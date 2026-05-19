中華文明與海外財運風水公益分享會訂於5月31日（周日）至6月01（周一）在紐約法拉盛喜來登酒店舉行

李洪亮老師長期在中華文明發源地---太行山修行，是高人隐士兼天界山人。

中華文明與海外財運風水公益分享會訂於5月31日（周日）至6月01（周一）在紐約法拉盛 喜來登酒店舉行，時間均為日間10至4時，由美東華人 商會特邀在中華文明發源地---太行山修行的高人隐士天界山人李洪亮老師主講，純公益免費分享，限30人，拒絕空降。

主辦方美東華人商會石先生說，命由己相改，運由風水轉，看面相識貴人，懂風水聚財運。即使零基礎來上課，也一聽就明，當場能用，扭轉當下運勢，少走十年彎路。石先生還說，這次分享會將重點分析: 1. 風水怎麼擺，如何鎖住紐約財氣，留住八方福氣。2. 識人看面相，避開小人，結交貴人和靠譜的合作夥伴。3. 一張臉藏一生運勢，當場教你自查改運，提升氣場。4. 專為海外紐約華人訂製貼合異國生活、事業安家痛點。5. 現場學員均有機會單獨請李老師解惑並獲得大師開光的金卡護身符。

分享會舉行地點: 紐約市 皇后區法拉盛喜來登酒店（Sheraton LaGuardia East Hotel）七樓Topaz廳，地址： 135-20 39th Ave, 7th Fl, Room Topaz, Flushing, NY 11354，報名請電: 518-593-6223洽石先生，郵箱: [email protected]。

參加李洪亮老師分享會的民眾，都有機會獲得大師開光的金卡護身符。