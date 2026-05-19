我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

評／彈劾案沒通過 賴清德2028就穩了嗎？

NBA／溫班亞瑪繳41分、24籃板超狂數據 馬刺2OT扳倒雷霆

中華文明與海外財運風水公益分享會訂於5月31日（周日）至6月01（周一）在紐約法拉盛喜來登酒店舉行

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
李洪亮老師長期在中華文明發源地---太行山修行，是高人隐士兼天界山人。
李洪亮老師長期在中華文明發源地---太行山修行，是高人隐士兼天界山人。

中華文明與海外財運風水公益分享會訂於5月31日（周日）至6月01（周一）在紐約法拉盛喜來登酒店舉行，時間均為日間10至4時，由美東華人商會特邀在中華文明發源地---太行山修行的高人隐士天界山人李洪亮老師主講，純公益免費分享，限30人，拒絕空降。

主辦方美東華人商會石先生說，命由己相改，運由風水轉，看面相識貴人，懂風水聚財運。即使零基礎來上課，也一聽就明，當場能用，扭轉當下運勢，少走十年彎路。石先生還說，這次分享會將重點分析:  1. 風水怎麼擺，如何鎖住紐約財氣，留住八方福氣。2. 識人看面相，避開小人，結交貴人和靠譜的合作夥伴。3.  一張臉藏一生運勢，當場教你自查改運，提升氣場。4. 專為海外紐約華人訂製貼合異國生活、事業安家痛點。5. 現場學員均有機會單獨請李老師解惑並獲得大師開光的金卡護身符。

分享會舉行地點: 紐約市皇后區法拉盛喜來登酒店（Sheraton LaGuardia East Hotel）七樓Topaz廳，地址：  135-20 39th Ave, 7th Fl, Room Topaz, Flushing, NY 11354，報名請電: 518-593-6223洽石先生，郵箱: [email protected]

參加李洪亮老師分享會的民眾，都有機會獲得大師開光的金卡護身符。
參加李洪亮老師分享會的民眾，都有機會獲得大師開光的金卡護身符。

五月底至六月初，中華文明與海外財運風水公益分享會將在喜來登酒店舉行，由李洪亮老師...
五月底至六月初，中華文明與海外財運風水公益分享會將在喜來登酒店舉行，由李洪亮老師主講。圖

法拉盛 華人 紐約市

上一則

房租中位數破5000元 曼哈頓公寓租金破新高

下一則

自然歷史博物館 6月11日起世界盃觀賽派對
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

方書久個人藝術巡迴展 法拉盛開幕

方書久個人藝術巡迴展 法拉盛開幕
秋天的三葉楊（四）

秋天的三葉楊（四）
僑領黃秉聰辭世 加州僑界齊聚送別

僑領黃秉聰辭世 加州僑界齊聚送別
香港83歲華人感念母愛 捐款希望之城

香港83歲華人感念母愛 捐款希望之城

熱門新聞

房產交易紀錄顯示，郭文貴在曼哈頓的豪宅已被售出。該物業位於第五大道核心位置，能從高處俯瞰中央公園全景，2015年購入時成交價達6750萬元，但2025年的最新報價則已跌至1200萬元。圖為豪宅所在的建築。(本報檔案照)

曾在此直播炫富…郭文貴曼哈頓6750萬豪宅 1200萬售出

2026-05-12 12:27
一項最新研究顯示，若想在紐約市達到「舒適生活」的水準，一名單身的成年人年收入需達近16萬元，才能確保其能負擔基本生活開銷以及一定程度的自由支配支出。(記者馬璿／攝影)

研究：紐約單身年薪需達一數字 才能舒適生活

2026-05-11 21:54
日前，大都會運輸署(MTA)調查人員發現，一名在布碌崙(布魯克林)華社8大道的地鐵保全，不僅未阻攔逃票者，還疑涉嫌反過來收取現金，替乘客刷OMNY感應通過閘門。圖為8大道地鐵站。(記者馬璿／攝影)

布碌崙8大道地鐵保全收現金放乘客進站 遭開除

2026-05-15 14:34
隨著物價上漲的趨勢，紐約市居民的生活壓力持續加劇。圖為布碌崙華社超市裡，民眾正在購物。(記者馬璿／攝影)

研究：6成紐約市民入不敷出 家庭年均收入缺口達4萬元

2026-05-16 14:17
庭上目擊者作證稱，肇事車高速衝過街道，撞上路緣與樹木後騰空，隨後衝入美甲店，店內玻璃、磚塊與混凝土碎片散落一地。圖為被撞後的美甲店。(讀者提供)

他駕車騰空衝進長島華人美甲店4死9傷 目擊者憶驚悚現場

2026-05-13 15:37
紐約州政府11日確認，有三名紐約居民曾乘坐爆發致命漢他病毒(hantavirus)疫情的豪華郵輪「宏迪亞斯號」(MV Hondius)。(圖片來自美聯社)

漢他郵輪3紐約乘客返美隔離 霍楚：為最壞情況作好準備

2026-05-11 16:12

超人氣

更多 >
車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願

車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願
離機場25哩…緩解擁擠 TSA下月實驗在機場外安檢

離機場25哩…緩解擁擠 TSA下月實驗在機場外安檢
中餐館華人員工慘死店內 鐵錘敲頭、廚房熱油澆身

中餐館華人員工慘死店內 鐵錘敲頭、廚房熱油澆身
紐時：川普的台灣策略 送給中國一份大禮

紐時：川普的台灣策略 送給中國一份大禮
175年首位亞裔 西北大學宣布蔣濛接任校長

175年首位亞裔 西北大學宣布蔣濛接任校長