包大士醫生表示，雖然普通公眾的總體風險很低，但以下兩類人群的感染概率相對更高，需要主動做好防護：

第一類：頻繁接觸鼠類及鼠排洩物的人。主要包括農業、畜牧業、建築工地的從業人員，以及經常清理谷倉、車庫、棚屋、地下室等長期閒置空間的人。美國疾控中心指出，這些環境容易積累鼠類糞便和巢穴，清理時如果方法不當（例如直接掃地或使用吸塵器），會將含病毒的氣溶膠揚起被人吸入，造成感染。

第二類：與感染者長期處於密閉空間的人。此類高風險人群是指長時間、近距?照顧確診患者，且環境通風不良的人群。例如此次郵輪上死亡的兩人正是一對夫妻，隨船醫生出現症狀後也被撤離。

因此，普通紐約市民乘坐地鐵、路過街邊垃圾袋，感染風險幾乎可以忽略不計。不過，漢坦病毒在紐約的風險雖低，但老鼠仍是許多其他細菌和病毒的宿主，例如大腸桿菌和沙門氏菌等，仍需保持警惕。

包大士醫生強調，無論身處哪裡，面對有老鼠出沒的環境，科學的清潔方法都是核心。當發現老鼠糞便時，千萬別用掃帚或吸塵器清理——這會把含有病毒的顆粒揚到空氣中。美國疾控中心和傳染病專家的建議一致：應稀釋漂白劑溶液浸濕糞便和週邊區域，然後用濕紙巾或濕拖把擦拭幹淨，之後還要徹底洗手。

此外，在清理老鼠活動過的空間時，佩戴貼合良好的N95口罩和手套、保持室內良好通風、適時接種流感等其他疫苗，都是預防交叉感染的實用好習慣。

漢坦病毒感染的早期症狀和流感、新冠肺炎很相似：發燒、肌肉酸痛、頭痛、乏力等。如果曾經接觸過鼠類活動過的環境，隨後出現以上症狀，特別是出現呼吸急促或胸悶的感覺，應當立即就醫，並主動向醫生告知可能的嚙齒動物接觸史。

漢坦病毒的致死率約為35%至40%，因此早發現、早診斷尤為重要。鼠患問題並非一朝一夕能夠解決，但及時採取科學措施，不僅能消除不必要的恐懼，更能真正把風險降到最低。了解真相勝過恐慌，從治理環境到清潔方式，每一環都是保護自己和家人的關鍵。

包大士醫生（Dashi Bao, MD, PhD）可提供各類身體檢查、疫苗與篩檢、常見病的診斷與治療、慢性病管理、專科轉診等服務。布魯克林診所地址：745 61st St, 1st FL, Brooklyn, NY 11220，預約電話：(718)333-5537；法拉盛診所地址：38-08 Union St, STE 5A, Flushing, NY 11354，預約電話：(718)888-7907。